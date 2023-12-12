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TBMM Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerini görüşüyor - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerini görüşüyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başladı. Toplantıda, diğer kurumların bütçeleri de ele alınıyor. CHP'li milletvekilleri ise başlangıçta protesto gösterisi yaptı.

TBMM Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerini görüşüyor
12.12.2023 - 11:55,  Güncelleme: 12:07
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TBMM Genel Kurulunda, Meclis, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Toplantıda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun bütçeleri de ele alınıyor.

Bütçeler üzerinde ilk sözü AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan aldı.

Öte yandan CHP'li milletvekilleri, Genel Kurul toplantısının başında, "Hatay milletvekili serbest bırakılsın", "Anayasa uygulansın" yazılı dövizler tuttular.

Kaynak: AA
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