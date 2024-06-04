TBMM Genel Kurulu Gündem Dışı Konuşmalara Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Genel Kurulu Gündem Dışı Konuşmalara Ev Sahipliği Yaptı

TBMM Genel Kurulu Gündem Dışı Konuşmalara Ev Sahipliği Yaptı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği vahşeti anlattı. Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ise sırasıyla Antalya ve Edirne'nin sorunları hakkında konuştu.

04.06.2024 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, "Kudüs" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, İsrail'in, Filistinlilere yönelik, tarihte emsali görülmemiş bir vahşete imza attığını söyledi.

İsrail'in, Filistin topraklarını işgal ederek halkı yer altında yaşamaya mahkum ettiğini, çocukları ve kadınları diri diri yaktığını anlatan Yaz, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikasının ve bitmek bilmeyen hırsının, bir gün kendi sonunu getireceğini ifade etti.

AK Parti'li Yaz, İsrail için "vadedilmiş topraklar" konusunda Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ifade bulunmadığına dikkati çekerek, gelecekte yeryüzünde İsrail adında bir devletin var olmayacağına ve Filistin halkının, özgür şekilde kendi devletlerinde yaşayacağına yönelik inancını dile getirdi.

Genel Kurulda, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç "Antalya'nın sorunları", CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ise "Edirne'nin sorunları" hakkında gündem dışı konuştu.

Kaynak: AA

Gülizar Biçer Karaca, Ahmet Baran Yazgan, Tbmm Genel Kurulu, Şerafettin Kılıç, Mehmet Sait Yaz, Milletvekili, Diyarbakır, Filistin, AK Parti, Antalya, İsrail, Edirne, Kudüs, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu Gündem Dışı Konuşmalara Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:51:19. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu Gündem Dışı Konuşmalara Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement