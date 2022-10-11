TBMM Genel Kurulu kapandı

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerilerinin ardından, kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. CHP'nin toplantı yeter sayısı talebi üzerine, sayı bulunamadığı için Genel Kurul yarın toplanmak üzere kapandı.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

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