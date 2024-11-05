TBMM Genel Kurulu\'nda Gündem Dışı Konuşmalar

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay'da deprem sonrasında yaşanan sorunlara değindi. Çalışkan, deprem bölgesindeki yıkımların, can kaybı ve konut sorunu oluşturmasının yanı sıra iş yerlerini de etkilediğini söyleyerek, Hatay'da iş yeri ve yol yapımına ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti.

Çalışkan, "Hatay'daki önemli sanayi sitelerinin inşaatları çok yavaş ilerliyor. Bütçe tahsis edilmediği için iş yapılmıyor. Şenköy Karma Sanayi Sitesi Projesi Cumhurbaşkanı'mız tarafından onaylandı ama 2025 yılı bütçesi içerisinde hiçbir ödenek ayrılmadı. Buranın acilen tamamlanması, kazma vurulup başlanması gerekiyor." diye konuştu.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, güvenliğin, demokrasinin temel taşı olduğunu, millet iradesinin üzerinde bir irade olamayacağını söyleyerek, "Ülkemize itibar kaybettirdiniz, farkında mısınız? Kayyum atmalarıyla milletin ve Gazi Meclisin iradesi yok sayılıyor. Cumhuriyet değerlerini ve halkın iradesini hiçe saymanıza izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Durmaz, tarım sorunlarına da değinerek, üreticinin ürünlerini satamadığını, vatandaşların da yüksek enflasyon nedeniyle ürünleri alamadığını belirtti.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırıları ve bu durumun bölgeye etkilerini değerlendirdi.

İsrail'in, Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da kadın ve çocukları katlettiğine dikkati çeken Maviş, "İsrail gözü dönmüş şekilde dünyayı ateşe vermeye çalışıyor. İsrail'in siyonist ideolojisi, hiçbir hukuk ve ahlak tanımamaktadır, Müslümanlara ait toprakları işgal etmektedir. Din, dil, ırk, kültür farkı gözetmeksizin herkese saldırmakta ve zulmetmekte sakınca görmemektedir. Bütün bunların arkasında, 'vadedilmiş topraklar' inancının olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu teolojik sapkınlıktır. Sapkın bir dinsel bağnazlık örneğidir." değerlendirmelerinde bulundu.

Genel Kurulda yerinden söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sanatçı Ebru Gündeş'e konser için 69 milyon lira ödendiği" iddialarına değindi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Ebru Gündeş fanı olabileceğini" söyleyen Hacıoğulları, "Ankara'nın parasını yüksek müzik zevki için tüketmesinde sorun var." dedi.

Bu durumu, Ankara havasıyla izah etmek istediğini dile getiren Hacıoğulları, "Yağmur yağar, sel olur/Cadde sokak göl olur/ Kaza bela bol olur/Bizce bir 'mansuru' yok." ifadelerini kullandı.