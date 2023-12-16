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TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve DEM Partisi milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. AK Parti milletvekili Osman Gökçek, PKK terör örgütünü savunan siyasetçilere tepki gösterirken, DEM Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Abdullah Öcalan'ı Kürt halkının iradesi olarak tanımladı. Tartışmalar sırasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

TBMM Genel Kurulu\'nda tansiyon yükseldi
16.12.2023 - 20:51,
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TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kürtlerin gelişmesini istemeyen ve onlara karşı zulüm eden PKK terör örgütünü savunmaya kalkan siyasetçilerin de burada zerre kadar utanmadıklarını belirterek, "Bırakın utanmayı DEM Partisinin mensupları "Abdullah Öcalan" denilen teröriste "sayın" diye hitap etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

DEM Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kürt halkının ve milyonların çözüm beklediği bir konuda böyle bir seviyesizlik ve holigan söylemleri reddettiklerini belirterek, terör örgütü PKK elebaşını Kürt halkının iradesi olarak tanımladı. Beştaş, "Sayın Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyoruz çünkü milyonlarca Kürt halkının 'irademdir' dediği bir siyasi liderdir. Sayın Öcalan dünyaca ünlü yazarların da dediği gibi, büyük bir yazar ve düşünürdür; nokta. Yargıtay bu konuda 'Sayın Öcalan' demenin hiçbir şekilde suç olmadığını on yıl önce karara bağlamıştır. Vatandaşın kullandığı bir kavramı biz Mecliste böyle holiganlar için kullanmayacak mıyız sanıyorlar" şeklinde konuştu.

AK Parti milletvekilleri 'bebek katili', 'terörist başı' diyerek Beştaş'a tepki gösterdi. Gökçek, AK Parti döneminde Kürt vatandaşlara birçok hakkın verildiğini belirterek, "Bu hakları elinden alan kimdi biliyor musunuz? Sizin ortaklık yaptığınız o Cumhuriyet Halk Partisiydi; bunları bilir. O Cumhuriyet Halk Partisi sizin elinizden aldı. Kürtler kendi aralarında konuşamıyorlardı. Evet, siz onlarla ittifak yaptınız" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediyesinin evinde oturduğunu ve arabasını iade etmediğine dikkat çekerek, Ankara'yı parsel parsel sattıklarını iddia etti. Günaydın, "Cumhuriyet Halk Partisinin tarihine bakarsan bu memleket işgal edilmişken, Antep, Antalya, İstanbul işgal edilmişken, Polatlı'ya kadar gelinmişken senin gibiler 'Emperyalistlerle nasıl iş birliği yaparım?' diye hesap ederken antiemperyalist bir duruş görürsün, Cumhuriyet Halk Partisinin tarihinde bunu görürsün. Bir şey daha görürsün: İkinci Dünya Savaşı yapılırken bütün Türkiye'nin işgal altına alınma ihtimali varken İkinci Dünya Savaşı'nda bu memlekete bir tek düşman çizmesi sokmayan bir partidir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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