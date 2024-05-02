TBMM Genel Kurulu toplandı, milletvekilleri gündem dışı konuşmalar yaptı - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı, milletvekilleri gündem dışı konuşmalar yaptı

TBMM Genel Kurulu toplandı, milletvekilleri gündem dışı konuşmalar yaptı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Türkiye'de işçinin ve emekçinin haklarını yıllardır gasbederek işçilerin arkasına sığınıp pazarlık yapanlardan bu gücü aldıklarını, işçi ve emekçilere iade ettiklerini ifade eden Karslı, 'Sendikal hakları işçiye parmak sallamak ve işçiye ambargo uygulamak için kullananların önüne geçtik. Örgütlenme özgürlüklerinin önündeki, tarihi darbelerin ve askeri vesayet dönemlerine dayanan engelleri kaldırdık.' dedi. Yaklaşık 900 bin işçinin kadroya alınmasıyla birlikte Türkiye'de taşeronlaşmaya son verildiğini dile getiren Karslı, '1 Mayıs'ı Taksim'e indirgemeye çalışanlara tarihi bir ders verdik. İşçinin ve emekçinin arkasına saklanıp onları öne sürerek arka tarafta kendi karanlık çıkarları için ellerini ovuşturanların bunları anlamlandırabilmesi mümkün değildir.' diye konuştu. 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşanan olaylara da değinen Karslı, 'Kaldırım taşlarını söküp polisimize attılar. Kolluk kuvvetlerimizin müdahale etmemesine rağmen defalarca kışkırtıcı sloganlarla fiziki müdahalelerde bulunanların hiçbirinin derdi işçi ve emekçi değildir.' ifadesini kullandı. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ise Mersin'in kamu yatırımlarından hakkını alamayan bir kent olduğunu söyledi. MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy da Türkiye'nin küresel üretim ve Ar-Ge merkezi olması bakımından ilaç ve tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşmasının önemli olduğunu kaydetti.

02.05.2024 14:59  Güncelleme: 15:16
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Türkiye'de işçinin ve emekçinin haklarını yıllardır gasbederek işçilerin arkasına sığınıp pazarlık yapanlardan bu gücü aldıklarını, işçi ve emekçilere iade ettiklerini ifade eden Karslı, "Sendikal hakları işçiye parmak sallamak ve işçiye ambargo uygulamak için kullananların önüne geçtik. Örgütlenme özgürlüklerinin önündeki, tarihi darbelerin ve askeri vesayet dönemlerine dayanan engelleri kaldırdık." dedi.

Yaklaşık 900 bin işçinin kadroya alınmasıyla birlikte Türkiye'de taşeronlaşmaya son verildiğini dile getiren Karslı, "1 Mayıs'ı Taksim'e indirgemeye çalışanlara tarihi bir ders verdik. İşçinin ve emekçinin arkasına saklanıp onları öne sürerek arka tarafta kendi karanlık çıkarları için ellerini ovuşturanların bunları anlamlandırabilmesi mümkün değildir." diye konuştu.

1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşanan olaylara da değinen Karslı, "Kaldırım taşlarını söküp polisimize attılar. Kolluk kuvvetlerimizin müdahale etmemesine rağmen defalarca kışkırtıcı sloganlarla fiziki müdahalelerde bulunanların hiçbirinin derdi işçi ve emekçi değildir." ifadesini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ise Mersin'in kamu yatırımlarından hakkını alamayan bir kent olduğunu söyledi.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy da Türkiye'nin küresel üretim ve Ar-Ge merkezi olması bakımından ilaç ve tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu toplandı, milletvekilleri gündem dışı konuşmalar yaptı - Son Dakika
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