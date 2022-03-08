TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kadına şiddetle mücadelede yeni bir kanun teklifini yakında TBMM'ye sunacaklarını belirtti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne" ilişkin gündem dışı konuştu.

Milletvekillerin konuşmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İstihdamda kadın sayısının azaldığını ve kadınların yönetime yeteri kadar katılamadığını dile getiren Dervişoğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini yanlış bulduklarını söyledi.

Zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetine izin verilmesine yönelik kararname çıkarıldığını anımsatan Dervişoğlu, "Karar ile zeytinliklerin bulunduğu bölgelerin ekonomisi yara alacaktır. Ülkemizde geri dönülmez riskler oluşacaktır. Kararnamenin hukuki gerekçesi yoktur. Bu alanlar rant uğruna madencilik faaliyetlerine açılmamalıdır. İYİ Parti olarak çevreye ve zeytinlik alanlara sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu

Dervişoğlu, ilaçlara zam yapılmasının vatandaşa yeni bir külfet olduğunu ifade ederek, hükümetin zamlarla vatandaşları hayat pahalılığı karşısında ezdirdiğini savundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üzerinden 13 gün geçtiğine dikkati çekerek, durumun yıkıcı bir hal aldığını belirtti.

Akçay, sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkesin önemli bir adım olduğunu ancak bölgesel ve küresel bir barış için kalıcı ateşkesin şart olduğunu vurguladı.

Rusya'nın birliklerini geri çekerek işgale son vermesi gerektiğini söyleyen Akçay, "Batılı ülkeler güvenlik paranoyası oluşturuyor. ABD bir yandan Ukrayna'yı motive ederken diğer taraftan Rusya'yı kışkırtıcı eylem ve söylemlerde bulunmuştur. Aynı ABD, terör örgütü PKK- PYD'ye askeri mühimmat gönderiyor. Törer örgütlerine bütçesinde 177 milyon dolar pay ayıran ABD, Ukrayna konusunda sessiz kalmıştır. ABD bu tutumuyla Rusya gücünü test ederken diğer taraftan AB'ye aba altından sopa göstermektedir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Sağlık çalışanların çalışma şartlarına ilişkin talepleri olduğunu dile getiren Oluç, Sağlık Bakanlığın yayımladığı genelge ile sağlık çalışanlarını disiplin cezası ile tehdit ettiğini öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise kadınlara karşı "iki yüzlü" bir tavrın olduğunu belirterek, "Kadınlar, ayrımcılığa ve şiddete maruz kalıyor. Korku ve çaresizlik içinde bırakılıyorlar. Sadece 2022 yılının başında 98 kadın öldürüldü. Bunun suçlusu kadınlar mı? Kadına yönelik şiddetin önüne sadece adli ve polisiye tedbirlerle geçemeyiz. Bütüncül politikayla bakmak gerekir. Çünkü şiddet bir zihniyet ve bakış açısı sorunudur." değerlendirmesini yaptı.

Özkoç, kadına şiddet olaylarının yoksullukla büyüdüğünü, çalışma yaşındaki üç kadından sadece birinin çalıştığını ve çalışan kadınların üçte birinin ise kayıt dışı istihdamda devam ettiğini kaydetti.

Cumhuriyet değerlerine ve demokrasiye ihtiyaç olduğunu ifade eden Özkoç, "Karma eğitim, kadınların okuyarak meslek sahibi olması, aile, sosyal ve siyasal hakları gibi temel hakları Cumhuriyetin kazanımlarıdır. Cumhuriyet değerleri aşındırıldıkça kadınlar da haklarını kaybeder duruma geliyorlar." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, şehit aileleri başta olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ünal, kadınları toplumun tüm kesimlerinde layık olduğu yerde, eşit, güçlü ve haklarına sahip bir birey olarak güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde kadınlara yönelik olarak atılan adımları anlatan Ünal, "2002 yılından bu yana mevzuatımızda kadın erkek eşitliğinin hukuki zeminini güçlendirdik. Kadının toplumsal statüsünün güçlenmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla düzenlemeler yaptık. Kadına şiddetle mücadele ile ilgili yeni bir kanun teklifini de yakında TBMM'ye sunacağız. Cezaların arttırılmasını, faillerin hiçbir davranışının indirim nedeni olarak kabul edilmeyeceğini savunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğunu belirten Ünal, dünyada her 11 dakikada bir kadın öldürüldüğünü, bu konunun herkesin sorunu ve sorumluluğu olduğunu vurguladı.