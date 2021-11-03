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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

03.11.2021 17:47
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

CHP'nin "Isparta Şehir Hastanesinin yapımı ihalesi sürecine ilişkin iddiaların araştırılması" ile ilgili grup önerisinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerisi ele alındı.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Isparta Şehir Hastanesinin ihalesinin, temel atma töreninden yaklaşık 4 ay sonra yapıldığını iddia etti.

Isparta Şehir Hastanesinin temel atma töreninin, 12 Mart 2014'te dönemin Sağlık Bakanı, AK Parti Isparta milletvekilleri ve firma yetkililerinin katılımıyla yapıldığını vurgulayan Şahin, ihale komisyonunun bir üyesinin, hukuka aykırı olduğunu belirttiği ihalenin iptali için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunduğunu ancak bakanlığın ihaleyi iptal etmediğini ileri sürdü.

Şahin, "Şerefli bir devlet memuru, bu şekilde sizin ihalenize karşı çıkıyor. Türkiye'de artık şeffaf, hesap verilebilir ihale dönemi kapanmıştır. İhale bitmiştir, 'temel at, işi al' dönemi başlamıştır." dedi.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç "Isparta milletvekilleri" diyerek, şahsını da kastettiğini dile getirdiği CHP'li Şahin'e tepki gösterdi.

Bilgiç, "Aslında söylediklerinizin hepsinin bir cevabı var ama şu anda Başkanlık kürsüsünde oturduğum için bu cevapları buradan vermiyorum, oturduğum yerden vereceğim. 'Isparta milletvekilleri' diyerek haksız ithamlarda bulundunuz, bu doğru değil." karşılığını verdi. Bunun üzerine, Bilgiç ile Şahin arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ise "kamu ihalelerinin 'beşli çete'ye verildiğini" savunarak, "Sağlık alanında da durum maalesef böyle. Sonuncusu Isparta'da ortaya çıktı." dedi.

Cesur, Isparta Şehir Hastanesinin ihalesinin, temel atma töreninden 4 ay sonra yapıldığını, bu durumun hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Isparta Şehir Hastanesi ihalesinin mevzuata uygun olduğunu belirtti.

Kamu-özel ortaklığı ihalelerinde bütün süreçlerin gözden geçirilerek idare ile yüklenici firma arasında müzakerelerin yapıldığını, firmanın, daha düşük teklif vermeye zorlandığını aktaran Düzgün, "İhale, genel şartnamelerin sonucunda yapımı üstlenecek firma belli olduktan sonra pazarlık süreci doğası gereği uzun sürmektedir. Çok güzel ve hayırlara vesile olan bir iş yapılmıştır." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Bu arada İYİ Parti'nin "nüfus ve diğer kamusal kayıtların kötüye kullanımının önlenmesi" ile HDP'nin "yoksulluk ve açlığa bağlı verilen yaşam mücadelesinin araştırılması" ile ilgili grup önerileri de müzakerelerin ardından yapılan oylamada kabul edilmedi.

Daha sonra, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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