TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİ Partinin "araç muayene ücretleri", HDP'nin "çete yapılanmaları" ve CHP'nin "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın bütçe giderleri" konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, 2007 yılında yapılan özelleştirmeyle Türkiye'deki araç muayenelerini yapma yetkisinin TÜVTÜRK isimli şirkete devredildiğini belirterek, her yıl 10 milyondan fazla aracın sadece 15-20 dakika süren muayenesi sonucunda milyarlarca liranın bu istasyonlara ödendiğini söyledi.

Muayene ücretinin enflasyona ve maaş zammına göre değil, yeniden değerleme oranına göre belirlendiğini; geçen yıl 507 lira olan araç muayenesi ücretinin bu yıl 1130 liraya yükseldiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Trafikte uygun standardın sağlanması için kontrol ve denetim mekanizmaları gereklidir. Buna kimsenin bir itirazı yoktur. Ancak bunu bir tekel oluşturarak, rekabet ortamını yok ederek, vatandaşa hiçbir tercih hakkı sunmadan yapmak, en azından ahlaktan yoksunluktur. Gerek hukuken, gerekse insani açıdan milletimizin göz göre göre soyulmasına, emeğinin, alın terinin, rızkının iç edilmesine razı olmamız, sessiz kalmamız mümkün değildir. Bu yanlıştan bir an evvel dönülmesi, araç muayene istasyonlarında ve ücretlerinde makul olan tercih edilmelidir."

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, önergeye "evet" oyu vereceklerini belirterek, "Bunun bir soygun düzeni olduğunu ifade ediyoruz. Bu giderler neye göre tespit ediliyor? Bu muayene ücretleri neye göre tespit ediliyor? Bunun ne orandaki payları, nerelere aktarılıyor? Bunların tümüyle araştırılması gerekiyor. Her şeyden önce de devletin verdiği hizmetin enflasyonun iki katı oranında yapılmasının anlaşılabilir ve izah edilebilir bir tarafı yoktur." diye konuştu.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, vatandaşın ödeyemeyeceği bir yükün, vatandaşın sırtına yüklendiğini belirterek, "Buna seyirci kalmamalıyız. Yani 'Bu araç muayene istasyonlarını özelleştirdik, bu özel bir şirket buna bir şey yapamayız' demememiz lazım ve vatandaşa yüklenen bu aşırı yükün karşısında hep birlikte durup bu rakamların indirilmesine yardımcı olmamız lazım." dedi.

"Elbette ki hiç kimse bu fiyatların yüksek olmasını istemez"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, araç muayene ücretleri son yaşanan ekonomik gelişmelere de bağlı olarak yeniden değerleme oranları kapsamında belirlendiğini söyledi.

"Elbette ki hiç kimse bu fiyatların yüksek olmasını istemez." diyen Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyet göstererek vatandaşın yükünü hafifletmek için motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 50 indirim yetkisini kullandığını ayrıca memur ve emekli maaş zamlarında artışlar yapıldığını, asgari ücretin yükseltilmesi gibi birçok alanda desteklerin açıklandığını ve milyonları rahatlatan düzenlemelerin peş peşe yapıldığını kaydetti. Uçar, şöyle devam etti:

"Siz dünyadaki gelişmeleri bildiğiniz halde kulağınızı tıkamışsınız, her konuyu siyasi malzeme yaparak gerçeklerden ve çözümden uzak bir politika izlemektesiniz. Oysa tüm dünya kriz dalgasıyla boğuşurken biz ısrarla ülkemizin üretim ve istihdam yoluyla büyüme noktasındaki hedeflerimize adım adım ulaşıyoruz. Küresel krizlerin ülkemiz olan yansımaları sebebiyle ortaya çıkan sıkıntıların da hafiflediğini görüyoruz."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada İYİ Parti'nin grup önerisi ile HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın Türk vatandaşlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerisi de kabul edilmedi.

Daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi görüşüldü. Kabul edilen öneriye göre, Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alındı.

Söz konusu teklifin ardından görüşülmek üzere sırasıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi ile Guvernörler Kurulu Kararı'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Verilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi de gündemin ön sıralarına alınması kararlaştırıldı.