TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Giresun'da konuştu Açıklaması

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, "Yolsuzluk çukuruna battılar. Şimdi birbirleriyle uğraşıp duruyorlar. Bizim işimiz memleketimizin işine bakmak." dedi.

Soylu, Giresun Çotanak Konferans Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" eğitim programında konuştu.

AK Parti hakkında bilgilendirmede bulunan Soylu, teşkilat üyelerinin çalışmalarına dikkati çekti.

Soylu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çok çalışacaklarını belirterek, "Biz çok çalışacağız, disiplin içerisinde olacağız, samimiyet içerisinde olacağız, birlik içerisinde olacağız, birbirimize dayanışacağız. Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Batı'nın sessiz kalmasını eleştiren Soylu, şunları söyledi:

"Diyorlar ki 'hukukun üstünlüğü'. Hani hukukun üstünlüğü Gazze'de? İran'ın nükleer tesislerine bomba attılar. Şu niye tartışılmıyor, Allah korusun ya orada bir sıkıntı meydana gelseydi ne olacaktı halimiz? Bütün Batı İsrail'in etrafında bir oldu mu? Olmadı mı? Bir tek çatlak ses çıktı mı? Hayır. Kendi kendilerine bir hikaye uydurdular. Aynen Irak'ta uydurdukları hikaye gibi. Aynen Afganistan'da uydurdukları hikaye gibi. Diğer Müslüman ülkelerde uydurdukları hikaye gibi. Çünkü Orta Doğu'yu istikrarsızlığa yöneltecekler. Kendi bütün sorunlarını Doğu'ya yıkacaklar. Kendileri rahat edecekler."

Soylu, "Bizi ahlakımız, değerlerimizden ayırmak istiyorlar." diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizi kendileri gibi yozlaştırmak istiyorlar. İnançlarımızdan koparmak istiyorlar. Tek tip insan oluşturmak istiyorlar. Nerede sizin Evrensel İnsan Hakları Beyannameniz. Çocukları öldürüyorlar, hastaneleri vuruyorlar. Hani Evrensel İnsan Hakları Beyannameniz. Koskoca bir yalandır. Yardım edenleri öldürüyorlar. Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin üzerine gelmelerinin sebebi, foyalarını ortaya koyuyor ve döküyoruz, onun içindir."

CHP'yi de eleştiren Soylu, "CHP'nin başarılı olmamasının sebeplerinden birisinin ne olduğunu biliyor musunuz? Bu topraklara ait bir siyasi değeri yok. Batı, ABD ne söylüyorsa onun peşinden giden bir değeri var. Onun için Recep Tayyip Erdoğan ve bu dava her zaman kazanacak." şeklinde konuştu.

Soylu, şunları kaydetti:

"Yolsuzluk çukuruna battılar. Şimdi birbirleriyle uğraşıp duruyorlar. Bizim işimiz memleketimizin işine bakmak. Bu bizi sakın rehavete sokmasın. Biz işimize bakacağız. 2028 yılında seçim olduğu zaman inşallah bu mücadelemizin sonuçlarını alacağımız çalışmalarımızı ortaya koyacağız."

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, günün anısına Soylu'ya çeşitli hediyeler takdim etti.