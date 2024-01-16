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TBMM İSİPAB, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını takip edecek - Son Dakika
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TBMM İSİPAB, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını takip edecek

TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının takipçisi olacaklarını belirtti. Dusak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının vicdan sahibi herkesi derinden yaraladığını vurgulayarak, TBMM ve İSİPAB olarak davanın takipçisi olacaklarını ve adaletin sağlanacağına inandıklarını ifade etti.

TBMM İSİPAB, Güney Afrika\'nın İsrail\'e karşı açtığı soykırım davasını takip edecek
16.01.2024 - 14:57,
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TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının takipçisi olacaklarını belirtti.

Dusak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının vicdan sahibi herkesi derinden yaraladığını vurguladı.

Gazze'den çok sayıda hasta ve yaralının Türkiye'ye getirildiğini aktaran Dusak, İsrail'in hukuk tanımaz tavırlarının karşısında olduklarına işaret etti.

Abdürrahim Dusak, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e karşı soykırım davası açtığını, davayı TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile AK Parti milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Cahit Özkan'ın izlediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"TBMM ve İSİPAB olarak davanın takipçisi olacağız. Filistinlilerin maruz kaldığı acımasızlığın sorumlularının cezasız kalmayacağına, adaletin sağlanacağına olan inancımız tamdır. Barışın yolu, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin Devleti'nin kurulmasından geçmektedir. Bu sürecin başlatılması bölgede acil ve kalıcı barışın temelini atacaktır."

Kaynak: AA
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