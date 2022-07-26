TBMM Karma Komisyonunda, HDP'li Beştaş'ın "Pislik" ifadesi gerginlik yarattı - Son Dakika
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TBMM Karma Komisyonunda, HDP'li Beştaş'ın "Pislik" ifadesi gerginlik yarattı

26.07.2022 16:40

Adalet-Anayasa Karma Komisyonu, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlık komisyonu raporunu görüşmek üzere toplandı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın "Kendi yaptıkları pisliklerin üzerini örtmeye çalışıyorlar" demesi salonda tansiyonu yükseltti.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık fezlekesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'ndaki görüşmeleri, basın mensuplarının salondan çıkarılması nedeniyle tartışmayla başladı.

TBMM Karma Komisyonunda gerginlik! HDP'li Beştaş'ın 'Pislik' çıkışı salonda tansiyonu yükseltti

HDP'Lİ BEŞTAŞ'IN"PİSLİK" ÇIKIŞI ORTAMI GERDİ

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın "Kendi yaptıkları pisliklerin üzerini örtmeye çalışıyorlar" demeleri üzerine MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül "AKP ve MHP'nin hükmü yok diyorsun. Ne demek pislik. Komisyon başkanının uygulaması üzerinden kimseye hakaret edemezsin" dedi.

TBMM Karma Komisyonunda gerginlik! HDP'li Beştaş'ın 'Pislik' çıkışı salonda tansiyonu yükseltti

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Karma Komisyon, önümüzdeki süreçti; Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek. Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar verirse, dosya doğrudan Genel Kurul gündemine gelecek. Genel Kurul'da, açık oylama yapılacak. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli olacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen eylemde, polis memuruna yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili Hazırlık Komisyonu, çalışmasını tamamlamıştı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığındaki komisyon, Aydeniz'in dokunulmazlığın kaldırılması yönünde rapor hazırlamış ve söz konusu rapor TBMM Adalet-Anayasa Karma Komisyonu'na sunulmuştu.

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SON DAKİKA: TBMM Karma Komisyonunda, HDP'li Beştaş'ın "Pislik" ifadesi gerginlik yarattı - Son Dakika
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