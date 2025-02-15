TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var - Son Dakika
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Politika

TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var

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ORC Araştırma tarafından 10-13 Şubat tarihleri arasında yapılan ''TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri'' anketinde birinci sırada CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ikinci sırada ise İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez yer aldı.

15.02.2025 11:42  Güncelleme: 12:03
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Muhalefetin erken seçim yapılması yönünde çağrılar sürerken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC, 44 ili kapsayan araştırmasında 5 bin 920 katılımcıya TBMM'nin en çalışkan milletvekillerini sordu. CHP'den 8, AK Parti'den 3, MHP'den 2 ve İYİ Parti'den 2 vekil listede yer aldı.

VELİ AĞBABA İLK SIRADA YER ALIYOR

Araştırmaya katılanlar çalışmalarını en çok beğendikleri isim olarak CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösterdi. Ağbaba'nın yüzde 19.5 ile birinci sırada yer aldığı araştırmada İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise yüzde 18.7 ile listenin ikinci sırasında kendine yer buldu.

TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var

Ankette çıkan sonuçlar sırasıyla şu şekilde;

  1. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: Yüzde 19.5
  2. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez: Yüzde 18.7
  3. CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: Yüzde 17.4
  4. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Yüzde 17.1
  5. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Yüzde 15.3
  6. CHP Erzincan Mustafa Sarıgül: Yüzde 14.0
  7. MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay: Yüzde 13.8
  8. AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu: Yüzde 12.2
  9. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan: Yüzde 11.7
  10. AK Parti Ankara Osman Gökçek: Yüzde 11.3
  11. MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver: Yüzde 10.5
  12. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: Yüzde 10.2
  13. CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun: Yüzde 9.6
  14. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz: Yüzde 7.5
  15. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Yüzde 7.1
TBMM\'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var

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Son Dakika Politika TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Apple User:
    CHP lilermi çalişiyo külyen yalan 178 47 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    İyi algı yapan iyi ortalık karıştıran ve İyi Yalan Söyleyen Demek istedi heralde 128 46 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    osman gökçek ne alaka en çok yiyen osman biz babadan böyle gördük hesabı armut dibine düşer. 94 13 Yanıtla
  • AyYiLdiZ kilimci:
    merak ettigim konu cemal.enginyurt.gibi kivirip durup surekli parti degistiren bir adam nasil hizmet ediyor sadece tv lerde boy gosterirken goruyorum birde tartisma programlarinda 20 67 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Bu millet oy vererek gokcegin oğlunu bile mv yaptı ya bisi demiyorum 29 10 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    abi bizde milletin vekili yok bu kadar net hiç biri bir işe yaramaz devletin sınırsız imkanlarından faydalanmak için ellerinden geleni yaparlar halka gelince tepeden bakar seçim vakti biz sizin hizmetçiniz rolü oynar seçimden sonra gelsin ihaleler 15 0 Yanıtla
  • Hakyol:
    Buda ORC nin bir araştırma şirketi değilde algı şirketi olduğunu tescillemiştir 1 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    milletin vekili değiller partinin vekilleri parti diyorki bu adamı seçeceksin millet te kim olduğuna bakmadan secmiş oluyor.parayı bastıran vekil oluyor.kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez hesabı. 0 0 Yanıtla
  • ZaZa null:
    Elazığ Mhp vekili Semih ışıkver listede olmalıydı, adam çabalıyor 0 0 Yanıtla
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