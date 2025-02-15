TBMM\'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var

Politika

Muhalefetin erken seçim yapılması yönünde çağrılar sürerken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC, 44 ili kapsayan araştırmasında 5 bin 920 katılımcıya TBMM'nin en çalışkan milletvekillerini sordu. CHP'den 8, AK Parti'den 3, MHP'den 2 ve İYİ Parti'den 2 vekil listede yer aldı.

VELİ AĞBABA İLK SIRADA YER ALIYOR

Araştırmaya katılanlar çalışmalarını en çok beğendikleri isim olarak CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösterdi. Ağbaba'nın yüzde 19.5 ile birinci sırada yer aldığı araştırmada İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise yüzde 18.7 ile listenin ikinci sırasında kendine yer buldu.

Ankette çıkan sonuçlar sırasıyla şu şekilde;