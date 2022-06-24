TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te "af çağrısı"nı tekrarladı - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te "af çağrısı"nı tekrarladı

24.06.2022 17:13
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te "af çağrısı"nı tekrarladı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis'te cezaevi önünde af çağrısını yineledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis'te cezaevi önünde af çağrısını yineledi.

Sarıgül, Kilis Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da af çağrısında bulunduklarını ve bu kapsamda şu anda 39'uncu ilde olduklarını söyledi.

Devletten cezaevindeki kader mahkumlarına yardımcı olmalarını beklediklerini aktaran Sarıgül, bütün siyasi partilerin bu af çağrısına kayıtsız kalmamalarını istedi.

Bakanlar Kuruluna teşekkür eden Sarıgül, "Af çağrımız münasebetiyle Bakanlar Kuruluna çok teşekkür ediyorum. 90 binin üzerinde yarı açık cezaevlerinde bulunan, süreleri dolan mahkumların süresi uzatılmıştır. İnşallah o 90 bin kader mahkumuna sağlanan kolaylık 250 bin kader mahkumuna da sağlanacaktır. Kilis'ten bütün yurttaşlarıma, ülkeme, siyasi partilere anneler, babalar, çocuklar için affet Türkiyem." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından kent merkezinde semt pazarını ziyaret eden Sarıgül, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

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Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Kilis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te 'af çağrısı'nı tekrarladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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