Üye Girişi
TDP Genel Başkanı Sarıgül, MYK toplantısı öncesinde açıklama yaptı - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül, MYK toplantısı öncesinde açıklama yaptı

31.01.2022 14:08

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'daki kar yağışının ardından yaşananlara ilişkin "Devletin kurumlarının karla mücadeleden çok birbirleriyle mücadele ettiğini üzülerek gördük. Olan yurttaşlara ve İstanbullulara oldu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'daki kar yağışının ardından yaşananlara ilişkin "Devletin kurumlarının karla mücadeleden çok birbirleriyle mücadele ettiğini üzülerek gördük. Olan yurttaşlara ve İstanbullulara oldu." dedi.

Parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, siyasi gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da geçen hafta hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası yaşanan tartışmalara değinen Sarıgül, "Devletin kurumlarının karla mücadeleden çok birbirleriyle mücadele ettiğini üzülerek gördük. Olan yurttaşlara ve İstanbullulara oldu." ifadelerini kullandı.

Siyasetin belirli kurallar ve nezaket çerçevesinde yapılmasını gerektiğini belirten Sarıgül, şunları kaydetti:

"Buradan hiçbir ayrım yapmadan bütün yöneticilere ve seçilmiş bütün siyasi parti başkanlarına sesleniyorum. Harcadığınız paralar, oturduğunuz koltuklar bu milletin size emanetidir. O emaneti iyi koruyun. Halkımız sizden kavga değil çözüm bekliyor. Yurttaşlarımız sizden birbirinizle atışma değil, şehrin sorunlarını ve ülkenin sorunlarını çözmenizi bekliyor."

Sarıgül, afetlerle mücadele için "doğal afetler ve deprem bakanlığı" kurulması gerektiğini dile getirerek, "Belediye sınırları içerisinde bölünmüşlük ortadan kaldırılmalı, sorumluluk belediye sınırları içerisinde belediyelere verilmelidir." diye konuştu.

Elektrik, doğal gaz ve suyun temel ihtiyaç maddeleri olduğunu ifade eden Sarıgül, bu kalemlerde KDV oranlarının yüzde 1'e düşürülmesini talep etti.

Sarıgül, TDP'nin ekonomik milliyetçiliği savunduğunu belirterek, "Ekonomik milliyetçilik, ülkemizde üretilen hiçbir şeyi ithal etmemektir. Türk markalarını değerli kılmaktır ve markalaştırmaktır." dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, MYK toplantısı öncesinde açıklama yaptı
TDP Genel Başkanı Sarıgül, MYK toplantısı öncesinde açıklama yaptı
TDP Genel Başkanı Sarıgül, MYK toplantısı öncesinde açıklama yaptı

YORUMLAR
500

Türkiye Değişim Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, İstanbul, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül, MYK toplantısı öncesinde açıklama yaptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:54 Ekmek 4-5 lira olacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
14:41 Kaza son anda engellendi! 15 araç ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptı
14:40 Epilepsi krizi geçirirken sobanın üzerindeki yemekle yanan kadın yaşamını yitirdi
14:39 Kargalar gerçekten sanıldığı kadar zeki hayvanlar mı? Yayınlanan son video tartışmaları sona erdirecek
14:37 Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı
14:27 Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya
14:18 "İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli" iddiası Meclis'te! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru
14:14 ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak
14:06 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı
14:05 Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 15:07:07. #1.12#
SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, MYK toplantısı öncesinde açıklama yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement