Temel Karamollaoğlu'nun "Ayasofya" yorumu Erdoğan'ı çileden çıkardı: Sana yazıklar olsun - Son Dakika
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Temel Karamollaoğlu'nun "Ayasofya" yorumu Erdoğan'ı çileden çıkardı: Sana yazıklar olsun

30.03.2023 09:50

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun, 2020 yılında ibadete açılan Ayasofya için kullandığı, "Bazı bölümler turistlerin ziyaretine açılabilir" sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi. Erdoğan, "Karamollaoğlu yazıklar olsun sana. 'Ayasofya'nın bir bölümünü müze olarak kullanırız' diyor. Sen Sivas'ta belediye başkanı olduğun zaman malum Madımak olaylarında seninle ilgili bu bay bay Kemal'ler 'Madımak katili' diyorlardı. Şimdi bakın ne hale geldiler" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Çankaya Köşkü'nde canlı yayınında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli mesajlar veren Erdoğan, Ayasofya Camii hakkında çeşitli söylemlerde bulunan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na da sert sözlerle yüklendi.

"TEMEL EFENDİ SANA YAZIKLAR OLSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın cami yapılması, başörtülü kadınlara yönelik muhalefetin geçmiş dönemdeki açıklamalarına ilişkin videonun izletilmesi ve "Siz bu siyasi tabloyu nasıl yorumlarsınız?" sorusu üzerine, şunları söyledi: "Şunların acınacak halini görünce milletim adına ben çok üzülüyorum. Bir taraftan kalkıp Ayasofya'nın açılması noktasında çıkıyor Meral hanım 'açamazsınız' diyor. Meral hanım, Cumhurbaşkanının imzasının olduğu genelgeyi herhalde gördün, açtık mı açtık. Çıkıyor bir tanesi 'bir metrekarelik bez parçası' diyor. Bay bay Kemal 'ben ona çul derim' diyor. Bir başkası ne diyor, işte Karamollaoğlu, yazıklar olsun sana. 'Ayasofya'nın bir bölümünü müze olarak kullanırız' diyor. Fatih Sultan Mehmet'in bu noktada neresini kalkıp da müze olarak bıraktığını duydun, hangi kitapta var bu. Al işte Kabaoğlu denilen kaba mı kaba. Ayasofya'nın bir bölümünün müze olmasından bahsediyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Ey Temel efendi. İşte sen o kaba denilen adamlarla şu anda aynı saftasın. Çıkıyor bir başkası 'yapılanın adı siyasi yüzsüzlüktür' diyor. Şu anda yanında olan Temel efendi ile beraber o hangi esaslar üzerinde hareket ediyor, rahmetli Erbakan hocamızın esasları üzerinde."

"SANA MADIMAK KATİLİ DİYORLARDI"

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın bütün hayalinin Ayasofya'yı açabilmek olduğunu dile getiren Erdoğan, "Sen acaba Erbakan hocayla ne zaman tanıştın? Ben Erbakan hocamızın partiyi kurduğu zaman gençlik kollarından itibaren başkanlık yapmış birisiyim. Sen ise daha sonradan katıldın. Ama yine sen Sivas'ta Belediye Başkanı olduğun zaman malum Madımak Oteli olaylarında seninle ilgili bu bay bay Kemal'ler, bunlar ne diyorlardı, 'Madımak katili' diyorlardı. Şimdi bakın ne hale geldi?" diye konuştu.

"MİLLETİMİN HAFIZASI BUNLARI ASLA UNUTMAYACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin, "Ayasofya'nın zincirlerinden kurtuluşunun, kız öğrencilerin eğitiminin önündeki engellerin kaldırılmasının", kimlerin gençlik hayali olduğunu gayet iyi bildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her fırsatta Diyanet İşleri Başkanlığımıza saldıran, okullardaki din eğitiminin kaldırılmasını isteyen CHP mi, Ayasofya'yı açtı? Yoksa başörtüsüne 'bir metrekarelik bez parçası' diyen bay bay Kemal, 2008'de başörtüsü yasağını kaldıran yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu ne çabuk unuttu? Bay bay Kemal bunları unutmuş görünse de milletimin hafızası bunları asla unutmayacaktır. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Benim milletim bunlara gereken dersi işte 14'ünde verecektir. Milletçe buna hazır olmalıyız. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz ve inşallah bir daha sokulmayacaktır."

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Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Temel Karamollaoğlu'nun 'Ayasofya' yorumu Erdoğan'ı çileden çıkardı: Sana yazıklar olsun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temel Karamollaoğlu'nun "Ayasofya" yorumu Erdoğan'ı çileden çıkardı: Sana yazıklar olsun - Son Dakika
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