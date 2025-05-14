Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu - Son Dakika
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Politika

Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Pazarlık, taviz, af... PKK\'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Terör örgütü PKK, silah bırakarak kendisini feshettiğini açıkladı. Bu kritik gelişmeyle Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir dönemece girilirken sürece dair en çok merak edilen sorular da yanıt bulmaya başladı.

14.05.2025 11:04
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Terör örgütü PKK'nın fesih kararı alıp eylemlerini sonlandırması ile birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başlamış oldu. Silahların bırakılması aşamasının 3-4 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

PLANLANDIĞI GİBİ İLERLİYOR

1 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle TBMM açılışında el sıkışmasıyla başlayan ve adına "Terörsüz Türkiye" verilen çalışmanın her aşaması devletin kontrolu altında ve planlandığı gibi ilerliyor.

PAZARLIK YAPILDI MI, TAVİZ VERİLDİ Mİ?

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın bizzat yönettiği süreçte en önemli soru "Terör örgütü ile pazarlık yapıldı mı, ne taviz verildi?" oldu. Konuyla ilgili ismini vermediği bir yetkiliyle yaptığı söyleşiyi okurlarıyla paylaşan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, kamuoyunun merak ettiği soruları sorup cevaplarını okurlarıyla paylaştı.

İŞTE O 5 SORU VE CEVABI...

1- Soru: PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakması karşılığı pazarlık yapıldı mı, söz ve taviz verildi mi?

Cevap: Kesinlikle hayır, bu çalışmayı Türk devleti başlattı. Türkiye'nin terörle mücadelesindeki etkinliği terör örgütünü yurtdışında da kımıldayamaz hale getirdi. Uluslararası koşullar da aleyhine gelişmeye başladı. Dolayısıyla fesih kararından başka seçeneği yoktu ve tek bir pazarlık konusu bile gündeme gelmedi. Kendileri de açıklama yapıyor zaten, pazarlık olmadığını söylüyorlar.Devlet çizdiği çerçevede ilerliyor.

2- Soru: PKK'nın kendisini feshetmesi kararı örgütün diğer yapılanmalarını da bağlıyor mu?

Cevap: Evet, çünkü PKK terör örgütünün çatı yapılanması adeta omurgası. PKK kendini feshedince diğerleri de feshedilmiş sayılıyor. Yani Türkiye'ye göre bu karar PKK terör örgütünün sadece Irak değil İran, Suriye hatta Avrupa yapılanmalarının da tasfiye edilmesini gerektiriyor. Bunun dışında bir seçenek kabul edilmiyor. Hatta örgüt yapılarının isim değiştirerek faaliyetlerine devam edip etmeyecekleri de yakından izlenecek.

3- Soru: PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına tam olarak uyup uymadığı nasıl kontrol edilecek?

Cevap: O da bizim işimiz. Türk istihbaratının büyük bir tecrübesi var. Bu konuda çalışan tecrübeli teknik ekiplerimiz var. Zaten sürecin başında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın var. Süreç adım adım takip edilecek ve zaman içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor edilecek.

4- Soru: PKK'lı teröristlere af çıkartılacak mı?

Cevap: Af gibi bir fikir, hazırlık ya da çalışma yok. Türkiye'ye karşı suça karışmış olanlar mutlaka cezalarını çekecekler. Elbette toplumsal barışa hizmet edecek adımları atmak siyasetin alanıdır. Ama bazılarının iddia ettiği gibi milli birliğimizi zarar verecek adımlar olmayacaktır.

5- Soru: Yapılan çağrı ve alınan kararların tersine bir durum olursa, yani PKK kendi adıyla ya da başka bir isimle yeniden saldırılara girişirse ne olacak?

Cevap: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda başından beri sadece "A" değil "B" ve "C" planları hazır, hatta daha fazlası var. Yani, fesih kararı ve silahların teslimi, fesih kararına rağmen silahların teslim edilmemesi ya da başka isimlerle terör faaliyetlerine devam etmesi ve dahasına göre baştan planlarımız var. Ayrıca, bölgede terör tehdidi ortadan kalkmadığı için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve istihbarat örgütümüzün mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Asıl önemlisi terör örgütünün aldığı kararları hayata geçirmesidir. Bu süreç yakından takip edilecek.

Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Terör, Irak, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Uuu bbb:
    eğer AK parti diyorsa her şey yalandır hayatları yalan çünkü 124 68 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    madem pazarlık yok madem örgütü kilitlediniz o zaman adama sormazlarmi Apo yu neden salıyorsun diye 96 44 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bir kişi tekrar Cumhurbaşkanı adayı olsun diye koskoca Türkiye Cumhuriyetini teröristlerle pazarlık masasına oturtanlar ilk seçimde halktan şamarı yiyecek. 84 38 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bir kişinin siyasi hırsı sebebiyle PKK'ya boyun eğdiler. Yazıklar olsun 71 40 Yanıtla
  • sus ceo:
    AKP yandaşı Nedim Şener, sen nasıl bu hale düştü, bir kişi tekrar Cumhurbaşkanı adayı olsun diye AKP teröristlerle müzakere masasına oturuyor. PKK'da birşey almadan niye silah bıraksın. Milletin aklıyla dalga geçmeyin. Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da katil Apo ve tetöristler affedilecek. Seçim öncesi bu af tepki çekeceği için seçim sonrası af gelecek. 61 32 Yanıtla
  • sus ceo:
    PKK'lı teröristler ve asker katili Apo, kurulduğu tarihten bu yana hiç bu kadar itibar görmedi. Teröristlerle müzakere masasına oturan siyasetçiler İlk seçimde hüsrana uğrayacak. 58 24 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Yaşasın TC 68 8 Yanıtla
  • Milli Meritokrasi:
    "Yurtdışında kımıldayamaz hale getirdik" ne demek ya? Cirit atıyorlar tüm Avrupa ülkelerinde hem ticari hem propaganda tarafınca. Ayrıca PKK, örgütün çatı yapılanması değil. KCK örgütün çatı yapılanması. Bunlar hakkında hiç bir işlem yapılmadı. Hiçbir söz söylenmedi. Milleti alenen kandırıyorlar bu açıklamalar ile. Yazıklar olsun. Elbet devran döner. 55 12 Yanıtla
  • Can Gönül:
    bunlar başka yapılanma adı altında yine çıkacak..bir oyun içerisinde Türkiye. amaçları PKK başı Öcalan'i dışarıya çıkartıp, kaçırmak Türkiye den..bakın PKK yine çıkacak..silah toplayarak başka ülkelerden.. bunlara güven olmazzzz ..olmaaazzz . 35 11 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Köpekler havlar çakallar ulur Aslanlar yoluna devam eder kim hangisi olamayı tercih ediyorsa buyursun olsun 34 7 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    Gazetecileri ogutlenisler hepsi bir kanalda yada gazetede kendilerine söyleneni anlatıyor.Dun Irak kanalında PKK yoneticilerinden birisi diyordu,eğer sureci bozarlarsa bütün canlilar gibi kendimizi korumaya geçeriz.Adamlar silah bırakmıyor,Suriye yönetiminde ve Ordu'da görev alıp yasallasiyorlar.Pkk bitiyor ama aynı kişiler yasal şekilde aynı görevleri devam ettirecekler. 21 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    habere bak. hem diyor PKK nin kimildiyacayk yeri kalmadı ondan silah bırakmaya yanaştı diyor. delirmememk mümkün deil. madem beli kırıldı ne demeye masaya oturdunjz 20 4 Yanıtla
  • 199715:
    Keşke bu sorulara bir gazetevi değil de resmi ağızdan, meclis kayıtlarına geçecek şekilde yapjlsaydı. Neden acaba yapılmıyor? Cevabı hetkes kendine versin!!!! 13 2 Yanıtla
  • özlem çakıroğlu:
    n'olcak ki, Kandırıldık derler, Allah biz affetsin, halkımız bizi affetsin derler çıkarlar işin içinden... 13 2 Yanıtla
  • 124212421:
    türk milleti ikna oldu bu haberle... ?? 5 1 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    bu kürtçe kongrenin türkçesi bile yayınlanmıyor ne dediklerini biliyormusunuz ikinci safhaya geçiyoruz diyorlar bi filmin bile türkçe dil seçeneği var ama bu kongrenin yok çok acayip 6 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    salla yerse tabi 1 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    idam yok 40 sene once yeterlı mudahale yok yahudı abd heryerı ele gecırıyor 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Şen :
    Bu aponun dalınacağını 0 0 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Yalan, sanal, yapay yaşarız biz. 0 0 Yanıtla
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