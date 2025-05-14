Pazarlık, taviz, af... PKK\'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı alıp eylemlerini sonlandırması ile birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başlamış oldu. Silahların bırakılması aşamasının 3-4 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

PLANLANDIĞI GİBİ İLERLİYOR

1 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle TBMM açılışında el sıkışmasıyla başlayan ve adına "Terörsüz Türkiye" verilen çalışmanın her aşaması devletin kontrolu altında ve planlandığı gibi ilerliyor.

PAZARLIK YAPILDI MI, TAVİZ VERİLDİ Mİ?

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın bizzat yönettiği süreçte en önemli soru "Terör örgütü ile pazarlık yapıldı mı, ne taviz verildi?" oldu. Konuyla ilgili ismini vermediği bir yetkiliyle yaptığı söyleşiyi okurlarıyla paylaşan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, kamuoyunun merak ettiği soruları sorup cevaplarını okurlarıyla paylaştı.

İŞTE O 5 SORU VE CEVABI...

1- Soru: PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakması karşılığı pazarlık yapıldı mı, söz ve taviz verildi mi?

Cevap: Kesinlikle hayır, bu çalışmayı Türk devleti başlattı. Türkiye'nin terörle mücadelesindeki etkinliği terör örgütünü yurtdışında da kımıldayamaz hale getirdi. Uluslararası koşullar da aleyhine gelişmeye başladı. Dolayısıyla fesih kararından başka seçeneği yoktu ve tek bir pazarlık konusu bile gündeme gelmedi. Kendileri de açıklama yapıyor zaten, pazarlık olmadığını söylüyorlar.Devlet çizdiği çerçevede ilerliyor.

2- Soru: PKK'nın kendisini feshetmesi kararı örgütün diğer yapılanmalarını da bağlıyor mu?

Cevap: Evet, çünkü PKK terör örgütünün çatı yapılanması adeta omurgası. PKK kendini feshedince diğerleri de feshedilmiş sayılıyor. Yani Türkiye'ye göre bu karar PKK terör örgütünün sadece Irak değil İran, Suriye hatta Avrupa yapılanmalarının da tasfiye edilmesini gerektiriyor. Bunun dışında bir seçenek kabul edilmiyor. Hatta örgüt yapılarının isim değiştirerek faaliyetlerine devam edip etmeyecekleri de yakından izlenecek.

3- Soru: PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına tam olarak uyup uymadığı nasıl kontrol edilecek?

Cevap: O da bizim işimiz. Türk istihbaratının büyük bir tecrübesi var. Bu konuda çalışan tecrübeli teknik ekiplerimiz var. Zaten sürecin başında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın var. Süreç adım adım takip edilecek ve zaman içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor edilecek.

4- Soru: PKK'lı teröristlere af çıkartılacak mı?

Cevap: Af gibi bir fikir, hazırlık ya da çalışma yok. Türkiye'ye karşı suça karışmış olanlar mutlaka cezalarını çekecekler. Elbette toplumsal barışa hizmet edecek adımları atmak siyasetin alanıdır. Ama bazılarının iddia ettiği gibi milli birliğimizi zarar verecek adımlar olmayacaktır.

5- Soru: Yapılan çağrı ve alınan kararların tersine bir durum olursa, yani PKK kendi adıyla ya da başka bir isimle yeniden saldırılara girişirse ne olacak?

Cevap: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda başından beri sadece "A" değil "B" ve "C" planları hazır, hatta daha fazlası var. Yani, fesih kararı ve silahların teslimi, fesih kararına rağmen silahların teslim edilmemesi ya da başka isimlerle terör faaliyetlerine devam etmesi ve dahasına göre baştan planlarımız var. Ayrıca, bölgede terör tehdidi ortadan kalkmadığı için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve istihbarat örgütümüzün mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Asıl önemlisi terör örgütünün aldığı kararları hayata geçirmesidir. Bu süreç yakından takip edilecek.