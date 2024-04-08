PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, 3 yıl önce Meclis kürsüsünde söylediği, ""Soyadımla gurur duyuyorum. Bunu çok iyi bilin, bu soyadıyla yaşamaya devam edeceğim." şeklindeki skandal sözlerini yeniden paylaştı.
PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 3 yıl önce TBMM'de yapılan bütçe görüşmelerinde yaptığı skandal konuşmanın görüntülerini sosyal medya hesabından yeniden paylaştı. Milletvekili sıralarından Öcalan'ın soyadına yönelik eleştirilere yanıt veren Öcalan, soyadıyla gurur duyduğunu söyledi.
"Soyadımla gurur duyuyorum. Bunu çok iyi bilin, bu soyadıyla yaşamaya devam edeceğim." diyen Öcalan paylaşımına, "Soyadımızla gurur duyuyoruz. Halkımız da kendi soyadı gibi görüyor." notunu düştü. Öcalan'ın paylaşımına tepki yağdı.
Son Dakika › Politika › Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum - Son Dakika
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