Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum - Son Dakika
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Politika

Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum

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PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 3 yıl önce Meclis kürsüsünde sarf ettiği skandal sözlerini yeniden paylaştı. "Soyadımla gurur duyuyorum. Bunu çok iyi bilin, bu soyadıyla yaşamaya devam edeceğim." ifadelerini kullanan Öcalan paylaşımına, "Soyadımızla gurur duyuyoruz. Halkımız da kendi soyadı gibi görüyor." notunu düştü.

08.04.2024 18:44  Güncelleme: 18:52
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PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, 3 yıl önce Meclis kürsüsünde söylediği, ""Soyadımla gurur duyuyorum. Bunu çok iyi bilin, bu soyadıyla yaşamaya devam edeceğim." şeklindeki skandal sözlerini yeniden paylaştı.

Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum
Ömer Öcalan

MECLİS KÜRSÜSÜNDE SKANDAL SÖZLER

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 3 yıl önce TBMM'de yapılan bütçe görüşmelerinde yaptığı skandal konuşmanın görüntülerini sosyal medya hesabından yeniden paylaştı. Milletvekili sıralarından Öcalan'ın soyadına yönelik eleştirilere yanıt veren Öcalan, soyadıyla gurur duyduğunu söyledi.

Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum

"SOYADIMLA GURUR DUYUYORUM"

"Soyadımla gurur duyuyorum. Bunu çok iyi bilin, bu soyadıyla yaşamaya devam edeceğim." diyen Öcalan paylaşımına, "Soyadımızla gurur duyuyoruz. Halkımız da kendi soyadı gibi görüyor." notunu düştü. Öcalan'ın paylaşımına tepki yağdı.

Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan\'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum

Abdullah Öcalan, Ömer Öcalan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ismail çelik: Bir kürt olarak söylüyorum bu karektersizleri meclise sokan kanunlarımıza yazıklar olsun! 108 15 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Emekliler de sizinle gurur duyuyor çapsız İyiki sarı torba var 54 13 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin: Sonuna kadar haklı ülke sistem olarak bozuk sistem onu meclis e millet vekili olarak getiriyorsa o'da üstüne düşeni yapıyor 45 5 Yanıtla
  • Demokan Tükek: Ne günlere kaldık Allahım. Şaka gibi bunlar meclise girip konuşabiliyor. Bu işin sonu sıkıntı Allah sonumuzu hayretsin. 36 4 Yanıtla
  • İSMAİL TARIK ÖZÇETİN: Karaktersizlik duygusu da mevcut onla da gurur duyması gerekiyor 35 4 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Şehitlerin hakkını Allah bunlardan sorsun 20 2 Yanıtla
  • Kemsl: aaah sarı torba ah 14 4 Yanıtla
  • Muhammed Güldoğuş: Soyadı Gülen olsaydı bırak meclisi dışarda adam kalmazdı 5 3 Yanıtla
  • Abdurrahman Citer: İlk önce temiz bir anayasa şart 7 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum - Son Dakika
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