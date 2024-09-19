Terörle Mücadelede 825 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Politika

Terörle Mücadelede 825 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Terörle Mücadelede 825 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 8 ayda 35 bin 428 operasyonla 825 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

19.09.2024 19:30
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'8 AYDA 35 BİN 428 OPERASYONDA 825 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 70 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi program ve ziyaret için geldiği Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'Türkiye Buluşmaları' programının ardından, Diyarbakır Huzur ve Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Yerlikaya, 1 Ocak 2024 ile 31 Ağustos tarihleri arasında 35 bin 428 operasyon düzenlendiğini belirterek, "Bölücü terör örgütleri, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleri başta olmak üzere, güvenliği tehdit eden tüm terör unsurlarına yönelik 35 bin 428 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemini de engellendi. Diyarbakır'da ise terör örgütlerine yönelik 3 bin 671 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 835 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 62'si tutuklandı. Organize suç örgütlerine yönelik 911 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 6 bin 441 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 2 bin 834'ü tutuklandı. 1322'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Çökertilen tüm organize suç örgütlerinden el konulan malların maddi değeri ise 36 milyar lira. Diyarbakır özelinde ise organize suç örgütlerine yönelik 27 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu 170 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 66'sı tutuklandı, 66'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 7'si yerel 3'ü bölgesel olmak üzere 10 organize suç çetesi çökertildi ve adalete teslim edildi" dedi.

'30 BİN 863 UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 50 BİN 132 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 21 BİN 654'Ü TUTUKLANDI'

Bakan Yerlikaya uyuşturucu, göç ve asayiş konularına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 30 bin 863 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 50 bin 132 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 21 bin 654'ü tutuklandı. 9 bin 202'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diyarbakır'da ise bu dönemde zehir tacirlerine yönelik 2 bin 514 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 5 bin 691 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 503'ü tutuklandı, 154'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkiye genelinde göçmen kaçakçılarına yönelik toplam 4 bin 843 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 8 bin 61 şüpheli şahıs yakalandı. Bunların 2 bin 824'ü tutuklandı, 1267'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diyarbakır boyutunda ise toplam 12 operasyon düzenlendi. 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 19 organizatör ise tutuklandı. Türkiye genelinde 'asayiş' suçlarıyla ilgili aydınlatma oranı ortalama yüzde 94,6. Bu oran Diyarbakır özelinde yüzde 89,8. Türkiye genelinde 'malvarlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta' aydınlatma oranı yüzde 78. Bu oran Diyarbakır'da yüzde 76,1. Yine Türkiye genelinde, 'kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta' aydınlatma oranı yüzde 97,7. Bu oran Diyarbakır'da yüzde 93,5."

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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