Ticaret Bakanı Bolat, Kayseri Sanayi Odası'nın 60'ıncı yıl gecesine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ticaret Bakanı Bolat, Kayseri Sanayi Odası'nın 60'ıncı yıl gecesine katıldı

Ticaret Bakanı Bolat, Kayseri Sanayi Odası\'nın 60\'ıncı yıl gecesine katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırşehir ve Nevşehir programlarının ardından Kayseri'ye gelerek Valiliği ziyaret etti ve Kayseri Sanayi Odası'nın 60'ıncı kuruluş yıl dönümü gecesine katıldı.

KAYSERİ SANAYİ ODASI'NIN GECESİNE KATILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırşehir ve Nevşehir'deki programlarının ardından Kayseri'ye gelerek Valiliği ziyaret etti. Ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Bolat, daha sonra Kayseri Sanayi Odası tarafından 60'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen '60'ıncı Yıl Sanayi Gecesi' programına katıldı. Geceye; Bakan Bolat'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılım sağladı. Bakan Bolat, burada yaptığı açıklamada, "Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik döneminde hükümetlerimiz Kayseri'ye 500 milyar Türk lirası tutarında kamu yatırımları yapmışlardı. Siyasi istikrar, siyasi ve ekonomik ekonomik reformlar, doğru politikalar ve alınması gereken tedbirler, güçlü, liyakatli kadrolar, dürüst, çalışkan yönetimlerle Türkiye ekonomisi 7 kattan fazla büyüme gösterdi. Türkiye, dünya liginde 21'inci sıradan 16'ncı sıraya yükseldi" dedi.

'TÜRKİYE, 6 YIL ÜST ÜSTE 24 ÇEYREK BÜYÜDÜ'

İhraca rakamlarına değinen Bakan Bolat, şunları söyledi:

"Bu yıl 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatını inşallah hedefledik ve buna ulaşacağız sizlerin sayesinde. Bu yıl nisandan itibaren ihracatta gaza bastık ve ihracatçılarımızın büyük çabaları ve bizlerin hükümet olarak politikalarımız ve tedbirlerimizle, desteklerimizle nisan, haziran, temmuz, ağustos aylık rekorlar kırdık. Eylül'de de inşallah aylık rekor kıracağız. Yıl sonuna kadar da 282 milyar dolar hedefi, birkaç milyar dolar aşarak inşallah hedeflerimizi aşacağız. Bunları söylüyorum ama şu hatırlatmayı de yapmak istiyorum. 2019'da Covid'den hemen önce Türk sanayi 100 birimken şu anda Türk sanayi 130 birime ulaştı. Covid'den bu güne kadar Türkiye, 6 yıl üst üste 24 çeyrek büyüdü. İhracat sadece bir kelime değil; Yatırım, üretim, istihdam, ihraç onun için her ne suretle olursa olsun kırmızı çizgimiz ihracat diyoruz."

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, "Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda Sayın Bakanımızla birlikte Türkiye sanayisinin, ticaretinin ve esnafının ne ihtiyacı varsa hepsini gayretle savunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İHRACATIMIZ REKOR BİR SEVİYEYE GELDİ'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Özellikle kobilerimize yönelik kredi kısıtlarının kaldırılmasını talep ediyoruz. Finanslara ulaşım imkanlarının kolaylaşması lazım. Mobilya, tekstil başta olmak üzere ilave desteklere ihtiyacımız var. Emek yoğun sektörlerde. Burada başta Çin olmak üzere dış kaynaklı haksız ve yıkıcı rekabete karşı üreticimize destek verecek sanayi koruma stratejisinin hazırlanması lazım. Sağ olsun Ömer Bolat Bakanımızla birlikte ihracatta rekorlar desteklerin sayesinde sağlandı. Bu sayede mal ve hizmetlerde ihracatımız tarihimizde rekor bir seviyeye geldi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanayicilere ödül verildi.

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Kayseri Sanayi Odası, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Nevşehir, Kırşehir, Politika, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Bolat, Kayseri Sanayi Odası'nın 60'ıncı yıl gecesine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Mersin’de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı Mersin'de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan’a ziyaret Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
Muhammed Salah izinli gününde soluğu Trabzon’un yaylalarında aldı Muhammed Salah izinli gününde soluğu Trabzon'un yaylalarında aldı
Sergen Yalçın’dan sürpriz itiraf: Galatasaray’ın yıldızını Beşiktaş’a istemiş Sergen Yalçın'dan sürpriz itiraf: Galatasaray'ın yıldızını Beşiktaş'a istemiş
Cengiz Ünder’in 5-1 kazanılan maç öncesi kehaneti ortaya çıktı Cengiz Ünder'in 5-1 kazanılan maç öncesi kehaneti ortaya çıktı
Çorum’a transfer olmayan Aubameyang, La Liga’yı sallamaya devam ediyor Çorum'a transfer olmayan Aubameyang, La Liga'yı sallamaya devam ediyor

23:35
Kulisleri sallayacak iddia İşte Yeni Parti’ye düşünülen alternatif isim
Kulisleri sallayacak iddia! İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim
23:05
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal’ın hedefinde hakemler var
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal'ın hedefinde hakemler var
22:17
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
21:50
Fenerbahçe taraftarından yıldız isme tepki
Fenerbahçe taraftarından yıldız isme tepki
21:50
Fenerbahçe’nin kan kaybı sürüyor Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
21:39
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
20:43
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
17:41
Kenan Yıldız’ın son görüntüsü korkuttu
Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu
17:30
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
16:41
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
16:24
Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna talip CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 01:29:47. #7.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat, Kayseri Sanayi Odası'nın 60'ıncı yıl gecesine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement