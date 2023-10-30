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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay'ın tahliyesi için adliyede bekliyor - Son Dakika

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay'ın tahliyesi için adliyede bekliyor

Son Güncelleme: 30.10.2023 14:56

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması üzerine adliyeye gelerek beklemeye başladı. Baş, Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesi ve görevine başlaması talebinde bulundu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının henüz uygulanmaması nedeniyle adliyeye geldi. Baş, kapıda kendisini görüntüleyen polis memuru ile tartıştı.

ADLİYEYE GELDİLER

AYM'nin hak ihlali kararı, 26 Ekim'de TİP Milletvekili Can Atalay'ın 18 yıl hapis cezasına mahkum edilerek tutuklandığı Gezi davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Avukatlar aynı gün Atalay'ın AYM kararı doğrultusunda tahliye edilmesi için basın açıklaması yapmış, ertesi gün de oturma eylemi başlatmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde avukatların oturma eylemi devam ederken TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın da arasında bulunduğu partililer Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne gelerek mahkemenin kararını beklemeye başladılar.

"ANLAŞILAMAZ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Gazetecilerin soruları üzerine Erkan Baş, "Günler geçiyor, Anayasa Mahkemesinin verdiği karar henüz hayata geçirilemedi. Mahkemenin bu tutumu hukuk açısından zaten tanımlanamaz ama bizim açımızdan da anlaşılamaz bir durumla karşı karşıyayız. Avukat arkadaşlarımız günlerdir mahkemenin kararını vermesini bekliyorlar. An itibariyle de biz yurttaşlar olarak burada, avukat arkadaşlarımızdan gelecek haberi beklemek üzere toplanmaya başladık. Bu hukuksuzluğun bir an önce sona ermesi, Can Atalay hakkında derhal tahliye kararı verilmesi ve Can'ın yemin ederek görevine başlanmasının sağlanması gerekiyor. Bugün için talebimiz budur. Karar verilene kadar burada beklemeye devam edeceğiz" dedi.

POLİSİ AZARLADI

Baş canlı yayın sırasında kendisini görüntüleyen bir polis memuruna çıkıştı. Polisin üzerine giden Baş, "Bu ne terbiyesizlik? Beni nasıl çekersin, zaten canlı yayında konuşuyorum. Yayınımı engelliyorsunuz, saygısızlık yapıyorsunuz" dedi. Devreye giren polis memuru ise çekim yapma yetkilerinin olduğunu, canlı yayını hiçbir şekilde engellemediklerini ve uzaktan kayıt aldıklarını belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay'ın tahliyesi için adliyede bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay'ın tahliyesi için adliyede bekliyor - Son Dakika
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