TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti! Masada Can Atalay'ın tutukluluğu konusu vardı - Son Dakika
Üye Girişi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti! Masada Can Atalay'ın tutukluluğu konusu vardı

19.06.2023 20:31

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluğuna ilişkin TİP'in ve hukukçuların görüşleri ve itirazlarını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a iletmek için ziyarette bulundu.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Meclis seçimlerine Emek ve Özgürlük İttifakı ile giren Türkiye İşçi Partisi (TİP), 4 milletvekili çıkardı. Sera Kadıgil, Erkan Baş, Ahmet Şık ve Gezi Davası tutuklusu Can Atalay TİP'ten vekil seçilirken, Barış Atay Meclis dışında kaldı.

ERKAN BAŞ'TAN KURTULMUŞ'A "ATALAY" ZİYARETİ

Can Atalay Milletvekili seçilmesine rağmen hala serbest bırakılmadı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Atalay'ın serbest bırakılmamasıyla ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüşmeye ilişkin TİP Genel Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından; "Genel Başkanımız Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın devam eden tutukluluğuna ilişkin partimizin ve hukukçuların görüşlerini ve itirazlarını iletti" açıklaması yapıldı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500

Numan Kurtulmuş, Erkan Baş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti! Masada Can Atalay'ın tutukluluğu konusu vardı - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Eskişehir'de Boşandığı Eşini Motosikletiyle Çarparak Öldüren Şahıs Tutuklandı
16:02 Eski eşini motosikletle çarpıp öldürdü, yaptığı savunma pes dedirtti
15:54 Sürmeli Baba, cinlerin gerçek görüntüsünü anlattı
15:43 Cinlerin gerçek görüntüsü nasıl? Sürmeli Baba detaylarıyla anlattı: Ayakları toynaklı, bacakları kıllı
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
15:20 Kars'ta kadın kıyafeti giyen sırt çantalı şüpheli yakalandı
15:19 Volkan Demirel, Fenerbahçe iddiaları ile ilgili konuştu: Hedefim Hatayspor'u ayağa kaldırmak
15:19 İstifalara kulak tıkayan Kılıçdaroğlu: Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım
15:17 Kars'ta kadın kıyafetiyle dolaşan şüpheli psikolojik sorunları olan genç çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 17:13:27. #1.13#
SON DAKİKA: TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti! Masada Can Atalay'ın tutukluluğu konusu vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement