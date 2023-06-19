TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti! Masada Can Atalay'ın tutukluluğu konusu vardı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Meclis seçimlerine Emek ve Özgürlük İttifakı ile giren Türkiye İşçi Partisi (TİP), 4 milletvekili çıkardı. Sera Kadıgil, Erkan Baş, Ahmet Şık ve Gezi Davası tutuklusu Can Atalay TİP'ten vekil seçilirken, Barış Atay Meclis dışında kaldı.

ERKAN BAŞ'TAN KURTULMUŞ'A "ATALAY" ZİYARETİ

Can Atalay Milletvekili seçilmesine rağmen hala serbest bırakılmadı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Atalay'ın serbest bırakılmamasıyla ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüşmeye ilişkin TİP Genel Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından; "Genel Başkanımız Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın devam eden tutukluluğuna ilişkin partimizin ve hukukçuların görüşlerini ve itirazlarını iletti" açıklaması yapıldı.