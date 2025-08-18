Trump: 'Bu Biden'ın Savaşı' - Son Dakika
Politika

Trump: 'Bu Biden'ın Savaşı'

Trump: \'Bu Biden\'ın Savaşı\'
18.08.2025 17:59
Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını Biden'a atfederek, böyle bir durumun kendisinin başkanlığında olmazdı dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili "Bu, benim değil, uykucu Joe Biden'ın savaşı. Eğer ben Başkan olsaydım asla gerçekleşmezdi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra 6 ay içinde altı savaşı sona erdirdiğini belirterek, bunlardan birinin 'nükleer felaketle sonuçlanma ihtimali olduğunu' kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili eleştirilere de değinen Trump, "Bu, benim değil, uykucu Joe Biden'ın savaşı. Ben sadece bunu durdurmak için buradayım, daha da sürdürmek için değil. Eğer ben Başkan olsaydım asla gerçekleşmezdi" ifadelerini kullandı.

Trump, eleştirmenlerini hedef alarak, "Ne yaptığımı çok iyi biliyorum ve yıllardır bu çatışmalar üzerinde çalışıp hiçbirini durduramayan insanların tavsiyelerine ihtiyacım yok. Onlar 'aptal' insanlar ve yalnızca mevcut Rusya/Ukrayna felaketini çözmeyi daha da zorlaştırıyorlar" dedi.

Trump, "Tüm hafif sıklet ve kıskanç eleştirmenlerime rağmen her zaman yaptığım gibi bunu halledeceğim" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Joe Biden, Politika, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: 'Bu Biden'ın Savaşı' - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
SON DAKİKA: Trump: 'Bu Biden'ın Savaşı' - Son Dakika
