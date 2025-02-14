Trump-Hindistan İşbirliğini Arttırıyor

Politika

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile aralarındaki savunma işbirliğini derinleştireceklerini belirterek, "Bu yıldan itibaren Hindistan'a askeri satışlarımızı milyarlarca dolar artıracak ve F-35 savaş uçakları sağlamanın da önünü açmış olacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasının başında ülkesi ile Hindistan arasındaki iyi ilişkilere dikkat çeken Trump, "Dünyanın en eski demokrasisi ve dünyanın en büyük demokrasisi olan Hindistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekten özel bir bağ var" ifadelerini kullandı. Savunma dahil birçok alanda işbirliğini derinleştireceklerini vurgulayan Trump, "Bu yıldan itibaren Hindistan'a askeri satışlarımızı milyarlarca dolar artıracak ve F-35 savaş uçakları sağlamanın da önünü açmış olacağız" şeklinde konuştu.

Trump'tan vergi açıklaması: "Hindistan ne talep ederse biz de onu talep edeceğiz"

İlk görev döneminde Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'nu (QUAD) yeniden canlandırdıklarını hatırlatan Trump, "Bugün Başbakan ve ben yaptığımız görüşmede ABD, Hindistan, Avustralya ve Japonya arasındaki güçlü iş birliğini teyit ettik ve Hint-Pasifik'te barışı, refahı ve huzuru sürdürmenin gerçekten hayati önem taşıdığını belirttik" dedi. ABD'yi petrol ve gaz konusunda Hindistan'ın önde gelen tedarikçisi yapacak bir anlaşma konusunda mutabakata vardıklarını belirten Trump, ülkelerin ayrıca "tarihin en büyük ticaret rotalarından birini" oluşturmak için bir araya geleceğini söyledi. Trump, söz konusu ticaret rotasının "Hindistan'dan İsrail'e, İtalya'ya ve oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağını" ve" "limanlar, demiryolları ve deniz altı kablolarını içereceğini" açıkladı. Çok tartışılan gümrük vergisi politikalarına da değinen Trump "Hindistan ne talep ederse biz de onu talep edeceğiz" dedi. Trump, ABD'nin adil koşullarda ticaret yapmak istediğini ifade etti.

"Çin, nükleer güç olarak Rusya ve ABD'yi yakalayacak"

Basın toplantısında Çin ile ilişkilere de değinen Trump, Pekin'i dünya sahnesinde "önemli bir oyuncu" olarak niteledi. Çin'in Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yardım edebileceğini belirten Trump, "Çin, Hindistan, Amerika ve hepimiz anlaşabiliriz. Bu çok önemli" şeklinde konuştu. Silahlanma ve nükleer güç yarışı hakkında da konuşan Trump, Çin'in nükleer güç olarak Rusya ve ABD'yi yakında yakalayacağını söyledi. Çin lideri Xi Jinping için "Çok güçlü bir nükleer kapasite inşa ediyor" diyen Trump, "Şu anda Rusya ve ABD'ye çok yakın değil ama yakında olacak. Dört veya beş yıllık bir süre içinde yetişeceğini söylüyorlar" ifadelerini kullandı. ABD, Çin ve Rusya'nın silahlanma için büyük paralar harcadığına dikkat çeken Trump, "Eğer iyi anlaşırsak, bu parayı daha iyi bir amaç için harcayabiliriz" dedi.

"Ben başkan olsaydım Rusya - Ukrayna savaşı olmazdı"

Rusya - Ukrayna savaşı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Trump, "Ben başkan olsaydım, bu olmazdı" dedi. "Şimdi, Rusya oldukça büyük bir toprak parçasını ele geçirdi" diyen Trump, "Ayrıca, Başkan Putin'den çok önce, ilk günden itibaren Ukrayna'nın NATO'da olamayacağını söylediler. Bunu çok güçlü bir şekilde söylediler. Aslında savaşın başlamasına neden olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Rusya'nın barış müzakerelerinde herhangi bir taviz verip vermeyeceği konusunda kesin yorum yapmaktan kaçınan Trump, "Ne olacağını söylemek için henüz çok erken. Belki Rusya çok şeyden vazgeçecek, belki de vazgeçmeyecek. Her şey ne olacağına bağlı" dedi.

"Dünya yanıyor, yangınları söndürmem gerek"

Gelecekte nükleer silahsızlanma hakkında konuşmak üzere Xi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeyi planladığını belirten Trump, "Bütün dünya yanıyor. Yangınları söndürmem gerek" dedi. Yangınları söndürdükten sonra Çin ve Rusya ile temasa geçeceğini aktaran Trump, yaşanan gerilimlere ithafen "Bunu azaltıp azaltamayacağımıza, askeri olarak düşürüp düşüremeyeceğimize bakacağız, özellikle nükleer konusunda" ifadelerini kullandı.

500 milyar dolarlık ticaret hedefi

Modi ise, ABD ve Hindistan'ın ikili ticaretini 2030 yılına kadar iki katına çıkararak 500 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediğini ve karşılıklı yarar sağlayacak bir ticaret anlaşması imzalamak için çalışacaklarını söyledi. ABD ve Hindistan'ın yapay zeka ve yarı iletkenler konularında işbirliği yapacağını ve stratejik mineraller için güçlü tedarik zincirleri kurmaya odaklanacağını kaydeden Modi, "Hindistan'ın enerji güvenliğini sağlamak için petrol ve gaz ticaretine odaklanacağız. Nükleer enerjide de enerji altyapısına yatırım artacak. Küçük modüler reaktörler konusunda işbirliğinin arttırılmasını da görüştük" şeklinde konuştu.

Modi'den kaçak göçmen yorumu: "Karşıyız"

ABD ve Hindistan'ın savunma alanında da "güvenilir ortaklar" olduğunu kaydeden Modi, "Önümüzdeki dönemde ortak geliştirme, ortak üretim ve teknoloji transferleri yapma konusunda aktif bir şekilde ilerliyoruz. Yeni teknolojiler ve ekipmanlar kapasitelerimizi arttıracaktır" ifadelerini kullandı. Terörle mücadele konusunda da ABD ile işbirliği yapacaklarını vurgulayan Modi, "Sınır ötesi terörizmi ortadan kaldırmak için somut eylemlere ihtiyacımız olduğu konusunda mutabık kaldık" dedi. Modi, ABD'de kaçak olarak bulunan bazı Hindistan vatandaşlarının ülkelerine geri gönderildiğinin hatırlatılması üzerine ise, "Başka bir ülkeye yasadışı yollardan giren hiç kimsenin o ülkede bulunmaya kesinlikle hakkının olmadığını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - WASHINGTON