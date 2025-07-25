Trump\'tan 9.1 Milyar Dolarlık Kesinti

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 9,1 milyar dolarlık federal harcama kesintisini içeren tasarıyı imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kamu yayıncılığı ve dış yardım kalemlerinde yaklaşık 9,1 milyar dolarlık kesintiler içeren yasa tasarısını imzalayarak yasalaştırdı.

Trump'ın yasalaştırdığı federal kesinti paketinde, dış yardımlar için 8 milyar dolar, kamu yardımları için 1,1 milyar dolar civarı kesinti öngörüldüğü bildirildi.