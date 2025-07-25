ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 9,1 milyar dolarlık federal harcama kesintisini içeren tasarıyı imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, kamu yayıncılığı ve dış yardım kalemlerinde yaklaşık 9,1 milyar dolarlık kesintiler içeren yasa tasarısını imzalayarak yasalaştırdı.
Trump'ın yasalaştırdığı federal kesinti paketinde, dış yardımlar için 8 milyar dolar, kamu yardımları için 1,1 milyar dolar civarı kesinti öngörüldüğü bildirildi.
Son Dakika › Politika › Trump'tan 9.1 Milyar Dolarlık Kesinti - Son Dakika
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