Trump'tan Çin'e tepki: Çok garip şeyler oluyor, düşmanca davranıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump'tan Çin'e tepki: Çok garip şeyler oluyor, düşmanca davranıyorlar

Trump\'tan Çin\'e tepki: Çok garip şeyler oluyor, düşmanca davranıyorlar
10.10.2025 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in nadir toprak elementleri ve diğer ürünlere uygulamak istediği ihracat kontrollerinin küresel ticareti zorlaştıracağını ifade etti. Trump, bu durumu 'düşmanca' olarak nitelendirerek, "Çin'de çok garip şeyler oluyor. Çok düşmanca davranıyorlar ve akıllarına gelebilecek hemen her şeye ihracat kontrolleri uygulamak istiyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in nadir toprak elementleri ve birçok üretim kaleminde ihracat kontrolleri uygulamak istediğini belirterek, bunun küresel piyasaları tıkayacağını ve ülkeler arası ticareti zorlaştıracağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in son dönemde dünya genelindeki ülkelere nadir toprak elementleri başta olmak üzere çok sayıda ürüne ihracat kısıtlaması getirmeyi planladığına ilişkin mektuplar gönderdiğini bildirdi.

"ÇOK GARİP ŞEYLER OLUYOR"

Trump, "Çin'de çok garip şeyler oluyor. Çok düşmanca davranıyorlar ve akıllarına gelebilecek hemen her şeye ihracat kontrolleri uygulamak istiyorlar" ifadelerini kullandı. Bu hamlenin küresel piyasaları tıkayacağını ve ülkeler için hayatı zorlaştıracağını belirten Trump, "Geçtiğimiz 6 ay boyunca Çin ile ilişkilerimiz çok iyiydi. Dolayısıyla ticaret konusundaki bu hamle daha da şaşırtıcı oldu" dedi.

Trump, diğer ülkelerin de bu durumdan rahatsız olduğunu ve Washington'la temasa geçtiğini aktararak, Çin'in ekonomik alanda 'sinsi ve düşmanca' bir tutum sergilediğini öne sürdü. ABD'nin ise Çin'den çok daha güçlü tekel pozisyonlarına sahip olduğunu vurgulayan Trump, "Sadece onları kullanmayı seçmedim, çünkü buna şimdiye kadar gerek yoktu" ifadelerini kullandı.

"SAYFALARCA UZUNLUKTA MEKTUP YAZDILAR"

Çin'in gönderdiği mektupların sayfalarca uzunlukta olduğunu ve ülkelerin erişimini kısıtlamak istediği ürünleri ayrıntılı biçimde sıraladığını belirten Trump, bu adımı 'rutin olmayan ve düşmanca' olarak nitelendirdi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi planladığı APEC Zirvesi'nin de bu gelişmeler sonrası belirsiz hale geldiğini ifade ederek, "Başkan Şi ile konuşmadım çünkü buna gerek yoktu. Bu durum, özgür dünyanın tüm liderleri için bir sürpriz oldu" dedi.

GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

Çin'in bu adımı, Orta Doğu'da barışın sağlandığının açıklandığı gün atmasına da dikkati çeken Trump, bunun zamanlamasının tesadüf olmayabileceğini savundu. ABD'nin bu hamleye karşı finansal önlemler alabileceğini dile getiren Trump, "Onların tekeline aldıkları her element için bizim iki elementimiz var" ifadesini kullandı.

Trump, olası adımlar arasında Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin büyük ölçüde artırılmasının da bulunduğunu belirterek, "Belki de her şeyde olduğu gibi bunun da zamanı gelmiştir. Potansiyel olarak acı verici olsa da sonuçta ABD için iyi bir şey olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Nadir Toprak, Donald Trump, Teknoloji, Politika, İhracat, Ekonomi, Dünya, Tekel, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan Çin'e tepki: Çok garip şeyler oluyor, düşmanca davranıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur gibi gol atıldı İşte Dünya Kupası Elemeleri’nde gecenin sonuçları Yağmur gibi gol atıldı! İşte Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Trump’tan Gazze garantisi: Kimse zorla yerinden edilmeyecek Trump'tan Gazze garantisi: Kimse zorla yerinden edilmeyecek
ABD, Gazze’deki ateşkesi izlemek için İsrail’e 200 asker gönderiyor ABD, Gazze'deki ateşkesi izlemek için İsrail'e 200 asker gönderiyor
İsrail ile Hamas’ın imzaladığı anlaşmada Türkiye’ye kritik görev İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev
Filipinler’de 7.4’lük deprem Tsunami uyarısı yapıldı Filipinler'de 7.4'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Engelli gencin denizde cansız bedeni bulundu Engelli gencin denizde cansız bedeni bulundu
Türkiye’nin dev mobilya markası konkordato ilan etti Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti
Ameliyat olan Yasemin Şefkatli’den hastane odasında ilk paylaşım Ameliyat olan Yasemin Şefkatli'den hastane odasında ilk paylaşım
Galatasaray’dan bomba Okan Buruk kararı Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
Altında düzeltme hareketi, 4 bin dolar sınırından geri çekildi Altında düzeltme hareketi, 4 bin dolar sınırından geri çekildi
Yok artık daha neler Livakovic Yeni takımını karıştırdı Yok artık daha neler Livakovic! Yeni takımını karıştırdı
Batarya yangını ülkenin 858 terabaytlık arşivini yok etti Batarya yangını ülkenin 858 terabaytlık arşivini yok etti

20:30
ABD’de askeri patlayıcı üretim tesisinde patlama Çok sayıda ölü ve kayıp var
ABD'de askeri patlayıcı üretim tesisinde patlama! Çok sayıda ölü ve kayıp var
19:56
Avukat Serdar Öktem suikastı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
Avukat Serdar Öktem suikastı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
19:52
İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesine ilişkin davada 15 kişiye hapis cezası.
İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesine ilişkin davada 15 kişiye hapis cezası.
18:37
Gazze’de ateşkese Putin’den dikkat çeken ilk yorum
Gazze'de ateşkese Putin'den dikkat çeken ilk yorum
17:42
Okan Buruk biletini kesti bile Galatasaray’da flaş ayrılık
Okan Buruk biletini kesti bile! Galatasaray'da flaş ayrılık
17:39
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD’yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş
17:19
Filistinlilerin aylardır beklediği an Gıda ve meyve yüklü tırlar Gazze Şeridi’ne giriş yaptı
Filistinlilerin aylardır beklediği an! Gıda ve meyve yüklü tırlar Gazze Şeridi'ne giriş yaptı
17:08
Selda Bağcan izlediği videodan sonra tarafını belli etti: Artık o takımlıyım
Selda Bağcan izlediği videodan sonra tarafını belli etti: Artık o takımlıyım
16:46
Görüntü Türkiye’den Çevredekiler rezilliğini yüzüne vursa da aldırış etmedi
Görüntü Türkiye'den! Çevredekiler rezilliğini yüzüne vursa da aldırış etmedi
16:29
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa’da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak
16:08
Neçirvan Barzani istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıllık yasağı kaldırdı
Neçirvan Barzani istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıllık yasağı kaldırdı
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2025 22:08:25. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Çin'e tepki: Çok garip şeyler oluyor, düşmanca davranıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.