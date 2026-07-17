Trump'tan Çin'e Seçim Suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlayarak, "Belgeler, Çin'in 2020 seçim döneminden itibaren yıllar boyu seçim verilerine yönelik tarihin en büyük güvenlik ihlali olduğuna inanılan eylemi gerçekleştirdiğini gösteriyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 yılda sınır, güvenlik, ekonomi, sağlık ve diğer alanlardaki politikalarıyla ABD'yi çok iyi bir konuma taşıdıklarını belirten Trump, "Şu an bizimle milyonlarca varil petrol üretmek için çalışan Venezuela'da kazandık. Aynı şekilde İran'da da büyük başarılar elde ediyoruz ve bu çabanın meyvelerini çok yakında göreceksiniz. Amerika geri döndü ve gerçekten çok iyi gidiyor. Ancak acilen ele alınması gereken büyük bir sorunumuz var, çünkü adil ve dürüst seçimler olmadan hiçbir ülke büyük olamaz" ifadelerini kullandı.

"Seçim güvenliği konusundaki gizli belgeleri yayınlıyoruz"

Her ABD vatandaşının kullandığı oyun doğru ve güvenli bir şekilde sayıldığından emin olmayı hak ettiğini vurgulayan Trump, "Ne yazık ki bugün sahip olduğumuz sistem, bu standardın feci şekilde gerisinde kalıyor. Seçim altyapımızdaki şok edici güvenlik açıklarını ortaya çıkaran kritik istihbaratın üzerindeki gizliliğin derhal kaldırılacağını ve yayınlanacağını duyuruyorum. Bu kanıtlar, sahip olduğumuz seçim sisteminin bilgisayar korsanlığı istismarına ve dış müdahalelere karşı, daha önce hiç mümkün olduğu düşünülmeyen boyutlarda tehlikeli bir biçimde savunmasız olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Yayınlanan belgeleri inceleme çağrısı yaptı

Seçim sistemindeki bu açığın şimdiye kadar ABD halkından gizlendiğini ifade eden Trump, "Ancak bu durum şu andan itibaren tamamen değişiyor. Bu geceden itibaren yayınlayacağımız belgeler, Beyaz Saray Hükümet Şeffaflığı Görev Gücü tarafından bir araya getirildi. Harika bir ekip. Başkanlık İstihbarat Danışma Kurulu'nun personeliyle birlikte çalıştılar. Bu akşam sunacağımız bulguların hepsini bizzat incelediler ve gerçek olduklarını tamamen teyit ettiler. Bu belgeleri Whitehouse.gov adresinde kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Gidin ve inceleyin" diye konuştu. Bu belgelerin kamuoyunun erişimine açılmasının amacını "güven kazanmak" olarak ifade eden Trump, söz konusu belgelerin endişe duyulan 5 temel alanı kapsadığını söyledi.

Yaşanan veri kaybını "güvenlik kabusu" olarak nitelendirdi

Çin'i ABD seçimlerine müdahalede bulunmakla suçlayan Trump, "İlk olarak bu belgeler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2020 seçim döneminden itibaren yıllar boyu seçim verilerine yönelik tarihin en büyük güvenlik ihlali olduğuna inanılan eylemi gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu durum, Çin'in 220 milyon ABD seçmen verisini yasa dışı yollarla ele geçirmesiyle sonuçlandı. Bu bilgiler arasında isimler, adresler, siyasi parti tercihleri ve diğer hassas veriler bulunuyor" dedi. Yaşanan veri kaybını "güvenlik kabusu" olarak nitelendiren Trump, "Hatta elde edilen istihbarat, Çin'in bu yeni projeye özel olarak bir 'veri istismar' birimi atadığını gösteriyor. Bu rezaleti daha da vahim hale getiren şey ise yayınladığımız belgelerin ikinci aşamasının, derin devlet üyelerinin ve istihbarat teşkilatımızın, Çin'in seçimlere müdahalesi hakkındaki bilgileri aktif olarak sümen altı etmek ve önemsizmiş gibi göstermek için çalışarak bunları başkandan ve Amerikan halkından kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği bir şekilde gizlediğini ortaya koymasıdır" ifadelerini kullandı.

"Bilgileri kasıtlı olarak gizlediler"

ABD kurumlarının seçmen verilerinin Çin tarafından satın alındığını, çalındığını veya hacklendiğini 2020 yılında keşfettiğini aktaran Trump, "Alarm zillerini çalmakla sorumlu olanlar bunun yerine bilgileri gizlediler. Bu bilgiyi başkan olarak bana veya başka hiç kimseye açıklamadılar. Kongre'yi bilgilendirmediler. Hatta durmadan tek söyledikleri, bunun ülkemiz tarihindeki en güvenli seçim olduğuydu. Herkese dağıtılan standart replik buydu" suçlamasında bulundu.

"Kazanmamam için canla başla savaştılar"

Çin yönetiminin kendisinin göreve gelmesini istemediğini ve 2020 seçim kampanyasını baltaladığını savunan Trump, "Donald Trump'ın kazanmaması için canla başla savaştılar. Hem de haklı bir nedenden dolayı. Yayınladığımız belgelerde yer alan CIA raporunun açıkça belirttiği gibi aynen alıntılıyorum: 'Çin Komünist Partisi, '2018'in ortalarında ABD başkanının oylarını azaltmak ve onu istifaya zorlamak veya yeniden seçilmesini engellemek amacıyla ABD başkanına muhalif olan tüm yerel ve yabancı unsurları kullanmayı planlıyordu' Ne kadar hoş değil mi?" diye konuştu.

"Hakkımda olumsuz haber yapan gazetecilere para ödediler"

Çin'in ayrıca 2018'in ortalarında ABD ara seçimlerinin ve daha sonra 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını etkilemek için çalıştığını öne süren Trump, "Bunun dışında 2019'da Çin hükümetinin ABD'ye yönelik stratejisi, ülke içinde ABD başkanına olan güveni zayıflatmaya odaklanmıştı. Sadece başkanın o kadar da iyi olmadığı izlenimini oluşturmak istediler. Oysa aslında başkanınız harika bir iş çıkarmıştı. Tam olarak bunu yapmak için mümkün olan her şeyi denediler. CIA'e ait bir belgeyle devam edecek olursak, strateji, ABD'li iş dünyası liderlerini ABD başkanına karşı kışkırtmak amacıyla büyük ABD şirketlerindeki Çin bağlantılarını kullanma çabalarını içeriyordu. ABD başkanı hakkında olumsuz haberler yapan gazetecileri tespit ettiler ve ellerinden geldiğince çok haber yazmaları için onlara yüklü miktarlarda para ödediler. ABD başkanının bir sonraki seçimi kaybetmesini istediler ve benim kaybetmemi istemelerinin nedeni, niyetlerinin tamamen farkında olduğumu bilmeleriydi. Onlara milyarlarca ve milyarlarca dolarlık gümrük vergisi uyguladım ve dünyanın herhangi bir yerindeki en güçlü orduyu kurdum. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz" şeklinde konuştu.

Eski ABD Başkanı Obama'yı işaret etti

Çin'in ABD seçimlerini etkileme çabalarına ilişkin belgelerin kasıtlı olarak başkanlık bilgilendirme toplantılarında gündeme getirilmediğini iddia eden Trump, "İstihbarat görevlileri arasındaki bir e-posta, 'Seçimle ilgili Çin raporlarını gizlemek için günlük bilgilendirme toplantıları üzerinde kasıtlı olarak oynadıklarını' itiraf ediyordu. Bu tür çabalara tanık olan yetkililerin buradaki niyetin bariz bir şekilde siyasi olduğunu düşündüğünü vurgulayan Trump, "Yakın zamanda bir arada duran önemli sayıda imha torbası bulduk, bunlar bilgileri yok etmek için kullanılan torbalardı. Yakılması için eski ABD Başkanı Başkan Barack Obama tarafından verilmiş. Yakılması gerekiyormuş. Bu torbaların farklı kişiler tarafından farklı bir şekilde yakılarak imha edilmesi ve kontrol edilmesi gerekiyordu, ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Belki de şanslıydık. Bunun kasıtlı olarak yapılmadığına, aksine bunları yakması gereken kişilerin büyük beceriksizliği nedeniyle böyle kaldığına inanıyoruz. Ancak ortaya çıkan bulgular gerçekten şoke edici" değerlendirmesinde bulundu.

"Sistemler savunmasız, güvenliği kolayca ihlal edilebilir durumda"

İlgili hükümet birimlerine böylesine hayati bilgilerin nasıl ve neden gizlendiğini araştırma ve Çin'in seçimlere müdahale çabalarını gizleyen kişiler hakkında yasal işlem başlatma talimatı veren Trump, "Yayınladığımız üçüncü belge seti ise elektronik oylama makineleri ve oy sayım sistemleri de dahil olmak üzere seçim altyapımızın güvenliği konusunda yıllarca Amerikalılara açıkça yalan söylendiğini ortaya koyuyor. Sahtekarlar, neredeyse hepsi. Sistemler savunmasız, güvenliği kolayca ihlal edilebilir durumda ve hükümetimiz içindeki insanlar da bunu biliyordu. Bu gece, hükümetimizin bu makinelerin saldırılara karşı son derece güvensiz olduğunu bildiğini kanıtlayan, daha önce gizliliği kaldırılmamış bir dizi ABD istihbarat değerlendirmesini ve diğer raporları yayınlıyoruz. En azından Rusya, Çin, Kuzey Kore'nin de aralarında bulunduğu ABD düşmanları ve devlet dışı gruplar, Amerikan altyapısını ele geçirme kapasitesine sahip. Bu gerçekten inanılmaz bir tespit. Ülkemizin sözde harika vatanseverleri tarafından yapılmış" ifadelerini kullandı.

"Demokrasimizin kalbini hedef alan bir siber tehdit"

İstihbarat belgelerinin, merkezi seçim verisi havuzlarının istismara en açık noktalar olduğunu ve düşmanların bu sistemlere erişimi ABD seçimlerine müdahale için kullandığını ortaya koyduğunu söyleyen Trump, "Bu gece, tarihleri Ocak 2020'den Haziran 2026'ya uzanan tüm bu bilgileri yayınlıyoruz. Bu, demokrasimizin kalbini hedef alan bir siber tehdittir" dedi. Birçok kişinin seçimlere bu şekilde bir müdahalenin gerçekten mümkün olup olmadığını sorguladığını hatırlatan Trump, "CIA'in Venezuela'daki yozlaşmış Maduro rejimi lehine büyük bir iş çevirmek için kurulan özel bir komplo hakkında raporlar elde ettiğini gösteren belgeler yayınlıyoruz, ki yaşanan tam olarak buydu" ifadelerini kullandı. Trump, elde edilen bulguların seçim güvenliğini sağlama konusunda acilen harekete geçmeleri gerektiğini kanıtladığını vurguladı.

Sorumluları yargı önüne çıkarma talimatı verdi

Erişime açılan belgelerin dördüncü bölümünün söz konusu hilelerin tespit edildiği durumlarda dahi örtbas edildiğini kanıtladığını söyleyen Trump, "Bu gece yayınlanan belgeler arasında Michigan'daki büyük ölçekli bir seçmen kaydı operasyonuna ilişkin dolandırıcılık kanıtlarını detaylandıran FBI dosyaları da yer alıyor" dedi. Trump belgelerin, bazı saha görevlilerinin FBI ajanlarına, "başkalarının adına seçmen kayıt formlarını imzaladıklarını" ve "var olmayan kişiler için sahte kayıt başvurularında bulunduklarını" itiraf ettiklerini gösterdiğini ifade etti. Bu sahtekarlığa karışan kişilerin yaptıkları başvuru sayısına göre hediye kartları aldığını öne süren Trump, "Başka bir ifadeyle bu, 'öde, oyna ve hile yap' yöntemiydi. Konu üzerinde çalışan FBI ajanları suç işlendiğine inanıyor ancak Joe Biden dönemindeki Adalet Bakanlığı'nın soruşturmayı ağırdan alarak rafa kaldırdığını düşünüyorlar. Bu gece FBI direktöründen konunun tam olarak araştırılmasını sağlamasını ve herhangi bir suçtan sorumlu olanları yargılamak için Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışmasını talep ediyorum" diye konuştu.

"Seçmen kayıtlarında 278 bin ABD vatandaşı olmayan kişi tespit edildi"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan "çarpıcı" bir araştırmanın sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşan Trump, "Eyalet seçmen kayıtları ve kamu kayıtlarında federal seçimlerde oy kullanmak için kayıtlı yaklaşık 278 bin ABD vatandaşı olmayan kişi tespit edildi. Demokrat eyaletler seçmen dosyalarını paylaşmayı reddettiği için gerçek sayı bundan çok daha yüksek olmalı. Yine de, bu sınırlı analiz bile çeyrek milyondan fazla yabancının oy kullanmak için kayıtlı olduğunu ortaya koydu; kimse bu seçmen sistemini savunamaz" dedi.

"Çin ve diğer ülkeler seçimlerimize müdahale etmeye çalışıyor"

Yüz milyonlarca ABD seçmen kaydının yabancı hükümetlerin elinde olduğunu ve oy sayım sisteminin manipülasyona açık durumda olduğunu yineleyen Trump, "Çin ve diğer ülkeler seçimlerimize müdahale etmeye çalışıyor, dolandırıcılık kanıtları ise gömülüyor. Yüz binlerce vatandaş olmayan kişi seçmen kütüklerinde kayıtlı ve aktif durumda, buna rağmen hala seçmen kimliği olmadan, vatandaşlık kanıtı olmadan ve on milyonlarca oy pusulasının posta yoluyla başıboş bir şekilde dolaştığı seçimler yapıyoruz" eleştirisinde bulundu. Bu duruma California eyaletindeki Los Angeles Belediye Başkanlığı ve Valilik seçimlerini örnek gösteren Trump, "Uzun zaman önce, 2 Haziran'da yapıldı, ancak sadece birkaç gün önce, 10 Temmuz'da tamamlanabildi. Bir aydan uzun bir süre. Oyları saymak 1 ay sürdü, ne yaptıklarını merak ediyorum. Bu, herhangi bir üçüncü dünya ülkesinden bile daha kötü. Bizim sahip olduğumuz gibi seçimler yapan başka bir üçüncü dünya ülkesi bile yok" şeklinde konuştu.

ABD medyasını hedef aldı

ABD basınını da eleştiren Trump, "Nadir rastlanan bir kararla, yalan haber kanalları NBC ve ABC, bu konuşmayı yayınlamayacaklarını açıkladılar. Konunun neyle ilgili olduğunu biliyorlardı. Konuyu sevmedikleri için değil, sistemimizin ne kadar yozlaşmış olduğunu bildiklerinden ve bunu ortaya çıkarmak istemediklerinden dolayı. Onlar ve medyadaki diğerleri bu dolandırıcılığı sürdürmek ve ne sebeple olursa olsun devam ettirmek istiyorlar. Radikal solu korumak istiyorlar. Ancak, özgür ve adil seçimler olmadan harika bir ülkeye sahip olamazsınız" ifadelerini kullandı. Bu tür seçim sahtekarlıklarına göz yuman medya kuruluşlarının yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Trump, "Hiçbir ücret ödemeden kamuya ait milyarlarca dolarlık yayın frekanslarını kullanıyorlar. Tek istediğimiz seçimlerimizde ve habercilikte dürüstlüktür" dedi.

"Güvenli seçimler partiler üstü bir konu olmalı"

Seçim sistemindeki güvenlik açıklarına daha fazla izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Trump, "Cumhuriyetçi, Demokrat, bağımsız veya başka bir görüşten olsun, her Amerikalı dünyanın en güvenli, dürüst ve adil seçim sistemini hak ettiğimiz konusunda hemfikir olmalıdır. Güvenli seçimler partiler üstü bir konu olmalı. Birlik olmalıyız. Demokratlar, Cumhuriyetçiler, bağımsızlar, herkes. Bu partizan bir mesele olmamalı, bizi bölmek yerine birleştirmeli. Bölünmeli değil, birleşmeliyiz" çağrısında bulundu.

"Seçimlerin dürüst olmasını istiyoruz"

Hükümetin, açıkladığı seçim hileleri konusunda ilgili eyaletleri bilgilendirme sürecinde olduğunu aktaran Trump, "Her türlü zararı hafifletmek için iş birliği içinde çalışacağız ve hassas seçmen verilerinin daha iyi korunmasını sağlamak için hızlı hareket ediyoruz. Böylece veriler asla satın alınamaz, asla hacklenemez ve bir daha asla çalınmış bir seçime tanık olmayız" dedi. Eyalet valileri, senatörler ve Kongre üyelerinin de eyaletlerindeki potansiyel sorunlar hakkında bilgilendirildiğini aktaran Trump, "Bugün oy kullanma sistemine bakarsanız birçok eyalette durumun çok kötü olduğunu görürsünüz. Biz bunu düzeltmeye kararlıyız. Ayrıca eyaletler ve yerel yönetimlerle birlikte çalışarak seçimlerden önce bilinen teknik açıkları gidermelerine yardımcı olacağımızın sözünü veriyoruz. Önümüzde çok önemli bir seçim var ve bu seçimlerin dürüst olmasını istiyoruz. Ayrıca İç Güvenlik Bakanlığı'na her eyaleti seçmen kütüklerindeki vatandaş olmayan kişiler hakkında bilgilendirmesini ve tüm uygun olmayan seçmenleri listelerden derhal çıkarmaları talimatını verdim" şeklinde konuştu.

Seçim reformu çağrısı

Kongre'ye Amerika'yı Kurtarma Yasası'nı (Save America Act) geçirme çağrısında bulunan Trump, Demokrat rakiplerine ise, "Bunu yapmak çok kolay. Tabii hile yapmak istemiyorsanız. Bunu yapmamanızın tek nedeni hile yapmak istemenizdir, çünkü politikalarınız çok kötü ve adaylarınız o kadar acınası durumda ki başka hiçbir şekilde seçilemezsiniz" sözleriyle seslendi. Tasarı halindeki söz konusu yasayı "dönüm noktası" olarak niteleyen Trump, "Bu, tüm seçmenlerin fotoğraflı seçmen kimliği göstermesini şart koşuyor. Vatandaşlık kanıtı sağlamalısınız. Ülkemizin vatandaşı mısınız? Umarım yozlaşmış posta yoluyla oy kullanma sistemi olmaz, eğer Californiya'yı izlediyseniz posta yoluyla oylamanın doğası gereği yozlaşmış olduğunu bilirsiniz. Bu yüzden hastalık, engellilik, askeri görev veya seyahat durumları dışında posta yoluyla oy kullanma olmayacak. Bu reformlar, bahsettiğim güvenlik açıklarını durdurmak için acilen gereklidir" değerlendirmesini yaptı. Tüm ABD halkına seslenen Trump, "Yarın telefonunuzu elinize alın, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki temsilcilerinizi arayın ve 'Amerika'yı Kurtarma Yasası'nı gecikmeden geçirmelerini talep edin. Birlikte ülkemize olan inancı ve güveni yeniden tesis edeceğiz ve her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü olacağız" dedi. - WASHINGTON