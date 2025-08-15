Trump'tan Ukrayna-Rusya Toprak Değişimi Açıklaması - Son Dakika
Politika

15.08.2025 17:39
Trump, Ukrayna-Rusya toprak değişimi kararının Ukraynalılarca verilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'daki görüşmede Ukrayna ile Rusya arasında toprak değişimi konusunun görüşüleceğini belirterek, bu konuda nihai kararı Ukraynalıların vermesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı zirve için Alaska'ya giderken uçakta basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Trump, Rusya'nın savaşı durdurma yönünde adım atmaması durumunda yaptırımlarla karşılaşacağını yineleyerek, "Rusya için ekonomik açıdan çok ciddi sonuçları olacak" dedi. Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilip verilmeyeceği sorusuna ise Trump, "Evet, bu mümkün. Avrupa Birliği ve bazı diğer ülkelerle birlikte sağlayabiliriz. Ancak bu, elbette NATO çerçevesinde olmayacak" ifadelerini kullandı.

Alaska'daki görüşmede Ukrayna ile Rusya arasında toprak değişimi konusunun da gündeme geleceğini belirten Trump, bu konuda nihai kararı Ukraynalıların vermesi gerektiğini vurguladı. Toprak değişimiyle ilgili Trump, "Bu kararı Ukrayna vermeli, bence doğru kararı vereceklerdir. Ben burada Ukrayna adına pazarlık yapmak için bulunmuyorum. Onları müzakere masasına oturtmak için buradayım. İki taraf bu konuda görüşmeler yapacak" dedi.

Rusya'nın önceki gün Ukrayna'ya düzenlediği belirtilen dron saldırılarına ilişkin soruya ise Trump, "Ruslar bu şekilde pazarlık yapmaya çalışıyor. Putin bir zemin oluşturmaya çalışıyor. Bunun daha iyi bir anlaşma yapmasına yardımcı olacağını sanıyor, ama aslında bu ona zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

