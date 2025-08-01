Trump\'tan Yeni Gümrük Vergileri

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklı gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Türkiye'ye yüzde 15'lik gümrük vergisi getirildi. Tarifeler, kararnamenin yayımlanmasından 7 gün sonra yürürlüğe girecek.

ABD Başkanı Donald Trump'tan karşılıklı gümrük tarifeleri ile ilgili kritik bir adım geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın karşılıklı gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi. Söz konusu adımın ABD'nin ticaret açığını kapatmayı amaçladığı vurgulanarak, "Bu kararlı adım, Başkan Trump'ın ABD'yi ulusal güvenliğe ve ekonomiye yönelik yabancı tehditlere karşı koruma yönündeki süregelen çabalarını yansıtmaktadır. Amaç, adil, dengeli ve karşılıklı ticaret ilişkilerini güvence altına alarak Amerikalı işçilerin, çiftçilerin ve üreticilerin yararına hareket etmek ve ABD'nin savunma sanayi temelini güçlendirmektir" denildi.

2 Nisan'da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyuran Trump'ın temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirlediği aktarıldı. Ayrıca ülkelere özel oranlarda karşılıklı gümrük vergilerinin belirlendiği hatırlatıldı. Daha sonra yaşanan süreçte birçok ülkeyle ticaret müzakereleri yürütüldüğü ya da anlaşmaya varıldığı, ancak bazı ülkelerin ABD ile müzakere etmediği belirtildi. Açıklamada, "Bu ek bilgiler ve üst düzey yetkililerin tavsiyeleri doğrultusunda Başkan Trump, bazı ülkeler için karşılıklı gümrük vergisi oranlarının değiştirilmesinin gerekli ve uygun olduğuna karar vermiştir" denildi. Söz konusu kararnamede yer alan ülkelerin belirtilen oranlarda gümrük vergisine tabi olacağı aktarılırken, listede yer almayan ülkelere ise yüzde 10'luk tarife uygulanacağı bildirildi.

Yüzde 10 ila 41 arasında değişen oranlarda tarifeler uygulanacak

Trump'ın imzaladığı son kararnameye göre birçok ülkeye yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük tarifesi uygulanmasına karar verildi. İngiltere ve Brezilya'ya uygulanacak gümrük vergisi oranı yüzde 10 olurken, Türkiye, Japonya, Güney Kore ve İsrail'e ise yüzde 15'lik tarife uygulanacağı belirtildi. Endonezya, Pakistan ve Malezya'ya yüzde 19, Tayvan ve Vietnam'a yüzde 20, Hindistan'a yüzde 25, Güney Afrika'ya yüzde 30, Irak'a yüzde 35, İsviçre'ye yüzde 39, Suriye'ye yüzde 41 oranında tarife uygulanacağı kaydedildi. Söz konusu tarife oranlarının kararnamenin yayımlanmasından 7 gün sonra yürürlüğe gireceği açıklandı.

Kanada'ya yönelik tarife oranı yüzde 35'e çıkarıldı

Trump, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasını öngören bir kararnameye de imza attı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kanada'nın fentanil ve diğer yasa dışı uyuşturucuların ABD'ye akışını önleme konusunda iş birliği yapmadığı ve ABD'nin adımlarına karşı misillemede bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Başkan Trump, Kanada'nın devam eden eylemsizliği ve misillemelerine cevap olarak mevcut acil durumu etkili bir şekilde ele almak amacıyla Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasının gerekli olduğunu değerlendirmiştir" denildi. Kanada'ya yönelik yeni tarife oranının 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirildi.

Çin ve Meksika listede yok

Trump kararnameyi imzalamadan saatler önce yaptığı açıklamada, Meksika ile yürürlükte olan gümrük vergilerinin 90 gün süreyle uzatıldığını duyurmuştu. Trump, "Meksika'nın yüzde 25 fentanil tarifesi, yüzde 25 otomobil tarifesi ve yüzde 50 çelik, alüminyum ve bakır tarifesi ödemeye devam edeceği anlaşmayı 90 günlük bir süreyle uzatmayı kabul ettik" demişti.

Çin ile ABD arasındaki ticaret müzakereleri ise hala devam ediyor. 12 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varılamazsa Çin'e yönelik yüzde 30 ek gümrük vergisi uygulanması bekleniyor.

Trump karşılıklı gümrük vergilerini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını açıklayan Trump, ayrıca bazı ülkelere özel oranlarda karşılıklı gümrük vergilerinin yürürlüğe konacağını ifade etmişti. Türkiye yüzde 10 oranında temel tarife uygulanan ülkeler arasında yer almıştı. Gelen tepkiler üzerine karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle (1 Ağustos'a kadar) askıya aldığını açıklayan Trump, birçok ülke ile ticaret müzakereleri başlatmıştı. - WASHINGTON