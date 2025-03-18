Trump ve Putin'den Ateşkes Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, arasındaki telefon görüşmesi yaklaşık 2,5 saat sürdü. Beyaz Saray, "Liderler, barış sürecinin bir enerji ve altyapı ateşkesiyle başlayacağı konusunda anlaştı" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, arasındaki telefon görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından Beyaz Saray ve Kremlin Sarayı yazılı açıklama yayınladı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, liderlerin Ukrayna'daki savaşın taraflara büyük bedeller ödettiği ve bu kayıpların kendi halklarının refahı için daha iyi kullanılabileceği konusunda hemfikir olduğu aktarıldı. Açıklamada, "Bu çatışma hiç başlamamalıydı ve uzun zaman önce samimi ve iyi niyetli barış çabalarıyla sona erdirilmeliydi. Liderler, barış sürecinin bir enerji ve altyapı ateşkesiyle başlayacağı konusunda anlaştı. Ayrıca, Karadeniz'de deniz ateşkesinin uygulanması, tam bir ateşkes ve kalıcı barış için teknik müzakereler yapılacak. Bu müzakereler Orta Doğu'da derhal başlayacak" denildi.

Liderlerin ayrıca gelecekte benzer çatışmaların önlenmesi amacıyla Orta Doğu'nun potansiyel bir iş birliği alanı olarak ele alınması konusunda geniş çaplı değerlendirmelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, liderlerin stratejik silahların yayılmasının önlenmesi ve bu konuda uluslararası iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Trump ve Putin'in İran'ın İsrail'i tehdit edecek bir konuma gelmemesi gerektiği konusunda aynı görüşü paylaştığı ifade edilen açıklamada, bölgesel güvenliğin sağlanması ve istikrarlı bir Orta Doğu için tarafların sorumluluk alması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Trump ve Putin'in ABD-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda büyük fırsatlar bulunduğu konusunda mutabık kaldıkları belirtilerek, liderlerin ekonomik iş birliğini genişletmek ve jeopolitik istikrar sağlandığında muazzam ekonomik anlaşmalara zemin hazırlamak amacıyla ortak çalışmalar yürütmenin gerekliliğini vurguladığı ifade edildi.

Enerji altyapısına yönelik saldırılar 30 gün duracak

Kremli Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise, "Rusya Devlet Başkanı, kapsamlı, sürdürülebilir ve uzun vadeli olması gereken muhtemel çözüm yolları üzerinde ABD'li ortaklarla birlikte kapsamlı bir şekilde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti" denildi.

Açıklamada, "ABD Başkanı'nın 30 günlük ateşkes önerisi bağlamında, Rus tarafı, ateşkesin tüm temas hattında etkili bir şekilde kontrol edilmesi, Ukrayna'da zorunlu seferberliğin durdurulması ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden silahlandırılmasının engellenmesi gibi önemli noktalara dikkat çekti. Kiev rejiminin daha önce defalarca anlaşmaları sabote ettiği ve ihlal ettiği gerçeği de vurgulandı. Ayrıca, Kursk bölgesindeki sivillere karşı Ukraynalı militanlar tarafından işlenen barbarca terör suçlarına dikkat çekildi" denildi.

Açıklamada, çatışmanın tırmanmasını önlemek ve diplomatik yolla bir çözüm için çalışmanın temel şartının Ukrayna'ya yabancı askeri yardımların ve istihbarat paylaşımının tamamen durdurulması olduğu ifade edildi.

Putin'in Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapısını 30 gün süreyle vurmamaları yönündeki önerisini kabul ettiğini ve Rus ordusuna bu yönde emir verdiği belirtilen açıklamada, "Donald Trump taraflara 30 gün boyunca karşılıklı olarak enerji altyapı tesislerine saldırmama teklifinde bulundu. Bu talebe olumlu yanıt veren Vladimir Putin, Rus ordusuna gerekli talimatı verdi" denildi.

Putin'in Trump'ın Karadeniz'de güvenli seyrüsefer girişimini hayata geçirme fikrine de olumlu yaklaştığı ifade edilen açıklamada, "Bu anlaşmanın somut detaylarını daha fazla incelemek için müzakerelere başlanması kararlaştırıldı" denildi.

Rusya ve Ukrayna arasında 175'er esir takas edilecek

Rusya ve Ukrayna arasında yarın karşılıklı olarak 175'er esirin takas edileceği ifade edilen açıklamada, iyi niyet göstergesi olarak, Rusya'daki sağlık kuruluşlarında tedavi gören 23 ağır yaralı Ukraynalı askerin de nakledileceği belirtildi.

Ateşkes çabaları kapsamında Rus ve ABD'li uzman grupları oluşturulacağı aktarılan açıklamada, Putin ve Trump'ın Orta Doğu ve Kızıldeniz bölgesindeki durum da dahil olmak üzere diğer uluslararası gündem maddelerini de ele aldığı ifade edildi.

Görüşmede, Rusya ve ABD arasında iş birliği kurabileceği alanların ele alındığı aktarılan açıklamada, "Ekonomi ve enerji alanlarında karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik bir dizi fikir tartışıldı" denildi.

Trump'ın Vladimir Putin'in Ulusal Hokey Ligi ve Kontinental Hokey Ligi'nde oynayan Rus ve ABD'li oyuncular arasında ABD ve Rusya'da hokey maçları düzenleme fikrine destek verdiği aktarılan açıklamada, "Başkanlar, ele alınan tüm konularda temasta kalmaya karar verdiler" dedi. - WASHINGTON