Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez - Son Dakika
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Politika

Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez

Tuğrul Türkeş\'ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, 1 Temmuz'da görülecek olan Sinan Ateş cinayeti davası öncesi sosyal medya hesabından ilk kez bir açıklama yaptı. Türkeş, suçun ideolojik bir tarafı olmadığını ifade ederek ''Milliyetçi Hareket Partisi (Babamın Partisi) böyle bir suçla ve onu işleyen bireysel suçlularla özdeşleştirilemez'' ifadelerini kullandı.

23.06.2024 15:45
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30 Aralık 2022'de Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası 1 Temmuz'da görülecek. Kamuoyunun dikkat kesildiği dava öncesi MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş Sinan Ateş cinayeti ile ilk defa açıklamada bulundu.

"AĞIR CEZALIK BİR SUÇTUR, İDEOLOJİK YANI YOKTUR"

Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 1 buçuk yıl geçtiğini ve bu süre içerisinde bütün üzüntüsüne rağmen konuşmamaya, hiçbir yorum yapmamaya özen gösterdiğini ifade eden Türkeş,"Bu konu ağır cezalık bir suçtur. Bu konunun ideolojik bir tarafı bulunmamaktadır. Konudan istifade etmek isteyen tarafların da ideolojik bir yanı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"ÜLKÜ OCAKLARI ADLİYENİN ETRAFINI SARACAK" İDDİASI

Açıklamasında"Ülkü Ocakları 1 Temmuz'da adliyenin etrafını saracak, Özgür Özel'in girişine izin verilmeyecek" iddiasına da değinen Türkeş, "1 Temmuz 2024'te başlayacak olan duruşmaya kalabalık olarak gelmek isteyenlerin, onları oraya sokmak istemeyeceklerin de ideolojik bir yanı yoktur" dedi.

"BABAMIN PARTİSİ BU SUÇLA ÖZDEŞLEŞTİRİLEMEZ"

"Türk milliyetçiliği bu meselenin bir tarafı ve/veya paydaşı değildir" diyen Türkeş, "Milliyetçi Hareket Partisi (Babamın Partisi) böyle bir suçla ve onu işleyen bireysel suçlularla özdeşleştirilemez. Kantara çıkartılmak istenen Türk Milliyetçiliği ve MHP kurumsal kimliği değil; ağır işleyen hukuk sistemimiz ve ona köstek olanlar olmalıdır. Keza Cumhur İttifakı ve onun değerli yöneticileri de bu kirli suç organizasyonlarından varestir. Bu kargaşadan muhalefete de ekmek çıkmaz. Bırakın adi suçlular hak ettikleri şekilde yargılansınlar" ifadelerini kullandı.

Türkeş'in "Bu açıklama vicdani bir sorumluluktur" başlıklı açıklamasının tamamı şöyle;

"Sinan Ateş cinayetinin üzerinden bir buçuk yıl geçti. Bu süre içerisinde bütün üzüntüme rağmen konuşmamaya ve hiçbir yorum yapmamaya özen gösterdim.

Taraflar ve hatta hiçbir tarafta yer almayanlar bile aile ziyaretinden kanal gezmeye kadar her fırsatı değerlendirmeye çaba sarf etmekteler.

01 Temmuz 2024 günü bu dava nihayet eksikleri ve olmayanları ile birlikte görülmeye başlıyor.

Gelinen nokta itibarı ile durum aşağıdaki gibidir.

1- Sinan Ateş 30 Aralık 2022 Cuma günü bir suikast sonucu katledilmiş, ardında gözü yaşlı bir eş ve baba hasretiyle büyüyecek olan iki yetim çocuk bırakmıştır. 2- Bu konu ağır cezalık adi bir suçtur.

3- Bu konunun ideolojik bir tarafı bulunmamaktadır.

4 Bu konudan istifade etmek isteyen tarafların da ideolojik bir yanı bulunmamaktadır. 5- 01 Temmuz 2024 de başlayacak olan duruşmaya kalabalık olarak gelmek isteyenlerin de; onları oraya sokmak istemeyeceklerin de ideolojik bir yanı yoktur.

6- 17 Ocak 2021 de o günlerde yaşananlardan endişe duyarak kaleme aldığım AZGIN MİLLİYETÇİLİK yazım tam da bu yaşananları görerek dünyada ve ülkemizdeki bu kötü gidişata dikkat çekmek ve bir nebze engel olmaya gayret etmekti.

7- Keza birçok konuşmada hukukun üstünlüğünün ve hukuka bağlı kalmanın önemini vurguladım.

Muasir ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye'nin; yani milliyetçilerin arzu ettiği, etmesi gerektiği ve ulaşmak isteyeceği hedefin; dolayısıyla "ÜLKÜ" nün bu yoldan sağlanabileceğini dile getirdim.

8- Bugün her türlü sıfatı bir yana bırakarak sade bir Türk Vatandaşı ve Türk Milliyetçisi olarak aşağıdaki hususlara dikkat çekmek istiyorum;

A- Türk milliyetçiliği bu meselenin bir tarafı ve/veya paydaşı değildir.

B- Milliyetçi Hareket Partisi (Babamın Partisi) böyle bir suçla ve onu işleyen bireysel suçlularla özdeşleştirilemez.

C- Kantara çıkartılmak istenen Türk Milliyetçiliği ve MHP kurumsal kimliği değil; ağır işleyen hukuk sistemimiz ve ona köstek olanlar olmalıdır.

D- Keza Cumhur İttifakı ve onun değerli yöneticileri de bu kirli suç organizasyonlarından varestedir.

E- Bu kargaşadan muhalefete de ekmek çıkmaz. Bırakın adi suçlular hak ettikleri şekilde yargılansınlar.

01 Temmuz 2024 günü bu davayı bahane ederek ülkeyi karıştırmak isteyenlere, siyaset üretmedikleri için kaostan medet uman tükenmiş siyasetçilere, ideolojiden uzak ama kendini ideolojik göstermek isteyen gangsterlere, ülkenin yönetimine çomak sokma heveslilerine duyurulur."

Milliyetçi Hareket Partisi, Tuğrul Türkeş, Sosyal Medya, Milletvekili, Sinan Ateş, AK Parti, Ankara, Baba, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mesko Aljovic: MHP bir beka sorunudur..Acilen kapatılmalı,merkez binası da hayır işleri için kullanılmalıdır.. 1 0 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Bazen yapılan yanlışlara rağmen MHP ve Sayın Bahçeli gerçek bir vatanseverdir. 0 0 Yanıtla

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