CHP'den 4 isme Saadet Partili başkandan ağır sözler: Bu zihniyetlerin Millet İttifakı'nda yeri olamaz - Son Dakika
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CHP'den 4 isme Saadet Partili başkandan ağır sözler: Bu zihniyetlerin Millet İttifakı'nda yeri olamaz

10.09.2022 22:33

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in 100'üncü kurtuluş yıldönümünde yaptığı konuşmada Osmanlı'yla ilgili sözleri sonrası Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 4 ismi işaret ederek, "Biri ecdadıma küfreder, diğeri dinime söver, öbürü kültürümü yok sayar, bir diğeri de PKK'ya destek verir. Bu zihniyetin millet ittifakında yeri olamaz" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünde yaptığı konuşmada Osmanlı'yla ilgili sözleri gündem oldu. Soyer, "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi" dedi.

4 CHP'Lİ İSMİ İŞARET ETTİ

Soyer'in açıklamaları sonrası Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, sosyal medyada 4 CHP'li ismi işaret ederek, "Biri ecdadıma küfreder, diğeri dinime söver, öbürü kültürümü yok sayar, bir diğeri de PKK'ya destek verir" dedi.

"MİLLET İTTİFAKI'NDA YERLERİ YOK"

Sözlerini sürdüren Erduran, "Sayın Kılıçdaroğlu ülke birliğini yeniden tesis etmek için gayret göstersin bunlar da birliğin temeline dinamit koysun. Bu zihniyetin millet ittifakında yeri olamaz" ifadelerini kullandı.

Saadet Partili isimde 4 CHP'li isme tepki: Bu zihniyetlerin Millet İttifakı'nda yeri olamaz

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları ile ilgili "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var" demişti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir programda "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusu üzerine "O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye konuşmuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Welat Çiya kod adlı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerinin babası tarafından taşındığı fotoğrafa, sosyal medya hesabından "aah ahh" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Saadet Partili isimde 4 CHP'li isme tepki: Bu zihniyetlerin Millet İttifakı'nda yeri olamaz
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Tunç Soyer, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'den 4 isme Saadet Partili başkandan ağır sözler: Bu zihniyetlerin Millet İttifakı'nda yeri olamaz - Son Dakika
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