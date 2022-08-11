Bakan Karaismailoğlu: Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye havalimanlarında konfor var (2)

TÜNEL ŞANTİYESİNDE İNCELEME YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Toprakkale- Bahçe istasyonları arasındaki tünel yapım şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltme hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Karaismailoğlu, Asya ile Avrupa arasında, Çin'den Londra'ya kadar giden demir ipek yolunun orta koridorunda yer alan Türkiye'nin, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında önemli bir merkez olduğunu kaydetti.

?"Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi demir yolu yatırım ve hedeflerimizde de önümüzdeki dönemin yol haritalarını belirledik. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımıza göre demir yollarındaki yolcu taşımacılığı payını yüzde 1'den, yüzde 6,20'ye çıkaracağız. Yük taşımacılığı payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye, hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayımızı, 8'den 52'ye yükselteceğiz. Yıllık yolcu taşımacılığını 19,5 milyondan, 270 milyona çıkaracağız. Yıllık yük taşımacılığı 55 milyon tondan, 448 milyon tona ulaşacak. Emniyetli, hızlı, verimli ve etkin bir demir yolu altyapısını oluşturacağız. Demir yollarında, toplam enerji ihtiyacının yüzde 35'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız. Yoğun iş ve üretim tempomuzda, Cumhurbaşkanı'mızın işaret ettiği gibi 'Durmak yok, yola devam' ilkesiyle çalışıyoruz. Tek derdimiz, vatan. İlkemiz, çalışmak. Hedefimiz, daha gelişmiş Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada öncü ülkelerden biri haline getirmek."