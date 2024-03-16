Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, Mal Varlığı Eleştirilerine Yanıt Verdi

Yerel seçimlere günler kala açıkladığı mal varlığıyla gündemde olan Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, hakkındaki eleştiriler hakkında Haber Global ekranlarında katıldığı canlı yayında konuştu. Mal varlığının kayıtlı olduğunu ve belediye başkanı olduktan sonra azaldığını ifade eden Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a " Londra'dan ev aldınız mı?" diye sordu.
Altınok şunları söyledi: "Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığı artanlara onlara sormak lazım. Ben Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Londra'dan ev aldınız mı?' Belediye Başkanı olmadan önce mi aldınız, Belediye Başkanı olduktan sonra mı aldınız? Veya ilk Belediye Başkanı olduğunuzda mal varlığınız neydi? Şu anki mal varlığınız ne, Altınok için aslında, şunu demeleri lazım: 'Hangi görüşe, hangi ideolojiye sahip olursa olsun, ya Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığı çoğalmış mı, azalmış mı?'
Yani, kaç kişi varsa Türkiye'de, çıkarsınlar; milyar dolar tutacak mal varlığı açıklayan Belediye Başkanı var. Sorun bakayım, Belediye Başkanı olmadan önceki mal varlığı neydi, şu anki mal varlığı ne? İş yok laf da yok, efendim, hayalet bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Ankara'da olmayan, Ankara sokaklarında olmayan, seçimden seçime ortaya çıkan; seçimden seçime Ankara'nın ilçelerini gezen sadece. Efendim, seçim bürolarını, kurdelesini kesen bir Büyükşehir Belediye Başkanı var Ankara'da, maalesef."
Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir belediye başkanının şeffaf, özü sözü bir ve dürüst olması gerektiğini belirtti. Turgut Altınok, açıklamasında şunları ifade etti: "Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını, projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığını açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar, içinizde en ufuk bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir."
Bildirimde çoğunluğu anne ve babadan miras yoluyla kaldığı belirtilen 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ile 2 kargir bina yer aldı.
Altınok, şirket ortaklığıyla ilgili açıklamasında da şunları kaydetti: "Altınok Gayrimenkul AŞ adında aile şirketinde yüzde 36,59 oranında şirket ortaklığım bulunmaktadır. 1991 yılında Maviş Koç'tan almış olduğum arazi, 2014 yılında adı geçen aile şirketimize ayni sermaye olarak konulmuştur. Şirkette bulunan yüzde 36,59 hisse payım buradan gelmektedir. Bu arazi daha sonra kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhide verilmiştir. Buradan alınan daireler, Eskişehir yolu üzerinde bir projede yer almaktadır. Daireler şahsıma ait değildir. Şirketin aktifinde kayıtlıdır. Bu projeden şirketteki payıma düşen gayrimenkuller de yaklaşık olarak şu şekildedir: Yüzde 36,59 şirket hissesine karşılık 183 1+1 daireden 67 daire, 12 dükkandan 4,4 dükkan, 2 dükkandan yüzde 18 şirket hissesi karşılığı 0,36 dükkan, 3 dükkandan 0,09 şirket hissesi karşılığı 0,27 dükkandır."
Turgut Altınok, bildirimde yer alan Kızılcaşar arazisiyle ilgili, "1988 yılında Gölbaşı Kızılcaşar'da almış olduğum arazi imar çalışması sonrası 12 parsele bölünmüştür, 2014 yılında 9 parseli satılmıştır. Kalan 3 parsel mal beyanımda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
2009 mal beyanında görülen Antalya'daki daireyi daha sonra sattığını belirten Altınok, anne ve babadan kalan gayrimenkullerde miras olması sebebiyle değişen oranlarda hissesinin bulunduğu ve Etimesgut ilçesinde babasından miras kalan daire ve arsaların muhtelif tarihlerde satıldığı bilgisini paylaştı.
Son Dakika › Politika › Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, Mal Varlığı Eleştirilerine Yanıt Verdi - Son Dakika
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