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Türk Müteahhitlerinin Yurtdışındaki Başarıları Artıyor - Son Dakika
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Türk Müteahhitlerinin Yurtdışındaki Başarıları Artıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlerinin yurtdışında üstlendikleri projelerin başarısını vurgulayarak, 2023 yılında 27 milyar 400 milyon dolarlık bir proje değeri ile kapatıldığını belirtti. Bakan Bolat, Türk müteahhitlerinin 135 farklı ülkede toplam 12 bin 71 projeye imza attığını ve bu projelerin toplam değerinin 501 milyar 900 milyon dolar olduğunu açıkladı. Ayrıca, İspanya'da Barcelona Futbol Kulübü'nün stadyum yenileme projesinin Türk müteahhitlerinin yurt dışında kazandığı sembol projelerden biri olduğunu ifade etti.

Türk Müteahhitlerinin Yurtdışındaki Başarıları Artıyor
03.01.2024 - 12:13,
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Makedonya ve İspanya'da müteahhitlerimiz önemli görevler üstlendi. İspanya'da Barcelona Futbol Kulübü'nün stadyum yenileme projesi yurt dışında kazanılan sembol projelerimizden biridir" dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde 'Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2023 Yılı Değerlendirme' toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlerinin yurtdışındaki başarılarına dikkati çekti. Bakan Bolat, hizmet ihracatında yüzde 13'lük artışla 100 milyar dolar sınırına ulaşıldığını belirterek, "Ticaret ve cari açığımız ağustos ayından bu yana gerilemektedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde de cari açıkta yıllık rakam olarak azalma devam edecektir" diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın yalnızca müteahhitlik sektörünü değil, küresel mal ve hizmet ticaretini de olumsuz etkilediğini kaydeden Bakan Bolat, "7 Ekim'den bu yana Ortadoğu'da yaşanan ve yüreğimizi kanatan İsrail katliamının, bitmek bilmeyen insanlık dışı saldırıların küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri giderek belirginleşmektedir" ifadelerini kullandı.

"Yurtdışı müteahhitlik sektörümüz 2023 yılını 27 milyar 400 milyon dolar ile kapattı"

Yurtdışı Türk müteahhitlik sektörünün 2023 yılında başarıdan başarıya koştuğunu aktaran Bakan Bolat, "Yurtdışı müteahhitlik sektörümüz 2023 yılını 27 milyar 400 milyon dolar gibi büyük bir proje değeri ile kapatmış bulunmaktadır. Tüm müteahhitlerimizi, müşavirlerimizi, mühendislerimiz ve işçilerimizi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"135 ülkede üstlenilen 12 bin 71 projede toplam değeri 501 milyar 900 milyon dolara yükselmiştir"

2023 yılı sonu itibarıyla Türk müteahhitlerinin 135 farklı ülkede toplam 12 bin 71 projenin altına imza attığını dile getiren Bolat, "1972'den bu yana 135 ülkede üstlenilen 12 bin 71 projede toplam değeri 501 milyar 900 milyon dolara yükselmiştir. Bu 502 milyar doların 452 milyar doları son 21 yılda elde edilmiştir" açıklamalarında bulundu.

Türk müteahhitlerinin 2023 yılında aldıkları 27,4 milyar dolarlık inşaat işlerinin bölgesel dağılımına ilişkin Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Proje büyüklüğü bakımından bağımsız devletler ülkeleri yüzde 38 ile yine birinci sırada geliyor. İkinci sırada ise payı yüzde 27,1'e çıkan Avrupa Bölgesi bulunuyor. Ortadoğu ise yaklaşık yüzde 20 ile bu sene üçüncü sırada yer alıyor. Afrika kıtası ise yüzde 11,6'lık bir pay ile yerini sağlamlaştırmış bulunuyor."

Türk müteahhitlerinin yurt dışında gerçekleştirdikleri projeleri anlatan Bakan Bolat, Rusya'nın projelerin büyüklüğü bakımından ilk sırada yer aldığını belirtti. İkinci sırayı demiryolu, metro ve karayolu projeleri ile 3,6 milyar dolarlık büyüklükle Romanya'nın aldığını aktaran Bakan Bolat, Türkmenistan ve Suudi Arabistan'ın ise üçüncü ve dördüncü sırada yer aldığını kaydetti. Karabağ savaşından sonra Azerbaycan'ın alt yapı konusunda büyük ihtiyacı olduğunu dile getiren Bakan Bolat, söz konusu ihtiyaçları yine Türk müteahhitlerinin kapattığını aktardı.

"Türk müteahhitlerinin Barcelona stadyumunu yenileme projesi semboldür"

Avrupa'da Türk müteahhitlerinin kazandığı proje sayısının arttığını vurgulayan Ticaret Bakanı Bolat, şöyle konuştu:

"En fazla proje üstlenilen ikinci ülke konumunda olan Romanya'dan başka Makedonya ve İspanya'da müteahhitlerimiz önemli görevler üstlendi. İspanya'da Barcelona Futbol Kulübünün stadyum yenileme projesi yurt dışında kazanılan sembol projelerimizden biridir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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