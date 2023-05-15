Türk siyasetinde eşine rast gelmeyen bir tesadüf! Amca ve yeğen mecliste kendine yer buldu - Son Dakika
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Türk siyasetinde eşine rast gelmeyen bir tesadüf! Amca ve yeğen mecliste kendine yer buldu

16.05.2023 14:10

Türkiye siyasi tarihinde daha önce görülmeyen bir "tesadüf" yaşandı; Ensarioğlu ailesinden amca İYİ Parti'den, Yeğen ise AK Parti'den milletvekili oldu. Diyarbakır İYİ Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan Vejdin Ensarioğlu ise milletvekili olamadı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde partiler, aday listelerini açıkladıktan sonra listelerde bazı aile üyelerinin farklı partilerden seçime girmesi dikkat çekmişti. Bu ailelerden biri de Ensarioğlu aşireti.

AMCA,OĞUL VE YEĞEN KARŞI KARŞIYA

Eski bakanlardan, İYİ Parti Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu İstanbul'dan, Yeğeni Galip Ensarioğlu ise AK Parti Diyarbakır'dan Milletvekili oldu. Salim Ensarioğlu'nun oğlu İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu ise, Diyarbakır birinci sıra adayı olmasına rağmen milletvekili seçilemedi.

Türkiye siyasi tarihinde daha önce görülmeyen bir tesadüf. Baba, oğul ve Yeğen mecliste

BİRİ AK PARTİ, DİĞERİ İYİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ

Vejdin Ensarioğlu'nun babası Salim Ensarioğlu ise İYİ Parti'den İstanbul 2'inci bölge 2. sıradan aday gösterildi ve milletvekili oldu. Yeğeni Galip Ensarioğlu ise AK Parti Diyarbakır 1'inci sırada milletvekili seçildi.

Diyarbakır, mevcut oy oranına bağlı olarak 12 milletvekili gönderebiliyor meclise. 12 milletvekilinin 8'i Yeşil Sol Parti ittifakı alırken, Ak Parti 3, CHP ise 1 milletvekilini meclise gönderecek.

AK Parti Diyarbakır 1. sıra adayı Galip Ensarioğlu, 22,95 oy oranıyla milletvekili olmaya hak kazandı.

Türkiye siyasi tarihinde daha önce görülmeyen bir tesadüf. Baba, oğul ve Yeğen mecliste

DİYARBAKIR'DAN SEÇİLEMEDİ, İSTANBUL'DAN MECLİSE GİRDİ

Eski bakanlardan, İYİ Parti Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu ise, İYİ Parti'den İstanbul 2'inci bölge 2. sıradan milletvekili oldu. 2018 seçimlerinde de İYİ Parti'den Diyarbakır adayı olan Salim Ensarioğlu, Milletvekili seçilememişti.

2018 seçimlerinde Millet İttifakı olarak girdikleri seçimde, Diyarbakır'dayüzde 6,82 oy almış ve meclise Diyarbakır'dan milletvekili gönderememişti.

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Son Dakika Politika Türk siyasetinde eşine rast gelmeyen bir tesadüf! Amca ve yeğen mecliste kendine yer buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk siyasetinde eşine rast gelmeyen bir tesadüf! Amca ve yeğen mecliste kendine yer buldu - Son Dakika
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