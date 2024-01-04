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Türkiye, Boğazlardan savaşan tarafların gemilerine geçiş izni vermedi - Son Dakika
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Türkiye, Boğazlardan savaşan tarafların gemilerine geçiş izni vermedi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İngiltere'nin Ukrayna'ya göndermek istediği mayın avlama gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişine izin verilmediğini açıkladı. Türkiye, savaşın başından beri tarafsız pozisyonunu korumuş ve Boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade etmemiştir.

Türkiye, Boğazlardan savaşan tarafların gemilerine geçiş izni vermedi
04.01.2024 - 12:14,  Güncelleme: 12:15
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Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, "Savaşın başından beri Boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade edilmemiştir. Aynı zamanda Türkiye savaşın başından itibaren tarafsız pozisyonunu muhafaza etmiştir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İngiltere'nin Ukrayna'ya vereceği mayın gemilerinin boğazdan geçtiği iddiası ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İngiltere'nin Ukrayna'ya göndermek istediği mayın avlama gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişine izin verildiğine dair iddiaları yalanladı. "Türkiye'nin, Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya gönderilen mayın avlama gemilerinin boğaz geçişine izin vererek Montrö'ye aykırı davrandığı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulunan kaynaklar "Türkiye savaşın başından beri yaşanan durumu savaş olarak nitelendiren ve fiili tedbir alan ilk ülkedir. Bu doğrultuda Türkiye, 1936 yılından itibaren hassasiyetle uyguladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Boğazlardan savaşan tarafların geçişini durdurmuştur. Bu kapsamda savaşın başından beri Boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade edilmemiştir. Aynı zamanda Türkiye savaşın başından itibaren tarafsız pozisyonunu muhafaza etmiştir. Bahse konu tarafsız pozisyonumuzu zedeleyecek iddiaları kesinlikle reddetmekteyiz" ifadelerini kullandı.

MSB kaynakları ayrıca Romanya ve Bulgaristan ile MCM BLACK SEA imza töreninin gerçekleşeceğini bildirerek, "Bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde; Mayın Avlama gemilerimizin MCM BLACKSEA şemsiyesi altında bir an önce seyir ve eğitimler yapmaya başlamasını sağlamak maksadıyla 10-11 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da bizim ev sahipliğimizde Romanya ve Bulgaristan taraflarının katılımlarıyla MCM BLACK SEA imza töreni gerçekleştirilecektir" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin, Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olayı hatırlatarak sürecin tamamlanıp tamamlanmadığını sorması üzerine ise Bakanlık kaynakları "Adli soruşturma devam ediyor. Ocak ayı içerisinde de Yüksek Disiplin Kurulu kararını verecek" yanıtını verdi.

Görevli personelin akıllı telefon kullanımı

Bakanlık kaynakları, görevli personelin akıllı telefon kullanımına ilişkin nasıl tedbir alınacağına ilişkin soru üzerine, "Çalışmalarımız son aşamaya geldi, ama henüz bununla ilgili emri yayınlamadık. Özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacak" açıklamasında bulundu.

Bedelli askerlik ücreti

Memur maaşlarına yapılan zamlar sonrası Bedelli Askerlik ücretine ilişkin son rakamın nasıl olacağıyla ilgili bir soru üzerine MSB kaynakları, "Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. 2024 yılı ilk altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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