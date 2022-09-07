Türkler petrol peşinde! Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Batman'da sondaj yapacak - Son Dakika
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Türkler petrol peşinde! Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Batman'da sondaj yapacak

07.09.2022 12:31

Türkiye 100. yılına yaklaşırken yeraltı kaynaklarını arama çalışmalarına hız verdi. Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Petrol Rezerv Antlaşması kapsamında Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi, Batman'da petrol arayacak. İşte detaylar...

Petrol Rezerv Antlaşması gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) adına Türkiye'de petrol sondajı yapmak üzere Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR Sondaj yetkilisi Zekiullah Kerimli ve Hamza Oğuzhan, Batman'a gelerek ön incelemelerde bulunarak Vali Ekrem Canalp ile bir araya geldi.

VALİ CANALP ŞİRKET YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Batman Valiliğinde SOCAR yetkilileri ile bir süre sohbet eden Vali Ekrem Canalp, şirket yetkililerinden yürütecekleri petrol arama faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Anlaşma tamam! Azerbaycan, Batman'da petrol arayacak

"SONDAJLARDA PETROLE ULAŞMAMIZ BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Azerbaycan ile Türkiye arasında Mart ayında İstanbul'da düzenlenen Petrol Rezerv zirvesinde imzalanan anlaşma çerçevesinde en önemli sondajları Batman'da yapmayı planladıklarını ifade eden SOCAR Sondaj yetkilisi Zekiullah Kerimli, "Bölgede yapacağımız sondajlarda petrole ulaşmamız bizleri çok mutlu edecektir. Ayrıca Batman Valiliği tarafından Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir ifadesi olarak yapılan Karabağ Parkı ile pekiştirilen kardeşlik köprüsü, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın Batman'da yürüteceği petrol arama faaliyetlerimiz ile kardeşliğimiz daha da derinleşecek" dedi.

YURT EKONOMİSİNE KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR MESAJI

SOCAR yetkililerine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Canalp, Azerbaycan heyetine yurt ekonomisine sağlayacakları katkıdan dolayı teşekkür ederek, SOCAR'ın yapacağı sondaj çalışmalarında başarılar diledi.

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SOCAR yetkilileri Batman Valisi Canalp'i ziyaret etti SOCAR yetkilileri Batman Valisi Canalp'i ziyaret etti
Kaynak: İHA

Azerbaycan, Türkiye, Batman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkler petrol peşinde! Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Batman'da sondaj yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkler petrol peşinde! Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Batman'da sondaj yapacak - Son Dakika
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