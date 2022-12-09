Bu iddialar doğruysa durum çok vahim! İYİ Partili isim, 13 yaşındaki kızların barlarda nasıl istismar edilip hamile kaldığını anlattı

Bugün 26 yaşında olan Gümüşel'in kızı H.K.G., Kasım 2002'de 6 yaşındayken babası tarafından 29 yaşında bir adamla evlendirildiği ve yıllarca cinsel istismara uğradığı iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu.

GENÇ KIZLARIN NASIL HAMİLE BIRAKILDIĞINI ANLATTI

Konunun yargı kısmındaki soruşturma ve incelemesi devam ederken İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Turhan Çömez'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Çömez, İstanbul'da bir çocuk yuvasındaki 13-14 yaşlarındaki kızların nasıl hamile bırakıldığını ve bu skandaldaki detayları canlı yayında anlattı.

Turhan Çömez'in açıklamalarının detayları şöyle:

"Milletvekili olduğum dönemde, yani 2006'lı yıllar... İstanbul Bahçelievler'den bir ihbar aldım. İhbarı yapan Bahçelievler çocuk yuvasının müdür muavini, düzgün, aklı başında birisi. Beni medyadan tanıdığını belirterek, 'Çok vahim bir durum var burada' dedi ve buluşmak istedi. Bir gece kalktım İstanbul'a geldim. Kendisiyle buluştuk. Bana Bahçelievler çocuk yuvasında yaşanan korkunç olaylar zincirinden bahsetti. Dedim, 'Anlıyorum ama bunu bana göstermen lazım.' Gece saat 09.00'da yurda gittim. Çocuklarla görüştüm, o gece nöbetçi olanlarla konuştum.

"KORKUNÇ BİR TABLOYDU"

33 tane kız çocuğu o gece yurtta yok. Çocuklar dediler ki, 'Arkadaşlarımızı bazı yapılar gelip buradan alıyorlar. İstanbul'da bazı gece kulüplerine götürüyorlar.' 13-14 yaşında çocuk bunlar... Bazen sabaha karşı geliyorlar, bazen de gelmiyorlar. Geceleri uyuşturucu kullanıldığını söylediler. Korkunç bir tabloydu.

"HEPSİNİ KANITLADIM"

Ben siyasetçiyim ama aynı zamanda da bilim adamıyım. Hepsini kanıtladım. O gece yoklama defterlerinin hepsinin fotokopilerini aldım, inanılmaz bir dosya hazırladım. Ertesi gün Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'ya gittim. 'Sayın Çubukçu ortada korkunç bir rezalet var' dedim.

"BUNU DUYUNCA DELİRDİM"

Bize emanet edilen yavrularımız gece yurtlarından alınıyorlar, bir kısmı hamile kalmış, bir kısmı başka yerde başka şekilde doğum yaptırılmış, doğan çocuklar başka yurtlara nakledilmiş, yurtta uyuşturucu kullananlar var ve bu çocuklar kimi vakıflar adı altında Taksim'de bazı barlara gece yarıları götürülüyor. 'Biliyorum farkındayım' dedi. Niye bununla mücadele etmiyoruz dedim. 'Ne olur bunu deşifre etme, kimseyle konuşma söz veriyorum ben bu işin üstüne gideceğim' dedi. Ertesi gün ne oldu biliyor musunuz? Beni o gece yurda alan müdür muavini görevden alındı. Ben bunu duyunca delirdim."