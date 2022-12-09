Bu iddialar doğruysa durum çok vahim! İYİ Partili isim, 13 yaşındaki kızların barlarda nasıl istismar edilip hamile kaldığını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Bu iddialar doğruysa durum çok vahim! İYİ Partili isim, 13 yaşındaki kızların barlarda nasıl istismar edilip hamile kaldığını anlattı

09.12.2022 19:50
Bu iddialar doğruysa durum çok vahim! İYİ Partili isim, 13 yaşındaki kızların barlarda nasıl istismar edilip hamile kaldığını anlattı

Türkiye günlerdir İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusunun kızı olan H.K.G.'nin yaşadıklarını konuşurken İYİ Partili Turhan Çömezden çok konuşulacak bir açıklama geldi. Çömez 2006 yılında İstanbul'da bir çocuk yuvasındaki 13-14 yaşlarındaki kızların nasıl hamile bırakıldığını canlı yayında anlatırken dönemin içişleri bakanıyla arasında geçen konuşmayı da paylaştı.

Bugün 26 yaşında olan Gümüşel'in kızı H.K.G., Kasım 2002'de 6 yaşındayken babası tarafından 29 yaşında bir adamla evlendirildiği ve yıllarca cinsel istismara uğradığı iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu.

GENÇ KIZLARIN NASIL HAMİLE BIRAKILDIĞINI ANLATTI

Konunun yargı kısmındaki soruşturma ve incelemesi devam ederken İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Turhan Çömez'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Çömez, İstanbul'da bir çocuk yuvasındaki 13-14 yaşlarındaki kızların nasıl hamile bırakıldığını ve bu skandaldaki detayları canlı yayında anlattı.

Turhan Çömez'in açıklamalarının detayları şöyle:

"Milletvekili olduğum dönemde, yani 2006'lı yıllar... İstanbul Bahçelievler'den bir ihbar aldım. İhbarı yapan Bahçelievler çocuk yuvasının müdür muavini, düzgün, aklı başında birisi. Beni medyadan tanıdığını belirterek, 'Çok vahim bir durum var burada' dedi ve buluşmak istedi. Bir gece kalktım İstanbul'a geldim. Kendisiyle buluştuk. Bana Bahçelievler çocuk yuvasında yaşanan korkunç olaylar zincirinden bahsetti. Dedim, 'Anlıyorum ama bunu bana göstermen lazım.' Gece saat 09.00'da yurda gittim. Çocuklarla görüştüm, o gece nöbetçi olanlarla konuştum.

"KORKUNÇ BİR TABLOYDU"

33 tane kız çocuğu o gece yurtta yok. Çocuklar dediler ki, 'Arkadaşlarımızı bazı yapılar gelip buradan alıyorlar. İstanbul'da bazı gece kulüplerine götürüyorlar.' 13-14 yaşında çocuk bunlar... Bazen sabaha karşı geliyorlar, bazen de gelmiyorlar. Geceleri uyuşturucu kullanıldığını söylediler. Korkunç bir tabloydu.

"HEPSİNİ KANITLADIM"

Ben siyasetçiyim ama aynı zamanda da bilim adamıyım. Hepsini kanıtladım. O gece yoklama defterlerinin hepsinin fotokopilerini aldım, inanılmaz bir dosya hazırladım. Ertesi gün Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'ya gittim. 'Sayın Çubukçu ortada korkunç bir rezalet var' dedim.

"BUNU DUYUNCA DELİRDİM"

Bize emanet edilen yavrularımız gece yurtlarından alınıyorlar, bir kısmı hamile kalmış, bir kısmı başka yerde başka şekilde doğum yaptırılmış, doğan çocuklar başka yurtlara nakledilmiş, yurtta uyuşturucu kullananlar var ve bu çocuklar kimi vakıflar adı altında Taksim'de bazı barlara gece yarıları götürülüyor. 'Biliyorum farkındayım' dedi. Niye bununla mücadele etmiyoruz dedim. 'Ne olur bunu deşifre etme, kimseyle konuşma söz veriyorum ben bu işin üstüne gideceğim' dedi. Ertesi gün ne oldu biliyor musunuz? Beni o gece yurda alan müdür muavini görevden alındı. Ben bunu duyunca delirdim."

YORUMLAR
500
İYİ Parti lideri Akşener 6'lı masadan ayrılacağına yönelik söylentilere sert tepki gösterdi: Kurban keser bazıları İYİ Parti lideri Akşener 6'lı masadan ayrılacağına yönelik söylentilere sert tepki gösterdi: Kurban keser bazıları İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs taburcu edildi İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs taburcu edildi

Turhan Çömez, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bu iddialar doğruysa durum çok vahim! İYİ Partili isim, 13 yaşındaki kızların barlarda nasıl istismar edilip hamile kaldığını anlattı - Son Dakika


Son Dakika
19:39 Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan cezaevine gönderildi
19:34 Süper Lig'de maç programı belli oldu! İşte dev derbinin günü ve saati...
19:05 67 yaşındaki morg çalışanının çok sayıda cesedi istismar ettiği ortaya çıktı! Kurbanları arasında Türk kızı da var
18:48 Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile el sıkıştı! Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik pay alınıyor
18:20 "Cemaate selam" yazılı mühimmat iddialarına Bakan Hulusi Akar'dan cevap: Böyle bir şey yok
18:03 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısından tepki çeken istismar paylaşımı! Açıklama yapmak zorunda kaldı
18:01 120 metrelik çukura düşen çocuğu kurtarmaya inen ekipler korkutan detayı açıkladı
17:58 Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan neden yaptığını verdiği ifadede açıkladı
17:25 EYT düzenlemesini bekleyenlere kritik uyarı! Haklarınıza kavuşmak için bu işlemleri yapın
17:14 İzmir'de korkunç vahşet! Başından vurarak öldürüp yakmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2022 19:50:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bu iddialar doğruysa durum çok vahim! İYİ Partili isim, 13 yaşındaki kızların barlarda nasıl istismar edilip hamile kaldığını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement