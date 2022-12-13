Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın seçim vaatleri gündem oldu: Faturalandırma olmayacak, herkes oturduğu evin sahibi olacak

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın iktidara geldikleri anda ilk yapacaklarına ilişkin sıralaması büyük ses getirdi.

"FATURA YOK, HERKESİN OTURDUĞU EVİN SAHİBİ OLACAK"

Ekşisözlük'ün Youtube sitesine konuşan Baş, vatandaşların elektrik, su, doğalgaz, internet gibi zorunlu ihtiyaçlarının faturalandırılmayacağını, hatta herkesin oturduğu evin sahibi olacağını ifade etti.

İLK YAPILACAK İŞLERİ SIRALADI

"Muhtemelen bir kanun hükmünde kararname yayınlayacağız" diyen Baş, "Sosyalist Türkiye'de ilk yapacaklar" listesini şöyle sıraladı;

-Herkes artık oturduğu evin sahibidir diyeceğiz.

-Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi zorunlu ihtiyaçların faturalandırılmalarının kapandığını ilan edeceğiz.

-Türkiye'nin tam anlamıyla özgür bağımsız bir ülke olduğunu ilan edeceğiz. Uluslararası ilişkiler bu anlamda yeniden şekillendirilecek.

-Halka ait olan ama kapitalist Türkiye'de peşkeş çekilen tüm kamu varlıklarını yeniden halk için kullanacağız.

-Eğitim tüm aşamalarında tüm vatandaşlarımız için eşit ve parasız olacak.

-Eşit ve parasız sağlık hizmeti alacak.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın seçim vaatleri özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi. Vaatlerinin umut verici olduğunu düşünüp destek verenler kadar, gerçekçi bulmayıp eleştirenlerin de sayısı azımsanmayacak kadar çoktu. İşte o paylaşımlardan bazıları;