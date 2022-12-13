Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın seçim vaatleri gündem oldu: Faturalandırma olmayacak, herkes oturduğu evin sahibi olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın seçim vaatleri gündem oldu: Faturalandırma olmayacak, herkes oturduğu evin sahibi olacak

13.12.2022 16:20

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, iktidar olmaları durumunda atılacak adımları, "Sosyalist Türkiye'de ilk yapılacaklar" listesiyle sıraladı. Baş, herkesin oturduğu evin sahibi olacağını, elektrik, doğalgaz ve internet faturası ödemeyeceğini vadetti. Eğitimin tüm aşamalarında tüm vatandaşlar için eşit ve parasız olacağını belirten Baş, eşit ve parasız sağlık hizmeti vaadinde de bulundu.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın iktidara geldikleri anda ilk yapacaklarına ilişkin sıralaması büyük ses getirdi.

"FATURA YOK, HERKESİN OTURDUĞU EVİN SAHİBİ OLACAK"

Ekşisözlük'ün Youtube sitesine konuşan Baş, vatandaşların elektrik, su, doğalgaz, internet gibi zorunlu ihtiyaçlarının faturalandırılmayacağını, hatta herkesin oturduğu evin sahibi olacağını ifade etti.

İLK YAPILACAK İŞLERİ SIRALADI

"Muhtemelen bir kanun hükmünde kararname yayınlayacağız" diyen Baş, "Sosyalist Türkiye'de ilk yapacaklar" listesini şöyle sıraladı;

-Herkes artık oturduğu evin sahibidir diyeceğiz.

-Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi zorunlu ihtiyaçların faturalandırılmalarının kapandığını ilan edeceğiz.

-Türkiye'nin tam anlamıyla özgür bağımsız bir ülke olduğunu ilan edeceğiz. Uluslararası ilişkiler bu anlamda yeniden şekillendirilecek.

-Halka ait olan ama kapitalist Türkiye'de peşkeş çekilen tüm kamu varlıklarını yeniden halk için kullanacağız.

-Eğitim tüm aşamalarında tüm vatandaşlarımız için eşit ve parasız olacak.

-Eşit ve parasız sağlık hizmeti alacak.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın seçim vaatleri özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi. Vaatlerinin umut verici olduğunu düşünüp destek verenler kadar, gerçekçi bulmayıp eleştirenlerin de sayısı azımsanmayacak kadar çoktu. İşte o paylaşımlardan bazıları;

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın seçim vaatleri sosyal medyada gündem oldu
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın seçim vaatleri sosyal medyada gündem oldu
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın seçim vaatleri sosyal medyada gündem oldu
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın seçim vaatleri sosyal medyada gündem oldu
YORUMLAR
500

Erkan Baş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın seçim vaatleri gündem oldu: Faturalandırma olmayacak, herkes oturduğu evin sahibi olacak - Son Dakika


Son Dakika
16:32 Bedeni evladının mezarı oldu! Bebeğini kaybeden Derya Uğur Öner'in yaşadıkları sunucuyu ağlattı
16:11 Buz gibi havaya aldırmayan MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda bekledi
16:10 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava mayıstan ocak ayına çekildi
16:06 Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın seçim vaatleri gündem oldu: Faturalandırma olmayacak, herkes oturduğu evin sahibi olacak
16:03 Fenerbahçe'den kiralanmıştı! Acun Ilıcalı sakatlığı açıkladı
15:58 Genelevde tanıştığı kadına aşık oldu! Tepkilere kulak asmadan düğün yapıp evlendi
15:34 Artık vücudu tedavilere yanıt vermiyor! 17 yaşındaki Zimbabweli kız, yaşadığı cilt hastalığı sebebiyle büyük acılar çekiyor
15:33 Aşk-ı Memnu'nun yıldızları ile yönetmen Hilal Saral'ın sürpriz buluşmasına dizinin hayranlarından beğeni yağdı
15:23 Daha önceki tahminlerinde yanılmayan Kent isimli maymun Dünya Kupası yarı final maçı için tercihini yaptı
15:13 Yunanistan'da 20 euroluk benzin parasını ödemeyip kaçtığı için polis tarafından vurulan 16 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2022 16:48:36. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın seçim vaatleri gündem oldu: Faturalandırma olmayacak, herkes oturduğu evin sahibi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement