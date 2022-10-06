Büyükelçi Atamaları Belli Oldu. Tel Aviv Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar Atandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosluğu ve Ocak 2017-Mayıs 2021 arasında Yeni Delhi Büyükelçiliği görevlerini yürüten Şakir Özkan Torunlar, İsrail Büyükelçisi olarak atandı. Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni görevlerini tebliğ etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre; Tel Aviv Büyükelçiliği'ne, 2010-2014 yıllarında Kudüs Başkonsolosluğu ve Ocak 2017-Mayıs 2017 arasında Yeni Delhi Büyükelçiliği görevlerini üstelenen Şakir Özkan Torunlar'ın atanmasına karar verildi.

FARUK KAYMAKCI AB DAİMİ TEMSİLCİSİ, SEDAT ÖNAL BM DAİMİ TEMSİLCİSİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olurken; Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ise NATO Daimi Temsilcisi oldu.

Londra Büyükelçiliği'ne Çavuşoğlu'nun Özel Müşaviri Büyükelçi Koray Ertaş, Atina Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler ve Denizcilik Havacılık Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Lahey Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdür Selçuk Ünal, Dakar Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Nur Sağman'ın görevlendirilmesine karar verildi.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Murat Karagöz'ün Lizbon Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Ozan Amman Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Başkanı Ufuk Ulutaş Vatikan Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Denizcilik Havacılık Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan Podgoritsa Büyükelçiliği'ne, Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer Kanberra Büyükelçiliği'ne ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Cenk Uraz ise Cibuti Büyükelçiliği'ne getirildi.

LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ESKİ BARO BAŞKANI METİN FEYZİOĞLU'NUN GÖREVLENDİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği isimler arasında bulunan eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise Lefkoşa Büyükelçiliği'ne getirildi. Diğer isim ve görev yerleri ise şöyle:

"Ufuk Ekici Luanda Büyükelçiliği'ne, Ahmet İdem Akay Gaboron Büyükelçiliği'ne, Talip Küçükcan Cakarta Büyükelçiliği'ne, Mehmet Raif Karaca Brazavil Büyükelçiliği'ne, Sabri Tunç Angılı Priştine Büyükelçiliği'ne, Deniz Erdoğan Barım Abidjan Büyükelçiliği'ne, Aslan Alper Yüksel Kigali Büyükelçiliği'ne, İbrahim Mete Yağlı Mogadişu Büyükelçiliği'ne, Umut Acar Duşanbe Büyükelçiliği'ne, Fatih Ak Kampala Büyükelçiliği'ne, Nurdan Bayraktar Golder Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği'ne, Hüseyin Güngör Akra Büyükelçiliği'ne, Ömer Budak Buenos Aires Büyükelçiliği'ne, Esra Demir Ottova Büyükelçiliği'ne, Görkem Barış Tantekin Vilnius Büyükelçiliği'ne, Serra Kaleli Lima Büyükelçiliği'ne, Gülin Dinç Oslo Büyükelçiliği'ne, Berk Baran Addis Ababa Büyükelçiliği'ne, Erdeniz Şen Valetta Büyükelçiliği'ne, Engin Yürür Lüksemburg Büyükelçiliği'ne, Mustafa Kapucu Nur Sultan Büyükelçiliği'ne, Halil İbrahim Akça Brazilya Büyükelçiliği'ne, Muhammet Hekimoğlu Muskat Büyükelçiliği'ne, Hicabi Kırlangıç Tahran Büyükelçiliği'ne, Özgür Kıvanç Altan Bükreş Büyükelçiliği'ne ve Mesut Koç Kotonu Büyükelçiliği'ne."

Görevlendirmeler, ilgili başkentlerin onayının ardından Resmi Gazete'de kararname olarak yayınlanacak.