Türkiye ve ABD'den ortak açıklama: NATO müttefiki iki ülke arasındaki güçlü iş birliği teyit edilmiştir

DIŞİŞLERİ Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, "Türkiye ile ABD arasındaki köklü ortaklık ilişkisinden ve mekanizma çerçevesinde daha önce yapılan görüşmelerden hareketle, NATO müttefiki iki ülke arasındaki güçlü iş birliği teyit edilmiş, ikili ilişkiler ile stratejik ve küresel meselelere dair kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

Dışişleri Bakanlığı ile ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Türkiye- ABD Stratejik Mekanizması Üçüncü Tur İstişareleri' hakkında ortak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Türkiye ve ABD'nin NATO müttefiki iki dost olduğu vurgulanarak, "Türkiye- ABD Stratejik Mekanizması'nın üçüncü tur istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlığında 15 Eylül 2022 tarihinde Washington'da gerçekleştirilmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland da istişarelere katılım sağlamıştır. Bu çerçevede, Türkiye ile ABD arasındaki köklü ortaklık ilişkisinden ve mekanizma çerçevesinde daha önce yapılan görüşmelerden hareketle, NATO müttefiki iki ülke arasındaki güçlü iş birliği teyit edilmiş, ikili ilişkiler ile stratejik ve küresel meselelere dair kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadeleri kaydedildi.

'TARAFLAR, SAVUNMA ORTAKLIĞININ GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR ORTAK TAAHHÜTLERİNİ TEYİT ETMİŞLERDİR'Türkiye ile ABD arasındaki savunma ortaklığının daha da geliştirilmesine dair taahhütlerin teyit edildiği aktarılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Toplantıda Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin temellerini oluşturan ekonomik, güvenlik, kültürel ve sosyal derin bağlar gözden geçirilmiştir. Taraflar, uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine ve Türkiye ile ABD arasındaki sarsılmaz savunma ortaklığının daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesine dair ortak taahhütlerini teyit etmişlerdir. İkili ticari ilişkilerde son dönemde sağlanan büyümeden duyulan memnuniyeti dile getirmişler ve ekonomik iş birliğini her alanda daha da ilerletmek konusundaki kararlılıklarını vurgulamışlardır. Taraflar ayrıca, Türkiye ile ABD'nin küresel kamu sağlığı ile gıda ve enerji güvenliğini desteklemek konusunda ortak iradeye sahip olduklarını belirtmişler, keza, enerji arzı, erişimi, verimliliği ve bağımsızlığını güçlendirmek için de birlikte çalışacaklarının altını çizmişlerdir. Taraflar, bölgede yaşanan siyasi gelişmeleri ele almışlar, transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi üzerinde fikir teatisinde bulunmuşlar, terörizmin her türlü biçim ve tezahürüyle mücadelenin gerekliliğini vurgulamışlardır."'HEYETLER, UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEKLERİNİ YİNELEMİŞLERDİR'

Gelecekte üst düzeyli karşılıklı ziyaretlerin sürdürülmesi hususunda mutabık kalındığı aktarılarak, "Heyetler, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini yinelemişler, NATO'nun birliği ile aralarındaki eşgüdümün daha da güçlendirilmesi imkanlarını ele almışlardır. ABD, Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli geçişinin sağlanmasına yönelik İstanbul anlaşmasının hayata geçmesi için Türkiye'nin sergilediği arabuluculuk çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Taraflar, Ortadoğu ve Afrika dahil dünyanın çeşitli bölgelerinde Türkiye ile ABD arasında olası iş birliği fırsatlarını değerlendirmişler, Güney Kafkasya'da barışın teşvikinin önemini vurgulamışlardır. Her iki taraf da etkin ve samimi görüş alışverişinin devamından duyulan memnuniyeti dile getirmiş, gelecekte üst düzeyli karşılıklı ziyaretlerin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmıştır. Türkiye ile ABD, müteakip Stratejik Mekanizma toplantılarında, ilişkilerde sağlanan ilerlemeleri ve yeni iş birliği alanlarını gözden geçireceklerini ifade etmişlerdir" denildi.