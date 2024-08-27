Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Ankara\'da bir araya geldi

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İnanıyorum ki önümüzdeki dönem de iki ülke dostluğu ve kardeşliği için yakın çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye- Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile en son 5 Temmuz 2024 tarihinde Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi kapsamında bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Türkiye ile Azerbaycan ortak tarih, kültür, dil ve kimlik temelleri üzerinde yükselen ve dünyada başka bir benzeri olmayan kardeşlik ilişkilerine sahiptir. Her iki ülke de daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmelidir. Birbirlerinin hem sevincini hem kederini paylaşmıştır. Bundan sonra da iyi günde ve kötü günde birlikte olmaya devam edecektir. Bu anlayış doğrultusunda Karabağ'da 30 yılı aşkın süre devam eden haksız işgal döneminde Türkiye sarsılmaz bir şekilde kardeş Azerbaycan'ın yanında durmuştur. Bundan sonra da sarsılmaz bir şekilde durmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız ile Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in 15 Haziran 2021 tarihinde imzaladıkları Şuşa Beyannamesi'yle müttefiklik seviyesine yükselen Türkiye- Azerbaycan ilişkilerini daha da ileriye götürmek için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz" diye konuştu.

'EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİN GELDİĞİ NOKTADAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

Bakan Fidan, "Bugün de Sayın Bayramov ile yaptığımız görüşmede kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldık ve ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ilişkilerimizin geldiği noktadan memnuniyet duyuyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın bir an önce teşhis edilmesi yönündeki ortak temennimizi bir kez daha teyit ettik. Bu kapsamda Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecinde kaydedilen gelişmeleri değerlendirdik. Ayrıca bölgesel ve küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal çalışmalarının güçlendirilmesi için daha neler yapılabilir? O konuda bazı görüşlerimizi birbirimizle paylaştık. Ayrıca bölgesel bağlantısallık ve lojistik yollarıyla ilgili, kalkınma konularıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırısını ve tüm dünyanın gözleri önünde devam eden acımasız katliamı da hassasiyetle değerlendirdik. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem de iki ülke dostluğu ve kardeşliği için yakın çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye- Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

?BAYRAMOV: AZERBAYCAN İLE TÜRKİYE'NİN TUTUMU BİRDİR

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise "Türkiye'de olmak her zaman çok sevindiricidir. Her zaman olduğu gibi oldukça önemli görüşler ve müzakereler yapılmıştır. Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir. Bu karşılıklı destek, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileridir. Bir kez daha anladık ki birebir yüksek seviyeli temaslar oldukça önemlidir. Bu bakımdan en önemli olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a seferleridir" dedi.