Ticaret Bakanı: Türkiye-Macaristan ticareti 4 milyar dolara çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Türkiye ve Macaristan arasında düzenlenen ortak JETCO mutabakat zaptının ilk toplantısında konuşarak, "İkili ticaretimizin 4 milyar dolara çıkarmış bulunuyoruz. İki ülke devlet başkanı ve başbakanının ortaya koyduğu yıllık 6 milyar dolar ticaret hedefinde çok kısa bir sürede ulaşacağız. Özellikle Türkiye'den Macaristan'a doğal gaz ihracatının bu yıl başlayacak olması, iki ülke ticaretini daha yukarı rakamlara ulaştıracaktır" dedi.
Ticaret Bakanı Bolat, 'Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komisyonu 1'inci Dönem Toplantısı' (JETCO) kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu. Ticaret Bakanı Bolat, 18 Aralık 2023 tarihinde Budapeşte'de gerçekleştirilen, 'Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6'ncı' toplatısında alınan kararları hatırlattı. Bakan Bolat alınan kararlarla, Türkiye ile Macaristan arasındaki stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerin, geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğine değinerek, "İki ülke arasında kurulan JETCO mekanizmasının da anlaşması imzalanmış ve ilk toplantısının da iki ay gibi kısa bir süre sonra Ankara'da ev sahipliği yapmak fırsatını yakalamış bulunuyoruz" diye konuştu.
Bolat, 2024 yılının Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100'üncü yıl dönümü olduğunu sözlerine ekleyerek, Türkiye ile Macaristan arasında 100'üncü yıl nedeniyle bir kültür yılı ilan edildiğini söyledi. 2025 yılının ise Türkiye ve Macaristan arasında 'Ortak Bilim ve İnovasyon Yılı' ilan edildiğini kaydeden Bolat, "Böylesine yakın bir işbirliği içinde olduğumuz Türkiye ve Macaristan arasında JETCO ortak ekonomi ve ticaret komisyonu da 2022 yılında kurulmuştu. Amacımız ekonomik yatırım ve ticari ilişkilerimizi daha da derinleştirmek ve ilerletmek. Bu anlamda ele alınacak ve kararlaştırılacak mekanizmalar bu JETCO belirlenecektir. Bu çerçevede bugün ilk toplantısında gerçekleştirdiğimiz JETCO ekonomik ve ticaret ortak komite toplantısının mutabakat zaptını biraz sonra değerli meslektaşım Peter Szijjarto birlikte imzalayacağız. Bu JETCO mutabakat zaptında ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara ticaretten sanayiye, özel sektörler arasındaki iş birliğinden teknolojiden, enerji alanına, doğal gaz ve nükleer enerji, iş birliğine, Ulaştırma ve Çevre Alanındaki iş birliğine kadar pek çok farklı konular yer almaktadır" değerlendirmesini yaptı.
"İkili ticaretimizin 4 milyar dolara çıkarmış bulunuyoruz"
Bakan Bolat, dünya genelinde çok çirkin siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin yaşandığı önemli bir dönemden geçildiğini belirterek, "Türkiye olarak biz de bütün muhtemel senaryoları göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte küresel ekonomideki zayıf büyüme performansı yatırım iştahındaki azalma, başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış ve bölgesel çatışmalar dünya ticaretinde 2023 yılında olumsuz etkide bulunmuş ve dünya ticareti daralmıştı. Böyle bir dönemde Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaretin 2023 yılında da artmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İkili ticaretimizin 4 milyar dolara çıkarmış bulunuyoruz. İki ülke devlet başkanı ve başbakanının ortaya koyduğu yıllık 6 milyar dolar ticaret hedefinde çok kısa bir sürede ulaşacağız. Özellikle Türkiye'den Macaristan'a doğal gaz ihracatının bu yıl başlayacak olması, iki ülke ticaretini daha yukarı rakamlara ulaştıracaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Bolat, Peter Szijjarto'nun, Avrupa Birliği dönem başkanlığını 2024 yılının ikinci yarısında devralacak olmasının Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini ve gümrük birliğinin genişletilmesine başlatılmasına da katkılar vereceğini dile getirdi.
İmza töreninin ardından, Türk ve Macar özel sektöre başkan ve temsilcileri karşılıklı fırsat ve iş birliği konularının ele anıldığı Türkiye-Macaristan Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı' gerçekleştirildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Ticaret Bakanı: Türkiye-Macaristan ticareti 4 milyar dolara çıktı - Son Dakika
Şanlıurfa Viranşehir'de çobanlık yapan Ali S., hayvanlarını otlattığı sırada beş kişinin saldırısına uğradı. Feci şekilde dövülüp iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Ali S., olay sırasında çekilen çıplak görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca evden çıkamaz hale geldi.
Yabancılar, 9 Şubat haftasında 36.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 13.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) olmak üzere toplam 50.3 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi. Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen araçların dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü. 1755 araçtan 1038'ine normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi ve kabul edildi.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındıktan sonra İzmit'e gönderildi. Cenaze törenine sanat dünyasından az sayıda kişi katıldı. Sibel Tan Arıkan, Erkan Özerman'ın kendisine verdiği tacı yıllarca gururla taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirterek "Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi" şeklinde konuştu.
Yeniden aday gösterilen Konya Cihanbeyli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara seslendiği sırada ağzından küfürlü ifadeler çıktı. O anlar kalabalık içerisindeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir bakım merkezinde yaşlı bir adama yapılan şiddet, güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddet uygulayan kişi tutuklanırken, yaşlı adamın durumu ciddiyetini koruyor. Kurum tarafından ise şiddet uygulayan 2 personelin işine son verildi.
8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek avukatlar vasıtasıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla örgütün "güncel yapılanması"na ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?