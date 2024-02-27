Tutak\'ta 40 kişilik Memleket Partisi heyeti AK Parti\'ye katıldı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Memleket Partisi İlçe Başkanı Turan Aydın ve beraberindeki 40 kişilik heyet Savcı Sayan'ın yoğun çabaları sonrasında AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Tutak Belediye Başkanı Adayı Fevzi Sayan'ın seçim ofisinde bir araya gelen heyete, AK Parti rozetlerini Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan taktı. Seçim çalışmaları sebebi ile yaklaşık 20 gündür bölgede bulunan Savcı Sayan, dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşlarla bir araya gelerek AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan farklı parti yöneticilerini de ikna ederek AK Parti'ye geçişlerini sağladı.
Tutak'ın birlik ve beraberliği için AK Parti'ye katılımların devam edeceğini belirten Sayan, "Tutak'a hizmetin AK Parti tarafından yapılacağına inanıyorum, dolayısı ile önemli olan benim partim değil, ilçemdir diyen 40 kişilik ekibi ile katılım sağlayarak destek olması bizi fazlası ile sevindirmiştir. İlçemiz adına da mutluluk verici bir tablodur. Sayın Turan Aydın'ı tebrik ediyorum, kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah bu saatten sonra el birliği ile birlik ve beraberlik içerisinde Tutak'ın geleceği için birlikte mücadele edeceğiz, birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.
"Tutak güzel olsun, gençler iş sahibi olsun, birlik ve kardeşlik olsun"
"AK Parti her yere hizmet götürüyor, niye Tutak'a getirmesin" diyen eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Mevcut Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru başka bir partiden belediyeyi kazandı, sonra bizlerin de ısrarı ile AK Parti'ye geçti. Biz dedik ki Tutak'a güzel hizmetler yapılsın ama o kişi AK Parti'nin bütün nimetlerinden faydalandı, bizim bütün desteklerimizi aldı. Ama AK Parti'den aday gösterilmeyince hemen gitti başka partiden aday oldu. Allah yolunu ve bahtını açık etsin. Bu tür durumlar ayıpla karşılanıyor. Sen 4 yıl boyunca AK Parti'nin bütün imkanlarından faydalan, Cumhurbaşkanımızın bütün desteklerinden faydalan, Ağrı Belediyesinden ve şahsımdan faydalan ama sana adaylık verilmeyince hemen saf değiştirdin. Ben belediye başkanıydım, İzmir'e milletvekili adayı oldum seçilemedim, kalkıp başka yere gittim mi? Çünkü kendi ilçeme, memleketime, ülkeme hizmet etmek istiyorum. İşte burada Memleket Partisi Tutak İlçe Başkanı Turan Aydın kardeşim hizmet istiyorum diyerek kendisi ile birlikte 40 üyesi AK Parti'ye katılım gerçekleştirdi. Birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir olayı gerçekleştirdik. Bu Tutak'a bir renk olmalı. Bizim ağzımızdan çıkmayan hiçbir söz bizim değildir. Dolayısı ile ben burada Tutak için mücadele ediyorum. Tutak güzel olsun, gençler iş sahibi olsun, birlik ve kardeşlik olsun" dedi.
37 yıldır Tutak'ın aynı kaldığını ifade eden eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "1987 yılında burada liseyi bitirdim. 37 yıldır geçmiş aynı dükkan, aynı cadde, aynı sokaklar herhangi bir gelişme olmamış. Dolayısı ile biz buna dur demeliyiz. Biz yarında buradayız. Ben canıgönülden bütün genç kardeşlerimle birlikte Tutak'ın gelişmesi ve ilerlemesi için mücadele ediyorum. Bütün gençler benim kardeşlerimdir. Siz de bana güç verirseniz, el ele olursak benim Ankara'da koparamayacağım hiçbir şey yoktur. Onlar Ankara'yı belediyeyi öğrenene kadar 5 yıl geçer ama hiç olmazsa burada seçilen adayın arkasında ben olurum. Gece gündüz size hizmet getirmek için mücadele ederim" dedi.
Memleket Partisi Tutak ilçe Başkanı Sayın Turan Aydın'a ve beraberindeki 40 kişilik gruba AK Parti'ye katılımları için teşekkür eden Sayan, "Çok güzel bir karar vermişler, Tutak hepimizin ortak sevdasıdır. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.
Katılım töreni, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın; Memleket Partisi Tutak ilçe Başkanı Sayın Turan Aydın'a ve beraberindeki 40 kişilik gruba AK Parti rozeti takmasının ardından son buldu. - AĞRI
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