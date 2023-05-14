Twitter'dan seçimler öncesi Türkiye için kısıtlama kararı! Musk topu hükümete attı - Son Dakika
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Twitter'dan seçimler öncesi Türkiye için kısıtlama kararı! Musk topu hükümete attı

14.05.2023 00:56

Twitter, mahkeme kararları uyarınca seçimler öncesi Türkiye'deki bazı içeriklere engelleme getirdi. Kendisini sansürle suçlayan gazeteciye, "Senin beynin yerinde mi?" diye yanıt veren Twitter patronu Elon Musk, "Türk hükümetinin bize gönderdiği talebi yayınlayabiliriz, yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'deki seçimler öncesi tartışmalı bir karara imza attı. Twitter, Türkiye'deki bazı içeriklerin erişime engellendiğini duyurdu. Erişime engellenen içeriklerin neler olduğuna dair bilgi verilmedi.

İÇERİKLERE ERİŞİM ENGELİ

Twitter Global Government Affairs (Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri) hesabından yapılan açıklamada sosyal medya uygulamasının, Türkiye'de bazı içeriklere mahkeme kararı uyarınca ve platformun Türkiye'de faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla erişiminin engellendiğini belirtti.

"MAHKEME KARARLARINI UYGULADIK"

Sayfadan Türkçe ve İngilizce olarak yapılan açıklamada, "Twitter'a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye'de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik. Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir." denildi.

"TÜRK HÜKÜMETİ MUHALİFLERİN SANSÜRLENMESİNİ İSTEDİ"

Gazeteci Matthew Yglesias, Twitter'ın söz konusu kararına tepki gösterdi. Elon Musk'ı etiketleyen Yglesias, "Türk hükümeti seçimlerden hemen önce Twitter'dan muhaliflerini sansürlemesini istedi ve Elon Musk buna uydu." ifadelerini kullandı. Elon Musk'ın Yglesias'a yanıtı sert oldu. Musk, "Senin beynin yerinde mi Yglesias? Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı tweetlere erişimin sınırlandırılması seçeneklerinden hangisini istiyorsunuz?" dedi.

"TÜRK HÜKÜMETİNİN TALEBİNİ YAYINLAYABİLİRİZ"

Başka bir gazeteci de 'şeffaflık' vurgusu yaptı. Elon Musk"Türk hükümetinin bize gönderdiği talebi yayınlayabiliriz, yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Twitter'dan seçimler öncesi Türkiye için kısıtlama kararı! Musk topu hükümete attı Twitter'dan seçimler öncesi Türkiye için kısıtlama kararı! Musk topu hükümete attı

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Son Dakika Politika Twitter'dan seçimler öncesi Türkiye için kısıtlama kararı! Musk topu hükümete attı - Son Dakika


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