Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin çabalarını övdü - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin çabalarını övdü

07.06.2022 23:30

Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ihracatı için insani bir koridor oluşturma planı üzerindeki çalışmalarla ilgili konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin çabalarını övdü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Ukrayna limanlarının önündeki engelleri kaldırma çabalarını takdir ediyoruz" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, küresel bir gıda krizini önlemek adına Ukrayna limanlarının önündeki engelleri kaldırmak için her türlü çabayı gösterdiklerini ifade ederek BM ve ortaklarla birlikte tarım ürünlerinin ihracatı için insani bir koridor oluşturma planı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

"RUSYA İNSANİ KORİDORU SALDIRI İÇİN KULLANABİLİR"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Mykolayiv'deki bir tahıl terminaline son füze saldırısı göz önüne alındığında, Rusya'nın böyle bir koridoru Odessa ve güney Ukrayna'ya saldırmak için kullanma planlarını göz ardı edemeyiz. Bu nedenle, nakliyeyi yeniden kurmak için etkili güvenlik garantilerine ihtiyaç vardır. Bu tür garantiler, kıyıları denizden gelen tehditlerden korumak için uygun silahların Ukrayna'ya sağlanarak ve üçüncü ülkelerin deniz kuvvetlerinin Karadeniz'in ilgili kesimlerinde devriye gezmesi için dahil edilerek sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ"

Türkiye'nin Ukrayna limanlarının önündeki engelleri kaldırma çabalarını takdir ettiklerini belirten Ukrayna Dışişleri açıklamasında "Aynı zamanda şu anda Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasında bu konuda herhangi bir anlaşma bulunmadığını da belirtmek gerekir. Kararların ilgili tüm tarafların katılımıyla alınması gerektiğini vurguluyoruz. Ukrayna'nın çıkarlarını dikkate almayan her türlü anlaşmayı reddedeceğiz" dedi. Ukrayna'nın dünya pazarına kamyon, demiryolu ve nehir taşımacılığı yoluyla tahıl tedarik etmeye başladığı vurgulandı.

UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, tarım ürünlerinin deniz yolu ile ihracatı için güvenli koridor görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bodnar, Ukrayna'nın, küresel gıda krizinin önüne geçmek amacıyla Ukrayna limanları üzerindeki blokenin kaldırılması için maksimum çaba sarf ettiğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN ÇABALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Bodnar, geçtiğimiz hafta Ukrayna ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının, Ukrayna'dan tarım ürünlerinin deniz yolu ile ihracatı için güvenli koridorun oluşturulmasına dair bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Bu konuda Türkiye'nin çabalarını takdir ettiğimizi ifade etmek isterim. Aynı zamanda Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasında bu konu ile ilgili varılmış herhangi bir anlaşmanın henüz olmadığının altını çizmek isterim. Ukrayna'da bulunan tarım ürünleri ile ilgili kararlar tüm ilgili tarafların katılımıyla verilmelidir. Ukrayna'nın menfaatlerini dikkate almayan anlaşmalar tarafımızca reddedilecektir" dedi.

"ETKİLİ GÜVENLİK GARANTİLERİ LAZIM"

Rusya'nın geçtiğimiz günlerde tahıl terminaline saldırısı hakkında da konuşan Bodnar, "Ayrıca Rusya Federasyonu'nun Mykolayiv'deki tahıl terminaline geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği füze saldırısına bakılırsa Rusya'nın bu koridordan istifade ederek onu Odesa ve Ukrayna'nın güneyine saldırmak için bir fırsat olarak kullanmak isteyebileceği ihtimalini gözardı edemeyiz. O yüzden deniz taşımacılığının yeniden başlaması için etkili güvenlik garantileri lazım. Söz konu su garantiler, denizden gelebilecek tehditlerden sahillerini korumak için Ukrayna'ya ilgili silahların temini ve Karadeniz su alanının ilgili kısmını korumak için üçüncü ülkelerin deniz kuvvetlerinin katılımı yolu ile sağlanmalı. Şu an BM ve ortaklarımızla birlikte Ukrayna'daki tarım ürünlerinin ihracatı için insani koridorun oluşturulması imkanı üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin çabalarını övdü - Son Dakika

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