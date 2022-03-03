Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan açıklama - Son Dakika

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan açıklama

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar:

-"NATO ülkelerinin şimdiden seferber olup hazırlıklı olmasında fayda var"

-"Bu Rusya Batı çekişmesi değil Rusya Ukrayna savaşıdır"

-" Edirne'ye 500'e yakın Kırım Tatarı geldi"

ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, " Karadeniz'de Rusya saldırganlık girişiminde bulundu ve sivil gemilere ateş etti. Bu da Rus saldırganlık makinasının ne kadar durdurulmaz olduğunu gösteriyor. O yüzden bence NATO ülkelerinin şimdiden seferber olup hazırlıklı olmasında fayda var" dedi.

Büyükelçi Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 8'inci gününde büyükelçilikte basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yaşanan olayların savaş olmaktan çıktığını söyleyen Bodnar, "Ukrayna silahlı kuvvetleri ve diğer birlikler düşmanının saldırılarını durduruyor. İşgal edilen topraklarda bilen vatandaşlarımızı işgalcilere karşı gayet başarılı bir protesto yapıyorlar. Büyük şehirlerde direniyorlar ve kendilerini çok cesurca savunuyorlar. Rusya bu savaşı manevi ve maddi olarak kaybettiğini anlayınca Ruslar daha fazla saldırılara geçti. Özellikle sivil altyapı tesislerine ateş ediyorlar. Siviller öldürülüyorlar insanların yaşadığı semtlere ateş ediliyor" diye konuştu.

Türk hükümetine ve Türk halkına destek için teşekkür eden Bodnar, " Türkiye'den bize çok fazla insani yardım geliyor ve aynı zamanda büyükelçilikte bunun sevkiyatı için çalışıyoruz. Türk vatandaşlarının aslında Ukrayna'da neler olduğunu Rusya'nın saldıran tavır sergilediğini anladığını görüyorum" açıklamasında bulundu.

"Müzakere için Rusların talep ettiği ve sunduğu saçma teklifler bizim için kabul edilemezdir" diyen Bodnar, "Ukrayna ne teslim olacak ne de güçlerini bırakacak. Aynı zamanda da müzakerelerden de vazgeçmiyoruz. Ukrayna heyetinin müzakere için hareket ettiğini görmüşsünüzdür. Rus tarafından sağ duyu beklentimiz yokken barışın savaştan daha iyi olduğuna eminiz. Ukrayna egemen bir devlettir. Dışarıdan hiçbir etki olmadan kendi kaderini kendisi belirleyecektir. Rusya da Ukrayna'ya karşı işlediği suçlardan dolayı bedel ödeyecek" şeklinde konuştu.

"Bu Rusya Batı çekişmesi değil Rusya Ukrayna savaşıdır"

Rus gemilerinin boğazlardan geçmesine izin verilmemesi konusunda da Türkiye'ye teşekkür eden Bodnar, Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uyguladığını kaydetti.

Her olayın olduğu gibi adlandırılması gerektiğinin altını çizen Vasyl Bodnar, "Bu Rusya Batı çekişmesi değil Rusya Ukrayna savaşıdır. Bu askeri operasyon değil egemen devlete karşı yapılan saldırı. Bu askersizleştirme veya nazisizleştirme gibi Rusların uydurduğu terimler değil. Bu sivilleri öldürme ve altyapı tesislerine yapılan bir darbe" dedi.

"NATO ülkelerinin şimdiden seferber olup hazırlıklı olmasında fayda var"

Bodnar, Rusya'nın 'medeni ülkeler' dışına çıkarıldığını vurgulayarak "Ukrayna'da Ukraynalılar kendi vatanını koruyor savunuyorlar. Ama hiç kimse Putin'in neye girişeceğin bilmiyor. Romanya, Polonya ve diğer baltık ülkeleri NATO ülkeleridir. Eğer Rusya bu ülkelerden birine saldırırsa bu da NATO'nun sorumluluğunda olur. Bildiğiniz gibi Karadeniz'de Rusya saldırganlık girişiminde bulundu ve sivil gemilere ateş etti. Bu da Rus saldırganlık makinasının ne kadar durdurulmaz olduğunu gösteriyor. O yüzden bence NATO ülkelerinin şimdiden seferber olup hazırlıklı olmasında fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

"Edirne'ye 500'ye yakın Kırım Tatarı geldi"

Şu anda Ukrayna'dan Türkiye'ye sığınan insanlara ilişkin ise Bodnar şunları söyledi:

"Organize bir şekilde Türk tarafının yardımlarıyla Edirne'ye 500'e yakın Kırım Tatarı geldi. İki ülkenin dışişleri bakanlarının koordinasyonu sayesinde bu süreçler gerçekleştiriliyor. Bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığımız görüşmede mülteci gruplarında artış olursa birlikte çalışacağımız konusunda anlaştık. Buradan Ukrayna'dan gelen insanlara en fazla yardımı Ukrayna derneklerimiz sağlıyor. Bazı insanlarda kendi daire kiralıyor ve geliyorlar çünkü burada kendilerini çok iyi hissediyorlar. Buraya çoğunlukla kadın ve çocuklar geliyor. Bu da özellikle sınırlarda büyük bir trafiğe yol açıyor. Bu bağlamda tekrar sağladığı desteklerden dolayı AFAD'da teşekkür etmek istiyorum."