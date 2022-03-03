Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan açıklama

03.03.2022 18:14

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan açıklama Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: -"NATO ülkelerinin şimdiden seferber olup hazırlıklı olmasında fayda var" -"Bu Rusya Batı çekişmesi değil Rusya Ukrayna savaşıdır" -"Edirne'ye 500'e yakın Kırım Tatarı geldi" Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl...

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan açıklama

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar:

-"NATO ülkelerinin şimdiden seferber olup hazırlıklı olmasında fayda var"

-"Bu Rusya Batı çekişmesi değil Rusya Ukrayna savaşıdır"

-" Edirne'ye 500'e yakın Kırım Tatarı geldi"

ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, " Karadeniz'de Rusya saldırganlık girişiminde bulundu ve sivil gemilere ateş etti. Bu da Rus saldırganlık makinasının ne kadar durdurulmaz olduğunu gösteriyor. O yüzden bence NATO ülkelerinin şimdiden seferber olup hazırlıklı olmasında fayda var" dedi.

Büyükelçi Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 8'inci gününde büyükelçilikte basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yaşanan olayların savaş olmaktan çıktığını söyleyen Bodnar, "Ukrayna silahlı kuvvetleri ve diğer birlikler düşmanının saldırılarını durduruyor. İşgal edilen topraklarda bilen vatandaşlarımızı işgalcilere karşı gayet başarılı bir protesto yapıyorlar. Büyük şehirlerde direniyorlar ve kendilerini çok cesurca savunuyorlar. Rusya bu savaşı manevi ve maddi olarak kaybettiğini anlayınca Ruslar daha fazla saldırılara geçti. Özellikle sivil altyapı tesislerine ateş ediyorlar. Siviller öldürülüyorlar insanların yaşadığı semtlere ateş ediliyor" diye konuştu.

Türk hükümetine ve Türk halkına destek için teşekkür eden Bodnar, " Türkiye'den bize çok fazla insani yardım geliyor ve aynı zamanda büyükelçilikte bunun sevkiyatı için çalışıyoruz. Türk vatandaşlarının aslında Ukrayna'da neler olduğunu Rusya'nın saldıran tavır sergilediğini anladığını görüyorum" açıklamasında bulundu.

"Müzakere için Rusların talep ettiği ve sunduğu saçma teklifler bizim için kabul edilemezdir" diyen Bodnar, "Ukrayna ne teslim olacak ne de güçlerini bırakacak. Aynı zamanda da müzakerelerden de vazgeçmiyoruz. Ukrayna heyetinin müzakere için hareket ettiğini görmüşsünüzdür. Rus tarafından sağ duyu beklentimiz yokken barışın savaştan daha iyi olduğuna eminiz. Ukrayna egemen bir devlettir. Dışarıdan hiçbir etki olmadan kendi kaderini kendisi belirleyecektir. Rusya da Ukrayna'ya karşı işlediği suçlardan dolayı bedel ödeyecek" şeklinde konuştu.

"Bu Rusya Batı çekişmesi değil Rusya Ukrayna savaşıdır"

Rus gemilerinin boğazlardan geçmesine izin verilmemesi konusunda da Türkiye'ye teşekkür eden Bodnar, Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uyguladığını kaydetti.

Her olayın olduğu gibi adlandırılması gerektiğinin altını çizen Vasyl Bodnar, "Bu Rusya Batı çekişmesi değil Rusya Ukrayna savaşıdır. Bu askeri operasyon değil egemen devlete karşı yapılan saldırı. Bu askersizleştirme veya nazisizleştirme gibi Rusların uydurduğu terimler değil. Bu sivilleri öldürme ve altyapı tesislerine yapılan bir darbe" dedi.

"NATO ülkelerinin şimdiden seferber olup hazırlıklı olmasında fayda var"

Bodnar, Rusya'nın 'medeni ülkeler' dışına çıkarıldığını vurgulayarak "Ukrayna'da Ukraynalılar kendi vatanını koruyor savunuyorlar. Ama hiç kimse Putin'in neye girişeceğin bilmiyor. Romanya, Polonya ve diğer baltık ülkeleri NATO ülkeleridir. Eğer Rusya bu ülkelerden birine saldırırsa bu da NATO'nun sorumluluğunda olur. Bildiğiniz gibi Karadeniz'de Rusya saldırganlık girişiminde bulundu ve sivil gemilere ateş etti. Bu da Rus saldırganlık makinasının ne kadar durdurulmaz olduğunu gösteriyor. O yüzden bence NATO ülkelerinin şimdiden seferber olup hazırlıklı olmasında fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

"Edirne'ye 500'ye yakın Kırım Tatarı geldi"

Şu anda Ukrayna'dan Türkiye'ye sığınan insanlara ilişkin ise Bodnar şunları söyledi:

"Organize bir şekilde Türk tarafının yardımlarıyla Edirne'ye 500'e yakın Kırım Tatarı geldi. İki ülkenin dışişleri bakanlarının koordinasyonu sayesinde bu süreçler gerçekleştiriliyor. Bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığımız görüşmede mülteci gruplarında artış olursa birlikte çalışacağımız konusunda anlaştık. Buradan Ukrayna'dan gelen insanlara en fazla yardımı Ukrayna derneklerimiz sağlıyor. Bazı insanlarda kendi daire kiralıyor ve geliyorlar çünkü burada kendilerini çok iyi hissediyorlar. Buraya çoğunlukla kadın ve çocuklar geliyor. Bu da özellikle sınırlarda büyük bir trafiğe yol açıyor. Bu bağlamda tekrar sağladığı desteklerden dolayı AFAD'da teşekkür etmek istiyorum."

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan açıklama
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan açıklama
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan açıklama
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan açıklama

YORUMLAR
500
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna kendi kaderini kendi belirleyecek Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna kendi kaderini kendi belirleyecek Ukraynalı ve Türk anneler bebekleriyle savaştan kurtularak Türkiye'ye geldiler Ukraynalı ve Türk anneler bebekleriyle savaştan kurtularak Türkiye'ye geldiler

Ukrayna, Ankara, Edirne, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan açıklama - Son Dakika


Son Dakika
22:29 ABD'de Rusya'ya yaptırım kararı aldı! Hedefte Kremlin Sözcüsü de var
22:24 Savaş bölgesinde CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı! Haber alınamıyor
22:10 Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi! Elektrik faturalarını işaret ederek: Şahsi protestoma devam edeceğim
22:07 Efsane isim Gheorghe Popescu, Galatasaray'ın iki oyuncusunu ağır eleştirdi: İkisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor
21:36 Rusya Futbol Federasyonu'ndan "Haklar ihlal ediliyor" tepkisi! FIFA ve UEFA'ya karşı sert çıktı
21:00 3 saat süren müzakere görüşmeleri bitti! Şimdi gözler 3. turda
20:55 Survivor All Star'da Sercan Yıldırım'ın gafı sosyal medyayı salladı
20:28 Vladimir Putin kameralar karşısında yerini aldı: Ruslar ve Ukraynalılar hala tek bir millettir
20:07 Trafikte kural tanımayan hakem Mete Kalkavan'a tepki yağdı: Adam Süper Lig'de maç yönetiyor
19:59 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 22:46:28. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement