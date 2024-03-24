Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Ülkemizin her tarafını bölünmüş yollarla ördük - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Ülkemizin her tarafını bölünmüş yollarla ördük

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Ülkemizin her tarafını bölünmüş yollarla ördük

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkenin her tarafını bölünmüş yollarla ördüklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, Şabanözü ilçesine de bölünmüş yol yapacaklarını söyledi.

24.03.2024 15:02  Güncelleme: 15:10
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Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin her tarafını bölünmüş yollarla, örümcek ağı gibi ördük. Şimdi her tarafta bölünmüş yolumuz var" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi programa katılmak için Çankırı'yı ziyaret etti. Bakan Uraloğlu'nun Çankırı'daki ilk durağı Şabanözü ilçesi oldu. Şabanözü ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen mitinge katılan Bakan Oraloğlu, vatandaşlara seslendi. Programda ilk olarak konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Şabanözü'nde 5 yıl önce verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini belirtti.

"Ülkemizin her tarafını bölünmüş yollarla, örümcek ağı gibi ördük"

Daha sonra konuşan Bakan Uraloğlu, "Benim işim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Gerçekten ülkemizin her tarafını bölünmüş yollarla, örümcek ağı gibi ördük.Şimdi her tarafta bölünmüş yolumuz var. Çankırımıza baktığımız zaman, bir taraftan Kastamonu'ya bölünmüş yolumuzu yaptık, öbür taraftan Ankara bölünmüş yolunu bitirdik, öbür taraftan Kırıkkale'de sadece Delice'nin orada bir kaç yüz metre bir heyelan kaldı. Onu da bitirdik mi, o da bölünmüş yol olacak. Öbür taraftan buradan çıktık mı İstanbul'a kadar, öbür taraftan çıktık mı Erzurum'a kadar. Samsun'a kadar, Merzifon'a, Amasya'ya kadar her tarafı çok şükür bölünmüş yollarla donattık. Şimdi Şabanözü'ne ne lazım? Karayolları Genel Müdürlüğü olduğumuz dönemde de dönemde de biliyoruz ama devamında da, devamında da biz gerek milletvekillerimiz, gerek il başkanımız, belediye başkanlarımız, Çankırı'nın bütün yöneticileri dediler ki 'her tarafı bölünmüş yollarla bağladınız ama Şabanözü'nü Ankara'ya bağlayamadınız.' Ne yaptık, biz de iki onu da bağlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ankara'da ve İstanbul'da yaşayan Çankırılılardan AK Parti Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Turgut Altınok ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için destek isteyen Uraloğlu, "Şimdi Faik kardeşim sağ olsun belediye başkanlığı döneminde bu yolların yapılmasıyla ilgili gerçekten çok talepkar oldu. Şabanözü'ne de çok güzel işler yaptı. Biz de takip ediyoruz. Sizlerin teveccühü, yaptığımız kamuoyu yoklamaları, en son Cumhurbaşkanımızın da takdiriyle tekrar Faik kardeşimizi sizin huzurunuza getirdik. Şimdi Faik kardeşim 31 Mart'a kadar size emanet, 31 Mart'tan sonra da bize emanet. Faik Başkanımız inşallah beş yıl daha Şabanözümüze, güzel hizmetler yapacak. Biz de kendisini destekleyeceğiz. Nerede ne lazımsa biz de orada olacağız. Sadece Şabanözü'nde değil, Çankırı'daki bütün hemşehrilerinize, tanıdıklarınıza, akrabalarınıza bize destek vermelerini söyleyin. Biliyorum, birçok akrabanız Ankara'da yaşıyor, onlara da söyleyeceksiniz, Turgut Altınok'a oradan destek verecekler inşallah. Çankırı'nın sade hurdacı nüfusuna bakmayalım. Sizin derinlikleriniz var. Siz İstanbul'da da güçlüsünüz, orada da Murat Kurum kardeşime destek veriyoruz inşallah" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Ülkemizin her tarafını bölünmüş yollarla ördük - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Ülkemizin her tarafını bölünmüş yollarla ördük - Son Dakika
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