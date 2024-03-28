Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım: Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok

Politika

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, ülkücü hareketin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu ifade etti.

Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerin Türkiye'nin istikbali için hayati önemde, stratejik bir seçim olduğunun altını çizdi. Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin bölgesinde etken bir ülke olduğunu kaydetti. Yıldırım, Türkiye'nin Cumhur İttifakı ile siyasette yakaladığı güçlü liderlik ve istikrar ile Türk Devleti'ni çağın şartlarına hazır hale getirerek, dosta güven düşmana verir bir yapıya kavuşturduğunu söyledi.

"Devlet düşmanlarının 'kent uzlaşısı' adı altında kanser hücresi gibi belediyelerimize sızmaya çalıştıklarını görmekteyiz"

Türk ve Türkiye düşmanlarının yer aldığını ve adına 'kent uzlaşı' denilen oluşumun belediyelere sızma girişimine şahit olduklarını belirten Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletinizin helal hazinesini; terör örgütü PKK'ya aktaran siyasetçi görünümlü bölücü teröristlerin; vatan, millet, din ve devlet düşmanlarının 'kent uzlaşısı' adı altında kanser hücresi gibi belediyelerimize sızmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Bu bağlamda kendisini; milliyetçi, vatan sevdalısı gibi pazarlayarak bölücülerin kullanışlı bir aparatı olmuş, ihanetin değirmenine su taşıyan 'Kent Uzlaşısı' ürünü olan bu kişilerin kutsal davamızla, ülkümüzle ve Türk milliyetçiliğiyle zerre kadar alakası yoktur, olamaz" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"'40 yıllık geçmişimi geride bıraktım' diyerek kendini Kandil'in uzlaşıcısı pozisyonuna düşürmüş, CHP'ye pazarlayan, DEM'cilerle omuz omuza yürüyen, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı terörist Abdullah Öcalan'dan 'Apo Bey' diye bahseden, maneviyatsız kişilik Mansur Yavaş ve onun beslemelerinden de asla 'Türk Milliyetçisi' olmaz olamaz. Bölücülerin oylarıyla seçildikten sonra Ankara'daki 5 yılını hizmetsiz, projesiz tamamlayan Mansur Yavaş olsa olsa Birleşik Krallığın dostu 'Yoldaş Mansur' olur. Ankara'da avukat kimliği altında akçeli işler kovalayan, sahte senet, vergi kaçırma, kaset satma, tehdit, şantaj işlerine adı karışan, belediye başkanlığı döneminde adı rüşvet skandalıyla anılan Mansur Yavaş'ın Londra'da görüştüğü siyasilerin genelde terör örgütü PKK'ya destek veren Unmesh Desai, Jeremy Corbyn gibi kişiler olması ve Chatham House'da kurgulanması aslında onun küresel çetenin bir uşağı ve piyonu olduğunun en büyük kanıtıdır ve göstergesidir."

Yıldırım, "'Yerel özerklik şartını getireceğim' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından terör örgütü PKK'nın en büyük talebi olan 'Belediyelerde mali özerklikten yanayım. Yerel yönetimler özerkliğini öncelikle mali özerklik yaparak belirlersiniz' diyen Mansur Yavaş'tan başkası değildir. Mansur Yavaş, Ankara'ya hiçbir hizmeti ve hayrı dokunmayan, terör örgütlerinin elinde oyuncak olmuş, iradesini bölücü oylar için ipotek vermiş, çapsız, siyasi mankurttan başka biri değildir. Hal böyle iken Mansur Yavaş gibi birine milliyetçi ve vatanperver yakıştırması yapmak, Türk milleti ve devletine hakarettir" dedi.

Ahmet Yiğit Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın ABB Adayı Turgut Altınok'a desteklerini yineleyerek şunları söyledi:

"Milliyetçi Ülkücü Hareketin Ankara'daki adayı bellidir; çalışkan, üretken ve saygın bir kişi olan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Turgut Altınok'tur. Liderine, davasına ve teşkilatına bağlı Ankaralı her bir ülküdaşımın gönlü de, duası da, oyu da Cumhur İttifakı'nın kıymetli adayı Sayın Turgut Altınok'tan yanadır. İnanıyorum ki; 31 Mart seçimleri Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara'mızda, terör örgütleriyle kol kola girmiş, 'Kent Uzlaşısı' adı altında DEM'lenenlerin değil, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine inanmış, üretken belediyecilik anlayışına sahip Cumhur'un zaferiyle sonuçlanacaktır." - ANKARA